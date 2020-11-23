Ленинградский Приозерск получил магистральный газ
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМагистральный газопровод в Воскресенском районе Московской области. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Город Приозерск Ленинградской области подключен к снабжению природным газом Приозерск, благодаря этому повысится надежность теплоснабжения, а также улучшится экологическая обстановка в области в целом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, в конце августа на котельных Приозерска побывал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и тогда газовики пообещали ему подать газ в ноябре.
"Переход на природный газ повысит надежность теплоснабжения жителей города и улучшит экологическую обстановку — до этого котельные работали на щепе и мазуте", - отметил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Юрий Андреев.
Он уточнил, что газ уже поступил на котельную номер 2, сейчас там ведутся пусконаладочные работы на трех котлах, еще восемь котлов — на котельной номер 1. В совокупности они обеспечивают теплом больше 90% потребителей в Приозерске. Расчетная мощность газопотребления котельных составляет 21 миллион кубометров в год.
Ранее Александр Дрозденко и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021-2025 годы: природный газ придет в 412 населенных пунктов. За пять лет ПАО "Газпром" вложит в газификацию Ленинградской области более 31 миллиард рублей, напомнили в пресс-службе.