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В Карабах отправились специалисты противоминного центра Минобороны

В Карабах отправились специалисты противоминного центра Минобороны

Минобороны России сообщило об отправке подразделений Международного противоминного центра в Карабах для саперных работ. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T05:03

2020-11-23T05:03

2020-11-23T07:11

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

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степанакерт

ереван

в мире

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минобороны России сообщило об отправке подразделений Международного противоминного центра в Карабах для саперных работ.На аэродромы в Ереване доставили более 100 военных, 13 единиц военной и специальной техники, включая робототехнические комплексы разминирования "Уран-6", бронетранспортеры и бронеавтомобили.Уточняется, что личный состав и техника совершат марш по маршруту Ереван – Горис – Степанакерт и по прибытии в пункт назначения приступят к выполнению задач по инженерной разведке, разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов в районах Карабаха, наиболее пострадавших во время конфликта.

россия

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москва

степанакерт

ереван

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, степанакерт, ереван, в мире