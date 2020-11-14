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Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию
Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию
Телеведущего Дмитрия Хрусталева госпитализировали в больницу № 40 Сестрорецка, сообщило издание "78.ru". РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T17:39
2020-11-14T17:39
2020-11-14T19:25
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Телеведущего Дмитрия Хрусталева госпитализировали в больницу № 40 Сестрорецка, сообщило издание "78.ru". Медики подтвердили РИА Новости эту информацию. В приемном покое не стали уточнять состояние шоумена, сославшись на правила о неразглашении персональных данных.Мужчина, как пишут СМИ, находится в реанимации. По предварительным данным, у ведущего диагностировали коронавирус.По информации портала "СтарХит", ведущий не может дышать самостоятельно.В Instagram Хрусталева фанаты желают ему скорейшего выздоровления.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество, дмитрий хрусталев, россия, сестрорецк