https://ria.ru/20201114/khrustalev-1584642981.html

Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию

Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию

Телеведущего Дмитрия Хрусталева госпитализировали в больницу № 40 Сестрорецка, сообщило издание "78.ru". РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T17:39

2020-11-14T17:39

2020-11-14T19:25

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общество

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дмитрий хрусталев

россия

сестрорецк

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Телеведущего Дмитрия Хрусталева госпитализировали в больницу № 40 Сестрорецка, сообщило издание "78.ru". Медики подтвердили РИА Новости эту информацию. В приемном покое не стали уточнять состояние шоумена, сославшись на правила о неразглашении персональных данных.Мужчина, как пишут СМИ, находится в реанимации. По предварительным данным, у ведущего диагностировали коронавирус.По информации портала "СтарХит", ведущий не может дышать самостоятельно.В Instagram Хрусталева фанаты желают ему скорейшего выздоровления.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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сестрорецк

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество, дмитрий хрусталев, россия, сестрорецк