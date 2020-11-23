https://ria.ru/20201123/dzhigarkhanyan-1585890525.html
Газаров ответил на предложение возглавить театр Джигарханяна
Газаров ответил на предложение возглавить театр Джигарханяна
Актер театра и кино Сергей Газаров, комментируя информацию о своем возможном назначении худруком Московского драматического театра Армена Джигарханяна, заявил... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T13:05
2020-11-23T13:05
2020-11-23T13:05
культура
театр
новости культуры
московский драматический театр под руководством армена джигарханяна
армен джигарханян
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Актер театра и кино Сергей Газаров, комментируя информацию о своем возможном назначении худруком Московского драматического театра Армена Джигарханяна, заявил РИА Новости, что необходимо выдержать паузу и "достойно вспомнить и проводить" Джигарханяна.Ранее источник в театре рассказал РИА Новости, что коллектив на общем собрании принял решение обратиться с просьбой к столичному департаменту культуры о назначении художественным руководителем Газарова.По словам Газарова, он знает о данном письме, режиссер также подчеркнул, что решение остается за департаментом культуры Москвы."Я давно смотрю на разные театры. Поэтому, так сказать, у меня ничего не изменилось. Будет предмет для разговора – будем разговаривать. Пока я не вижу его, если честно. Во-вторых, мне кажется, это не очень кстати сейчас, потому что Армена Борисовича нужно достойно вспомнить и проводить. Он ушел от нас неделю назад, а разговоры уже о каком-то дележе. Мне это не нравится. Нужно выдержать паузу. В связи с чем мне не хочется это обсуждать", – сказал Газаров, отвечая на вопрос, как он смотрит на данное предложение.Армен Джигарханян – народный артист СССР, лауреат государственных премий Армянской ССР. Награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" III, IV и II степеней, а также армянским орденом Почета. Джигарханян занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер. С 1996 года был художественным руководителем (с 2005 года – также директором) Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Скончался 14 ноября на 86-м году жизни.
https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1584610655.html
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театр, новости культуры, московский драматический театр под руководством армена джигарханяна, армен джигарханян
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Актер театра и кино Сергей Газаров, комментируя информацию о своем возможном назначении худруком Московского драматического театра Армена Джигарханяна, заявил РИА Новости, что необходимо выдержать паузу и "достойно вспомнить и проводить" Джигарханяна.
Ранее источник в театре рассказал
РИА Новости, что коллектив на общем собрании принял решение обратиться с просьбой к столичному департаменту культуры о назначении художественным руководителем Газарова.
По словам Газарова, он знает о данном письме, режиссер также подчеркнул, что решение остается за департаментом культуры Москвы.
"Я давно смотрю на разные театры. Поэтому, так сказать, у меня ничего не изменилось. Будет предмет для разговора – будем разговаривать. Пока я не вижу его, если честно. Во-вторых, мне кажется, это не очень кстати сейчас, потому что Армена Борисовича нужно достойно вспомнить и проводить. Он ушел от нас неделю назад, а разговоры уже о каком-то дележе. Мне это не нравится. Нужно выдержать паузу. В связи с чем мне не хочется это обсуждать", – сказал Газаров, отвечая на вопрос, как он смотрит на данное предложение.
Армен Джигарханян – народный артист СССР, лауреат государственных премий Армянской ССР. Награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" III, IV и II степеней, а также армянским орденом Почета. Джигарханян занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер. С 1996 года был художественным руководителем (с 2005 года – также директором) Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Скончался 14 ноября на 86-м году жизни.