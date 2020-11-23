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Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об удаленной работе
Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об удаленной работе
Госдума на пленарном заседании в среду, 25 ноября, рассмотрит во втором чтении законопроект о регулировании удаленной работы, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:48
2020-11-23T18:05
валентина матвиенко
совет федерации рф
госдума рф
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду, 25 ноября, рассмотрит во втором чтении законопроект о регулировании удаленной работы, сообщил журналистам в понедельник первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков."Еще несколько важных законопроектов, касающихся изменения в Трудовой кодекс, которые касаются регулирования дистанционной удаленной работы. Давно обсуждаем эти поправки очень важные, будем рассматривать в среду", - уточнил Жуков.Ранее комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект об удаленной работе с учетом поправок.Проект о регулировании удаленной работы внесли в Госдуму председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.Инициатива предлагает ввести три ключевых понятия. Первое - дистанционная (удаленная) работа, второе - временная дистанционная (удаленная) работа: такой режим работы предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя, третье - комбинированная дистанционная (удаленная) работа: стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа.Новая редакция законопроекта об удаленке, подготовленная ко второму чтению, будет предусматривать, что работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты. Также работодатель будет обязан провести дистанционному сотруднику инструктаж по использованию оборудования, которое ему предоставляется при переводе на удаленную работу, другие обязанности на работодателя по обеспечению охраны труда на этот период распространяться не будут. Перевод работника на удаленную работу не сможет быть основанием для снижения заработной платы.Помимо этого, законопроектом будет предусматриваться, что дистанционные работники в случае болезни смогут отправлять работодателю "номер электронного листка нетрудоспособности".Вместе с тем, сохранится возможность по желанию дистанционного сотрудника при заключении трудового договора вносить сведения о найме в его бумажную трудовую книжку. Обмен документом будет возможен в том числе по почте.
https://radiosputnik.ria.ru/20201123/onischenko-1585918703.html
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валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, вячеслав володин, общество

Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об удаленной работе

16:48 23.11.2020 (обновлено: 18:05 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду, 25 ноября, рассмотрит во втором чтении законопроект о регулировании удаленной работы, сообщил журналистам в понедельник первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.
"Еще несколько важных законопроектов, касающихся изменения в Трудовой кодекс, которые касаются регулирования дистанционной удаленной работы. Давно обсуждаем эти поправки очень важные, будем рассматривать в среду", - уточнил Жуков.
Ранее комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект об удаленной работе с учетом поправок.
Проект о регулировании удаленной работы внесли в Госдуму председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.
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Инициатива предлагает ввести три ключевых понятия. Первое - дистанционная (удаленная) работа, второе - временная дистанционная (удаленная) работа: такой режим работы предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя, третье - комбинированная дистанционная (удаленная) работа: стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа.
Новая редакция законопроекта об удаленке, подготовленная ко второму чтению, будет предусматривать, что работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты. Также работодатель будет обязан провести дистанционному сотруднику инструктаж по использованию оборудования, которое ему предоставляется при переводе на удаленную работу, другие обязанности на работодателя по обеспечению охраны труда на этот период распространяться не будут. Перевод работника на удаленную работу не сможет быть основанием для снижения заработной платы.
Помимо этого, законопроектом будет предусматриваться, что дистанционные работники в случае болезни смогут отправлять работодателю "номер электронного листка нетрудоспособности".
Вместе с тем, сохранится возможность по желанию дистанционного сотрудника при заключении трудового договора вносить сведения о найме в его бумажную трудовую книжку. Обмен документом будет возможен в том числе по почте.
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