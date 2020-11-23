Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201123/formula-1585982970.html
Франция прокомментировала ситуацию с "формулой Штайнмайера"
Франция прокомментировала ситуацию с "формулой Штайнмайера"
МИД Франции сожалеет, что дискуссии трехсторонней контактной группы по Донбассу, касающиеся включения "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, не... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T19:50
2020-11-23T20:05
франк-вальтер штайнмайер
донбасс
мид франции‎
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583971752_0:0:2992:1682_1400x0_80_0_0_9425075e87f6405ceadca6556bf0f385.jpg
ПАРИЖ, 23 ноя – РИА Новости. МИД Франции сожалеет, что дискуссии трехсторонней контактной группы по Донбассу, касающиеся включения "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, не продвигаются в течение нескольких недель, заявил представитель французского министерства.Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что закон об особом статусе Донбасса, скорее всего, будет пролонгирован, но без включения в него "формулы Штайнмайера". Он отметил, что "формула Штайнмайера" в том прочтении, которое предлагает Киев, "достаточно гибкая".Представитель французского МИД напомнил, что на саммите в декабря 2019 в Париже главы государств и правительств стран "нормандского формата" (Франция, Германия, Украина и Россия) договорились о необходимости включения в украинское законодательство так называемой "формулы Штайнмайера", которая определяет условия вступления в силу закона об особом статусе региона."12 декабря 2019 года Украина в очередной раз продлила действие действующего закона, чтобы избежать правового вакуума, продемонстрировав свою приверженность полному выполнению Минских соглашений. С тех пор в трехсторонней контактной группе под эгидой ОБСЕ продолжаются дискуссии о точном порядке включения формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Мы сожалеем, что эти обсуждения не продвигаются в течение нескольких недель, и Украине не остается другого выбора, кроме как обновить существующий текст", - сказал представитель МИД Франции на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос РИА Новости.
https://ria.ru/20201123/donbass-1585921213.html
https://ria.ru/20201120/donbass-1585528259.html
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583971752_60:0:2791:2048_1400x0_80_0_0_64cc122fe05fcd0ad515ffcd7f2eaba8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
франк-вальтер штайнмайер, донбасс, мид франции‎, в мире

Франция прокомментировала ситуацию с "формулой Штайнмайера"

19:50 23.11.2020 (обновлено: 20:05 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Сотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 ноя – РИА Новости. МИД Франции сожалеет, что дискуссии трехсторонней контактной группы по Донбассу, касающиеся включения "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, не продвигаются в течение нескольких недель, заявил представитель французского министерства.
Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что закон об особом статусе Донбасса, скорее всего, будет пролонгирован, но без включения в него "формулы Штайнмайера". Он отметил, что "формула Штайнмайера" в том прочтении, которое предлагает Киев, "достаточно гибкая".
Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 15:19
Новый план Киева по Донбассу противоречит здравому смыслу, считают в ДНР
Представитель французского МИД напомнил, что на саммите в декабря 2019 в Париже главы государств и правительств стран "нормандского формата" (Франция, Германия, Украина и Россия) договорились о необходимости включения в украинское законодательство так называемой "формулы Штайнмайера", которая определяет условия вступления в силу закона об особом статусе региона.
"12 декабря 2019 года Украина в очередной раз продлила действие действующего закона, чтобы избежать правового вакуума, продемонстрировав свою приверженность полному выполнению Минских соглашений. С тех пор в трехсторонней контактной группе под эгидой ОБСЕ продолжаются дискуссии о точном порядке включения формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Мы сожалеем, что эти обсуждения не продвигаются в течение нескольких недель, и Украине не остается другого выбора, кроме как обновить существующий текст", - сказал представитель МИД Франции на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос РИА Новости.
Набережная в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 14:52
ДНР назвала сроки выборов в новом плане Киева по Донбассу нереалистичными
 
Франк-Вальтер ШтайнмайерДонбассМИД Франции‎В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:36Американский эсминец нарушил российскую границу
09:36На оборонном заводе в Стерлитамаке произошло ЧП
09:32Названо неожиданное негативное последствие отказа от мяса
09:31Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"
09:28В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
09:26Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
09:24В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
09:22Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
09:16"Лукойл" спрогнозировал худший сценарий цен на нефть
09:15Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
09:13В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
09:10МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
09:03В Москве 5601 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:02В Норильске подготовят план восстановления среды в месте разлива топлива
08:59В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:59Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России
08:47В Южной Корее усилили ограничения из-за третьей волны COVID-19
08:41Во Владивостоке организовали доставку продуктов ветеранам и инвалидам
08:37"Черную пятницу" в США переводят в онлайн-формат
08:33В Челябинске ночью сгорел автомобиль журналиста
Лента новостейМолния