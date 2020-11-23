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В Госдуме оценили призыв к Путину отступить в вопросе Минских соглашений
В Госдуме оценили призыв к Путину отступить в вопросе Минских соглашений
Призыв экс-главы офиса президента Украины российскому лидеру Владимиру Путину "сделать шаг назад" по части Минских соглашений совершенно не по адресу, киевские... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T17:51
2020-11-23T17:51
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
госдума рф
владимир зеленский
елена панина
минск
украина
в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Призыв экс-главы офиса президента Украины российскому лидеру Владимиру Путину "сделать шаг назад" по части Минских соглашений совершенно не по адресу, киевские власти продавливают отказ от "формулы Штайнмайера", считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан обратился к Путину с призывом "отступить" и "сделать шаг назад" в вопросе соблюдения Минских соглашений, что, по его мнению, будет трактоваться как "победа".В беседе с РИА Новости Панина подчеркнула, что украинский экс-чиновник "ошибся адресом в своем обращении".По мнению парламентария, нет никаких сомнений, что нечто подобное готовится сегодня и на Донбассе."Видимо, чтобы ни у кого не осталось сомнений, зачем Киеву нужен контроль над границей до проведения всех установленных Минскими соглашениями процедур, Верховная рада сейчас обсуждает законопроекты об интернировании российских граждан. И вносят их не какие-то отмороженные нацисты, а премьер-министр и министр обороны Украины", - подчеркнула Панина."Иными словами, киевские власти продавливают отказ от "формулы Штайнмайера" и одновременно готовятся строить концлагеря для всех, у кого найдут в кармане российский паспорт", - считает депутат.Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в декабре 2019 года Верховная рада на внеочередном заседании продлила действие закона до 31 декабря 2020 года. Контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов прошли митинги противников такого решения Киева.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20201123/donbass-1585921213.html
https://ria.ru/20201120/reintegratsiya-1585529136.html
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, госдума рф, владимир зеленский, елена панина, минск, украина, в мире

В Госдуме оценили призыв к Путину отступить в вопросе Минских соглашений

17:51 23.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Призыв экс-главы офиса президента Украины российскому лидеру Владимиру Путину "сделать шаг назад" по части Минских соглашений совершенно не по адресу, киевские власти продавливают отказ от "формулы Штайнмайера", считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан обратился к Путину с призывом "отступить" и "сделать шаг назад" в вопросе соблюдения Минских соглашений, что, по его мнению, будет трактоваться как "победа".
В беседе с РИА Новости Панина подчеркнула, что украинский экс-чиновник "ошибся адресом в своем обращении".

"Подобные послания можно было направлять тридцать лет назад Горбачеву или Шеварнадзе, которые делали такие "шаги назад" в большом количестве. Впоследствии эти уступки обернулись гибелью десятков тысяч друзей и сторонников нашей страны во всех частях земного шара", - отметила депутат.

По мнению парламентария, нет никаких сомнений, что нечто подобное готовится сегодня и на Донбассе.
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"Видимо, чтобы ни у кого не осталось сомнений, зачем Киеву нужен контроль над границей до проведения всех установленных Минскими соглашениями процедур, Верховная рада сейчас обсуждает законопроекты об интернировании российских граждан. И вносят их не какие-то отмороженные нацисты, а премьер-министр и министр обороны Украины", - подчеркнула Панина.
"Иными словами, киевские власти продавливают отказ от "формулы Штайнмайера" и одновременно готовятся строить концлагеря для всех, у кого найдут в кармане российский паспорт", - считает депутат.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в декабре 2019 года Верховная рада на внеочередном заседании продлила действие закона до 31 декабря 2020 года. Контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов прошли митинги противников такого решения Киева.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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