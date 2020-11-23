https://ria.ru/20201123/dtp-1585989417.html

Один человек погиб в ДТП под Саратовом

Один человек погиб в ДТП под Саратовом

Один человек погиб, еще четверо пострадали в понедельник в лобовом столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Саратовской области, сообщили журналистам... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T20:50

2020-11-23T20:50

2020-11-23T20:50

россия

пугачев

энгельсский район

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 23 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали в понедельник в лобовом столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Саратовской области, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.ДТП произошло около 19.00 (18.00 мск) на автодороге Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград у поворота на село Осиновка Энгельсского района.Она отметила, что трое пассажиров "Лады Калины", в том числе 17-летняя девушка, с травмами госпитализированы, также в лечебное учреждение доставлен 30-летний пассажир ВАЗ-2107.ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства выясняются.

https://ria.ru/20201123/dtp-1585946511.html

россия

пугачев

энгельсский район

саратовская область

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россия, пугачев, энгельсский район, саратовская область, происшествия