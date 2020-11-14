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https://ria.ru/20201114/khrustalev-1584642981.html
Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию
Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию
Телеведущего Дмитрия Хрусталева госпитализировали в больницу № 40 Сестрорецка, сообщило издание "78.ru". РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T17:39
2020-11-14T19:25
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
шоубиз
дмитрий хрусталев
россия
сестрорецк
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Телеведущего Дмитрия Хрусталева госпитализировали в больницу № 40 Сестрорецка, сообщило издание "78.ru". Медики подтвердили РИА Новости эту информацию. В приемном покое не стали уточнять состояние шоумена, сославшись на правила о неразглашении персональных данных.Мужчина, как пишут СМИ, находится в реанимации. По предварительным данным, у ведущего диагностировали коронавирус.По информации портала "СтарХит", ведущий не может дышать самостоятельно.В Instagram Хрусталева фанаты желают ему скорейшего выздоровления.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество, дмитрий хрусталев, россия, сестрорецк

Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию

17:39 14.11.2020 (обновлено: 19:25 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр НатрускинТелеведущий Дмитрий Хрусталев
Телеведущий Дмитрий Хрусталев - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Телеведущего Дмитрия Хрусталева госпитализировали в больницу № 40 Сестрорецка, сообщило издание "78.ru".
Медики подтвердили РИА Новости эту информацию. В приемном покое не стали уточнять состояние шоумена, сославшись на правила о неразглашении персональных данных.
Мужчина, как пишут СМИ, находится в реанимации. По предварительным данным, у ведущего диагностировали коронавирус.
По информации портала "СтарХит", ведущий не может дышать самостоятельно.
В Instagram Хрусталева фанаты желают ему скорейшего выздоровления.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ШоубизКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ОбществоДмитрий ХрусталевРоссияСестрорецк
 
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