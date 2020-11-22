https://ria.ru/20201122/dzhigarkhanyan-1585796269.html

Источник: театр Джигарханяна попросит назначить худруком Сергея Газарова

Источник: театр Джигарханяна попросит назначить худруком Сергея Газарова

Коллектив Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна на общем собрании принял решение обратиться просьбой к столичному департаменту... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T17:29

2020-11-22T17:29

2020-11-22T17:29

культура

умер армен джигарханян

армен джигарханян

ссср

общество

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Коллектив Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна на общем собрании принял решение обратиться просьбой к столичному департаменту культуры о назначении художественным руководителем организации актера и режиссера Сергея Газарова, сообщил РИА Новости источник в театре.Армен Джигарханян – народный артист СССР, лауреат государственных премий Армянской ССР. Награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" III, IV и II степеней, а также армянским орденом Почета. Джигарханян занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер. С 1996 года был художественным руководителем (с 2005 года – также директором) Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Скончался 14 ноября на 86-м году жизни.

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер армен джигарханян, армен джигарханян, ссср, общество