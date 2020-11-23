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Ситуация в Нагорном Карабахе
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В Карабах отправились специалисты противоминного центра Минобороны
В Карабах отправились специалисты противоминного центра Минобороны
Минобороны России сообщило об отправке подразделений Международного противоминного центра в Карабах для саперных работ. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T05:03
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ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
степанакерт
ереван
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минобороны России сообщило об отправке подразделений Международного противоминного центра в Карабах для саперных работ.На аэродромы в Ереване доставили более 100 военных, 13 единиц военной и специальной техники, включая робототехнические комплексы разминирования "Уран-6", бронетранспортеры и бронеавтомобили.Уточняется, что личный состав и техника совершат марш по маршруту Ереван – Горис – Степанакерт и по прибытии в пункт назначения приступят к выполнению задач по инженерной разведке, разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов в районах Карабаха, наиболее пострадавших во время конфликта.
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россия, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, степанакерт, ереван, в мире

В Карабах отправились специалисты противоминного центра Минобороны

05:03 23.11.2020 (обновлено: 07:11 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Андрей КоцБлокпост российских миротворцев на лачинской дороге в Нагорном Карабахе
Блокпост российских миротворцев на лачинской дороге в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Андрей Коц
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минобороны России сообщило об отправке подразделений Международного противоминного центра в Карабах для саперных работ.

"Самолеты Ан-124, Ил-76 и Ту-154 Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России из подмосковного аэродрома Чкаловский доставили специалистов, технику и вооружение, а также служебных собак Международного противоминного центра Минобороны России для выполнения задач в зоне миротворческой операции в Нагорном Карабахе", — говорится в заявлении ведомства.

На аэродромы в Ереване доставили более 100 военных, 13 единиц военной и специальной техники, включая робототехнические комплексы разминирования "Уран-6", бронетранспортеры и бронеавтомобили.
Уточняется, что личный состав и техника совершат марш по маршруту Ереван – Горис – Степанакерт и по прибытии в пункт назначения приступят к выполнению задач по инженерной разведке, разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов в районах Карабаха, наиболее пострадавших во время конфликта.
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНагорный КарабахМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МоскваСтепанакертЕреванВ мире
 
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