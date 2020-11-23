https://ria.ru/20201123/formula-1585982970.html
Франция прокомментировала ситуацию с "формулой Штайнмайера"
Франция прокомментировала ситуацию с "формулой Штайнмайера"
МИД Франции сожалеет, что дискуссии трехсторонней контактной группы по Донбассу, касающиеся включения "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, не... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T19:50
2020-11-23T19:50
2020-11-23T20:05
франк-вальтер штайнмайер
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ПАРИЖ, 23 ноя – РИА Новости. МИД Франции сожалеет, что дискуссии трехсторонней контактной группы по Донбассу, касающиеся включения "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, не продвигаются в течение нескольких недель, заявил представитель французского министерства.Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что закон об особом статусе Донбасса, скорее всего, будет пролонгирован, но без включения в него "формулы Штайнмайера". Он отметил, что "формула Штайнмайера" в том прочтении, которое предлагает Киев, "достаточно гибкая".Представитель французского МИД напомнил, что на саммите в декабря 2019 в Париже главы государств и правительств стран "нормандского формата" (Франция, Германия, Украина и Россия) договорились о необходимости включения в украинское законодательство так называемой "формулы Штайнмайера", которая определяет условия вступления в силу закона об особом статусе региона."12 декабря 2019 года Украина в очередной раз продлила действие действующего закона, чтобы избежать правового вакуума, продемонстрировав свою приверженность полному выполнению Минских соглашений. С тех пор в трехсторонней контактной группе под эгидой ОБСЕ продолжаются дискуссии о точном порядке включения формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Мы сожалеем, что эти обсуждения не продвигаются в течение нескольких недель, и Украине не остается другого выбора, кроме как обновить существующий текст", - сказал представитель МИД Франции на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос РИА Новости.
https://ria.ru/20201123/donbass-1585921213.html
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франк-вальтер штайнмайер, донбасс, мид франции, в мире
ПАРИЖ, 23 ноя – РИА Новости. МИД Франции
сожалеет, что дискуссии трехсторонней контактной группы по Донбассу, касающиеся включения "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, не продвигаются в течение нескольких недель, заявил представитель французского министерства.
Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что закон об особом статусе Донбасса, скорее всего, будет пролонгирован, но без включения в него "формулы Штайнмайера". Он отметил, что "формула Штайнмайера" в том прочтении, которое предлагает Киев, "достаточно гибкая".
Представитель французского МИД напомнил, что на саммите в декабря 2019 в Париже главы государств и правительств стран "нормандского формата" (Франция, Германия, Украина и Россия) договорились о необходимости включения в украинское законодательство так называемой "формулы Штайнмайера", которая определяет условия вступления в силу закона об особом статусе региона.
"12 декабря 2019 года Украина в очередной раз продлила действие действующего закона, чтобы избежать правового вакуума, продемонстрировав свою приверженность полному выполнению Минских соглашений. С тех пор в трехсторонней контактной группе под эгидой ОБСЕ продолжаются дискуссии о точном порядке включения формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Мы сожалеем, что эти обсуждения не продвигаются в течение нескольких недель, и Украине не остается другого выбора, кроме как обновить существующий текст", - сказал представитель МИД Франции на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос РИА Новости.