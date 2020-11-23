https://ria.ru/20201123/ivestitsii-1585938358.html

Итальянская фирма инвестирует 2 миллиарда рублей в проект в Подмосковье

Итальянская фирма инвестирует 2 миллиарда рублей в проект в Подмосковье

В Московской области состоялась церемония закладки камня-капсулы в строительство нового завода инновационных теплоизоляционных материалов итальянской компании... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:36

2020-11-23T16:36

2020-11-23T17:08

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экономика

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Московской области состоялась церемония закладки камня-капсулы в строительство нового завода инновационных теплоизоляционных материалов итальянской компании K-Flex, сообщает региональное министерство инвестиций, промышленности и науки.Производственно-складской комплекс площадью 24 тысячи квадратных метров войдет в строй уже в августе-сентябре 2021 года."Итальянская компания K-Flex ведет свою деятельность в Московской области с 2005 года. За 15 лет производитель теплоизоляции инвестировал в свои проекты порядка 5 млрд рублей. Благодаря поддержке Мининвеста Подмосковья, K-Flex продолжает наращивать производственные мощности. Инвестиции в новый завод составят 2 миллиарда рублей. Рабочими местами будет обеспечено 90 человек", - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Новый завод позволит компании расширить географию поставок: продукция будет экспортироваться в Белоруссию, Украину, Казахстан, Грузию, Молдавию, Киргизию, Армению, Азербайджан, Индию, Китай. Таким образом, компания станет одним из лидеров среди производителей технической теплоизоляции из вспененного каучука на территории СНГ, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20200121/1563661427.html

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московская область (подмосковье), экономика