https://ria.ru/20201123/ekzamen-1585894099.html
Эксперт оценил изменения в сдаче экзамена на водительские права
Эксперт оценил изменения в сдаче экзамена на водительские права
Координатор "Синих ведерок" Петр Шкуматов в беседе с "Национальной службой новостей" поддержал введение нового формата экзамена на получение водительских прав. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T13:18
2020-11-23T13:18
2020-11-23T13:18
россия
михаил черников
водительские права
петр шкуматов
авто
общество
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Координатор "Синих ведерок" Петр Шкуматов в беседе с "Национальной службой новостей" поддержал введение нового формата экзамена на получение водительских прав.Ранее Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал РИА Новости, что особое внимание инспекторы при приеме экзамена для водительских прав будут уделять навыкам вождения в реальных условиях, например, на перекрестках, эстакадах и автострадах. Это, как считает руководитель ведомства, позволит оценить реальные навыки человека.По мнению Шукматова, никаких проблем и рисков не возникнет. Ученик в автошколе после обучения сдает в ней внутренний экзамен, а экзамен с площадки ГИБДД перенесли на площадку автошколы."Логично, что ГИБДД не должна проверять, как, например, человек заезжает на горку на морально устаревших машинах. Современные авто в части управления значительно проще, и необходимость экзамена в ГИБДД фактически исчезла", — пояснил эксперт, отметив, что инспектору важно проверить умение будущих водителей ориентироваться в потоке.Шкуматов также подчеркнул, что ведомство приходит к проверке реальных умений на дороге, что является разумным подходом. Он посчитал, что новые правила сдачи экзамена принесут большую пользу. Новые правила сдачи экзамена для получения водительских прав вступят в силу в апреле следующего года. Ошибки и нарушения будут делиться на несколько групп. При сдаче экзамена нужно набрать не более пяти баллов. Однако экзамен могут закончить из-за серьезного нарушения, например, использование телефона за рулем или не пристегнутого ремня.Аннулировать результаты экзамена будут на основе решения комиссии, в которую будут входить не менее трех должностных лиц.
https://ria.ru/20201120/voditeli-1585445810.html
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россия, михаил черников, водительские права, петр шкуматов, авто, общество
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
Координатор "Синих ведерок" Петр Шкуматов
в беседе с "Национальной службой новостей
" поддержал введение нового формата экзамена на получение водительских прав
.
Ранее Глава ГИБДД России Михаил Черников
рассказал РИА Новости, что особое внимание инспекторы при приеме экзамена для водительских прав будут уделять навыкам вождения в реальных условиях, например, на перекрестках, эстакадах и автострадах. Это, как считает руководитель ведомства, позволит оценить реальные навыки человека.
По мнению Шукматова, никаких проблем и рисков не возникнет. Ученик в автошколе после обучения сдает в ней внутренний экзамен, а экзамен с площадки ГИБДД перенесли на площадку автошколы.
"Логично, что ГИБДД не должна проверять, как, например, человек заезжает на горку на морально устаревших машинах. Современные авто в части управления значительно проще, и необходимость экзамена в ГИБДД фактически исчезла", — пояснил эксперт, отметив, что инспектору важно проверить умение будущих водителей ориентироваться в потоке.
Шкуматов также подчеркнул, что ведомство приходит к проверке реальных умений на дороге, что является разумным подходом. Он посчитал, что новые правила сдачи экзамена принесут большую пользу.
"Вот к экзамену в автошколе можно было бы привлекать инспекторов. И в этой ситуации может вырасти спрос на инструкторов, потому что люди будут ориентироваться на практику вождения", — заявил эксперт, отметив, что часть профессиональных водителей могут стать инструкторами.
Новые правила сдачи экзамена для получения водительских прав вступят в силу в апреле следующего года. Ошибки и нарушения будут делиться на несколько групп. При сдаче экзамена нужно набрать не более пяти баллов. Однако экзамен могут закончить из-за серьезного нарушения, например, использование телефона за рулем или не пристегнутого ремня.
Аннулировать результаты экзамена будут на основе решения комиссии, в которую будут входить не менее трех должностных лиц.