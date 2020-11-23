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После выписки из больницы Хрусталев уже встал на лыжи
После выписки из больницы Хрусталев уже встал на лыжи
Актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев, которого на прошлой неделе выписали из больницы после экстренной госпитализации, опубликовал в своем Instargam фото на... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T13:57
2020-11-23T15:26
шоубиз
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев, которого на прошлой неделе выписали из больницы после экстренной госпитализации, опубликовал в своем Instargam фото на лыжах. Публикация порадовала многих поклонников шоумена, ведь совсем недавно он находился в тяжелом состоянии в реанимации с предварительным диагнозом "лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления". "Дима, вы уже на лыжах?" – удивилась одна из поклонниц телеведущего. "Дмитрий, как сейчас ваше здоровье?" – поинтересовалась другая.Ранее телеведущий рассказал, что ему стало плохо в такси по дороге из Санкт-Петербурга в Репино, он потерял сознание."Очнулся уже через несколько часов в больнице, куда привез меня водитель, за что ему огромное спасибо!" – написал тогда он.Хрусталев отметил, что теперь ему и медикам предстоит выяснить причины произошедшего. Ближайшие несколько недель он посвятит время своему здоровью и пройдет тщательное обследование.
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дмитрий хрусталев, знаменитости, звезды

После выписки из больницы Хрусталев уже встал на лыжи

13:57 23.11.2020 (обновлено: 15:26 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр НатрускинТелеведущий Дмитрий Хрусталев
Телеведущий Дмитрий Хрусталев - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев, которого на прошлой неделе выписали из больницы после экстренной госпитализации, опубликовал в своем Instargam фото на лыжах.
"Первый снег за два года. Грех не воспользоваться", – написал Хрусталев.
Публикация порадовала многих поклонников шоумена, ведь совсем недавно он находился в тяжелом состоянии в реанимации с предварительным диагнозом "лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления".
"Дима, вы уже на лыжах?" – удивилась одна из поклонниц телеведущего. "Дмитрий, как сейчас ваше здоровье?" – поинтересовалась другая.
"Все поправимо", – ответил Дмитрий Хрусталев.
Ранее телеведущий рассказал, что ему стало плохо в такси по дороге из Санкт-Петербурга в Репино, он потерял сознание.
"Очнулся уже через несколько часов в больнице, куда привез меня водитель, за что ему огромное спасибо!" – написал тогда он.
Хрусталев отметил, что теперь ему и медикам предстоит выяснить причины произошедшего. Ближайшие несколько недель он посвятит время своему здоровью и пройдет тщательное обследование.
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