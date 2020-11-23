https://ria.ru/20201123/karabakh-1585844745.html

МЧС Азербайджана сопроводило гуманитарный груз из России в Карабах

МЧС Азербайджана сопроводило гуманитарный груз из России в Карабах

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана организовало сопровождение гуманитарной помощи, направленной МЧС России в города Шуша и Степанакерт через... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T08:54

2020-11-23T08:54

2020-11-23T09:04

мчс азербайджана

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 23 ноя – РИА Новости. Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана организовало сопровождение гуманитарной помощи, направленной МЧС России в города Шуша и Степанакерт через погранично-пропускной пункт "Самур".Первый гуманитарный конвой МЧС РФ в составе пяти КамАЗов доставил в Карабах 45 тонн строительных материалов."22 ноября 2020 года на пограничном пункте "Самур" министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики было организовано дорожное сопровождение каравана гуманитарной помощи, состоящего из 27 грузовых автомобилей, направленного министерством по чрезвычайным ситуациям РФ в Нагорнокарабахский регион Азербайджана", - сообщает пресс-служба ведомства.Уточняется, что "часть гуманитарной помощи, состоящей из строительных материалов, планируется доставить в город Шуша, а другую - в город Ханкенди (Степанакерт)".Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201116/karabakh-1584775591.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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мчс азербайджана, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире