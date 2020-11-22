Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201122/dzhigarkhanyan-1585796269.html
Источник: театр Джигарханяна попросит назначить худруком Сергея Газарова
Источник: театр Джигарханяна попросит назначить худруком Сергея Газарова
Коллектив Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна на общем собрании принял решение обратиться просьбой к столичному департаменту... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T17:29
2020-11-22T17:29
культура
умер армен джигарханян
армен джигарханян
ссср
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154770/66/1547706625_0:391:2048:1543_1400x0_80_0_0_dac9daafcd23c34b4dcdfde706eb594a.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Коллектив Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна на общем собрании принял решение обратиться просьбой к столичному департаменту культуры о назначении художественным руководителем организации актера и режиссера Сергея Газарова, сообщил РИА Новости источник в театре.Армен Джигарханян – народный артист СССР, лауреат государственных премий Армянской ССР. Награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" III, IV и II степеней, а также армянским орденом Почета. Джигарханян занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер. С 1996 года был художественным руководителем (с 2005 года – также директором) Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Скончался 14 ноября на 86-м году жизни.
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154770/66/1547706625_0:199:2048:1735_1400x0_80_0_0_6918d34def7f911c97309804053e60f4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умер армен джигарханян, армен джигарханян, ссср, общество

Источник: театр Джигарханяна попросит назначить худруком Сергея Газарова

17:29 22.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСергей Газаров
Сергей Газаров - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Коллектив Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна на общем собрании принял решение обратиться просьбой к столичному департаменту культуры о назначении художественным руководителем организации актера и режиссера Сергея Газарова, сообщил РИА Новости источник в театре.
"На собрании коллектив единогласно решил просить департамент культуры, чтобы художественное руководство в театре взял на себя известный актер и режиссер Сергей Газаров", - сказал собеседник агентства.
Армен Джигарханян – народный артист СССР, лауреат государственных премий Армянской ССР. Награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" III, IV и II степеней, а также армянским орденом Почета. Джигарханян занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер. С 1996 года был художественным руководителем (с 2005 года – также директором) Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Скончался 14 ноября на 86-м году жизни.
 
КультураУмер Армен ДжигарханянАрмен ДжигарханянСССРОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:41В Госдуме раскритиковали выход США из Договора по открытому небу
17:41Силуанов рассказал, в каких случаях налоговая выходит на проверку
17:39Маас осудил противников COVID-ограничений
17:29Источник: театр Джигарханяна попросит назначить худруком Сергея Газарова
17:16Мосгорздрав может проверить данные о заражении пациента внутри больницы
17:07В Белом доме объяснили выход США из Договора по открытому небу
17:05В Минске возобновили работу закрытые из-за протестов станции метро
17:03Силовики пресекли акцию протеста на востоке Минска
16:59В Астрахани при пожаре в многоквартирном доме погиб ребенок
16:52МВД Белоруссии заявило о снижении числа протестующих
16:50В США выявили 177 тысяч новых случаев коронавируса
16:48Журналистам впервые показали комнату отдыха в резиденции Путина
16:42В Минздраве перечислили ранние симптомы рака легких
16:39Пожарные локализовали возгорание на складе в московской промзоне
16:39Космонавт развеял популярный миф о питании в невесомости
16:33СМИ: ссора петербуржцев в родительском чате закончилась массовой дракой
16:33В Минске восстановили работу мобильного интернета
16:26МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств на протестах в Минске
16:24Раскрыта тайна игрушки на столе у Путина во время саммита АТЭС
16:20Китай выдвинул предложения по мировому устройству после пандемии
Лента новостейМолния