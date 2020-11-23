Итальянская фирма инвестирует 2 миллиарда рублей в проект в Подмосковье
16:36 23.11.2020 (обновлено: 17:08 23.11.2020)
© Фото : ООО "К-ФЛЕКС"Церемония закладки камня-капсулы в строительство нового завода инновационных теплоизоляционных материалов итальянской компании K-Flex в деревне Деньково в городском округе Истра
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Московской области состоялась церемония закладки камня-капсулы в строительство нового завода инновационных теплоизоляционных материалов итальянской компании K-Flex, сообщает региональное министерство инвестиций, промышленности и науки.
Производственно-складской комплекс площадью 24 тысячи квадратных метров войдет в строй уже в августе-сентябре 2021 года.
"Итальянская компания K-Flex ведет свою деятельность в Московской области с 2005 года. За 15 лет производитель теплоизоляции инвестировал в свои проекты порядка 5 млрд рублей. Благодаря поддержке Мининвеста Подмосковья, K-Flex продолжает наращивать производственные мощности. Инвестиции в новый завод составят 2 миллиарда рублей. Рабочими местами будет обеспечено 90 человек", - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Новый завод позволит компании расширить географию поставок: продукция будет экспортироваться в Белоруссию, Украину, Казахстан, Грузию, Молдавию, Киргизию, Армению, Азербайджан, Индию, Китай. Таким образом, компания станет одним из лидеров среди производителей технической теплоизоляции из вспененного каучука на территории СНГ, отмечается в сообщении.