https://ria.ru/20201123/karabakh-1585908204.html

В Карабахе под контроль Азербайджана перешел 121 населенный пункт

В Карабахе под контроль Азербайджана перешел 121 населенный пункт

Правительство Армении обнародовало на своем сайте названия 121 населенного пункта в Карабахе, которые перешли или перейдут под контроль Азербайджана согласно... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T14:27

2020-11-23T14:27

2020-11-23T14:27

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Правительство Армении обнародовало на своем сайте названия 121 населенного пункта в Карабахе, которые перешли или перейдут под контроль Азербайджана согласно подписанному заявлению о прекращении военных действий.Список приложен к сообщению о правилах получения единовременной помощи в 300 тысяч драмов (600 долларов) жителями Карабаха, зарегистрированными в городах и селах, перешедших под контроль Азербайджана.Согласно списку, Азербайджану передаются 52 населенных пункта в Кашатагском (Лачинском), восемь – в Мартакертском, 16 – в Шаумяновском (Кельбаджарском), 29 – в Гадрутском, два – Шушинском (город Шуши и село Каринтак), восемь – в Аскеранском и шесть в Мартунинском районах.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

азербайджан

армения

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Миротворцы на блокпосту фиксируют въезд автомобилей в Степанакерт Лачинский коридор, соединяющий район Нагорного Карабаха с Арменией, находится под контролем российских миротворцев. На блокпосту у въезда в Степанакерт фиксируют все гражданские автомобили. 2020-11-23T14:27 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире