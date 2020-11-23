Один человек погиб в ДТП под Саратовом
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
САРАТОВ, 23 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали в понедельник в лобовом столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Саратовской области, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 19.00 (18.00 мск) на автодороге Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград у поворота на село Осиновка Энгельсского района.
"По предварительным данным, водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2107, в пути следования не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Лада Калина" под управлением водителя 1959 года рождения. В результате ДТП водитель "Калины" от полученных травм скончался на месте", - сказала представитель ведомства.
Она отметила, что трое пассажиров "Лады Калины", в том числе 17-летняя девушка, с травмами госпитализированы, также в лечебное учреждение доставлен 30-летний пассажир ВАЗ-2107.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства выясняются.