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В Карабах отправились специалисты противоминного центра Минобороны
В Карабах отправились специалисты противоминного центра Минобороны
Минобороны России сообщило об отправке подразделений Международного противоминного центра в Карабах для саперных работ. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T05:03
2020-11-23T05:03
2020-11-23T07:11
ситуация в нагорном карабахе
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минобороны России сообщило об отправке подразделений Международного противоминного центра в Карабах для саперных работ.На аэродромы в Ереване доставили более 100 военных, 13 единиц военной и специальной техники, включая робототехнические комплексы разминирования "Уран-6", бронетранспортеры и бронеавтомобили.Уточняется, что личный состав и техника совершат марш по маршруту Ереван – Горис – Степанакерт и по прибытии в пункт назначения приступят к выполнению задач по инженерной разведке, разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов в районах Карабаха, наиболее пострадавших во время конфликта.
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россия, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, степанакерт, ереван, в мире