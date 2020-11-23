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Один человек погиб в ДТП под Саратовом
Один человек погиб в ДТП под Саратовом
Один человек погиб, еще четверо пострадали в понедельник в лобовом столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Саратовской области, сообщили журналистам... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T20:50
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россия
пугачев
энгельсский район
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 23 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали в понедельник в лобовом столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Саратовской области, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.ДТП произошло около 19.00 (18.00 мск) на автодороге Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград у поворота на село Осиновка Энгельсского района.Она отметила, что трое пассажиров "Лады Калины", в том числе 17-летняя девушка, с травмами госпитализированы, также в лечебное учреждение доставлен 30-летний пассажир ВАЗ-2107.ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства выясняются.
https://ria.ru/20201123/dtp-1585946511.html
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энгельсский район
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россия, пугачев, энгельсский район, саратовская область, происшествия

Один человек погиб в ДТП под Саратовом

20:50 23.11.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 23 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали в понедельник в лобовом столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Саратовской области, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 19.00 (18.00 мск) на автодороге СамараПугачевЭнгельсВолгоград у поворота на село Осиновка Энгельсского района.

"По предварительным данным, водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2107, в пути следования не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Лада Калина" под управлением водителя 1959 года рождения. В результате ДТП водитель "Калины" от полученных травм скончался на месте", - сказала представитель ведомства.

Она отметила, что трое пассажиров "Лады Калины", в том числе 17-летняя девушка, с травмами госпитализированы, также в лечебное учреждение доставлен 30-летний пассажир ВАЗ-2107.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 17:02
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РоссияПугачевЭнгельсский районСаратовская областьПроисшествия
 
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