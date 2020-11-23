https://ria.ru/20201123/dmitriy-khrustalev-1585887834.html

После выписки из больницы Хрусталев уже встал на лыжи

После выписки из больницы Хрусталев уже встал на лыжи

Актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев, которого на прошлой неделе выписали из больницы после экстренной госпитализации, опубликовал в своем Instargam фото на... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T13:57

2020-11-23T13:57

2020-11-23T15:26

шоубиз

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев, которого на прошлой неделе выписали из больницы после экстренной госпитализации, опубликовал в своем Instargam фото на лыжах. Публикация порадовала многих поклонников шоумена, ведь совсем недавно он находился в тяжелом состоянии в реанимации с предварительным диагнозом "лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления". "Дима, вы уже на лыжах?" – удивилась одна из поклонниц телеведущего. "Дмитрий, как сейчас ваше здоровье?" – поинтересовалась другая.Ранее телеведущий рассказал, что ему стало плохо в такси по дороге из Санкт-Петербурга в Репино, он потерял сознание."Очнулся уже через несколько часов в больнице, куда привез меня водитель, за что ему огромное спасибо!" – написал тогда он.Хрусталев отметил, что теперь ему и медикам предстоит выяснить причины произошедшего. Ближайшие несколько недель он посвятит время своему здоровью и пройдет тщательное обследование.

https://ria.ru/20201117/khrustalev-1584927494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий хрусталев, знаменитости, звезды