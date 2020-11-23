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В Карабахе под контроль Азербайджана перешел 121 населенный пункт
В Карабахе под контроль Азербайджана перешел 121 населенный пункт
Правительство Армении обнародовало на своем сайте названия 121 населенного пункта в Карабахе, которые перешли или перейдут под контроль Азербайджана согласно... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T14:27
2020-11-23T14:27
2020-11-23T14:27
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Правительство Армении обнародовало на своем сайте названия 121 населенного пункта в Карабахе, которые перешли или перейдут под контроль Азербайджана согласно подписанному заявлению о прекращении военных действий.Список приложен к сообщению о правилах получения единовременной помощи в 300 тысяч драмов (600 долларов) жителями Карабаха, зарегистрированными в городах и селах, перешедших под контроль Азербайджана.Согласно списку, Азербайджану передаются 52 населенных пункта в Кашатагском (Лачинском), восемь – в Мартакертском, 16 – в Шаумяновском (Кельбаджарском), 29 – в Гадрутском, два – Шушинском (город Шуши и село Каринтак), восемь – в Аскеранском и шесть в Мартунинском районах.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Миротворцы на блокпосту фиксируют въезд автомобилей в Степанакерт
Лачинский коридор, соединяющий район Нагорного Карабаха с Арменией, находится под контролем российских миротворцев. На блокпосту у въезда в Степанакерт фиксируют все гражданские автомобили.
2020-11-23T14:27
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире