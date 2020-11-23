https://ria.ru/20201123/internet-1585923737.html

Минцифры рассматривает возможность продления бесплатного доступа к сайтам

Минцифры рассматривает возможность продления бесплатного доступа к сайтам

Минцифры РФ не исключает возможности продления эксперимента по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам (проект "Доступный... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T15:38

2020-11-23T15:38

2020-11-23T15:38

олег иванов

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

технологии

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ не исключает возможности продления эксперимента по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам (проект "Доступный интернет") после 31 декабря до принятия соответствующего закона по доступному интернету, сообщил журналистам замглавы Минцифры Олег Иванов.Инициатива проекта "Доступный интернет" - бесплатного доступа по всей территории страны к социально значимым отечественным интернет-сервисам - принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Минцифры с 1 апреля начала эксперимент по этому проекту и планировало завершить его 1 июля, но продлило до 31 декабря.В перечне ресурсов с бесплатным доступом содержится 371 такой ресурс.Как сказал журналистам Иванов, не исключается, что эксперимент будет продлен."Будет зависеть от того, как будет продвигаться законопроект. ...Нужно решение министра. Ничто нам не мешает его продлить до прогнозного срока принятия законопроекта", - сказал замминистра.Он уточнил, что законопроект о доступном интернете внесён в правительство. Иванов добавил, что в проекте не предусмотрено предоставление компенсаций операторам связи компенсаций выпадающих доходов от предоставления бесплатного доступа к социально значимым сайтам.

https://ria.ru/20201123/podderzhka-1585892369.html

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олег иванов, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, общество