Дмитрий Хрусталев рассказал о своем диагнозе
17:06 15.11.2020 (обновлено: 18:31 15.11.2020)
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Хрусталев в своем Instagram рассказал, что ему стало плохо в такси по дороге из Санкт-Петербурга в Репино, он потерял сознание.
"А очнулся уже через несколько часов в больнице, куда привез меня водитель, за что ему огромное спасибо!" — написал Хрусталев.
Врачи быстро привели его в сознание. Предварительный диагноз Хрусталева — "лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления".
Телеведущий отметил, что ему и медикам предстоит выяснить причины произошедшего. Он подчеркнул, что в погоне за молодостью и совершенством" артисты переутомляют свой организм, сидя на диетах, а также имея ненормированный график.
"Однако не очень приятно осознавать, что мое увлечение вышло из-под контроля и перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания!", — написал Хрусталев.
Ближайшие несколько недель соведущий Ивана Урганта посвятит своему здоровью и пройдет тщательное обследование. Хрусталев также отметил, что самое неприятное уже позади. Он чувствует себя хорошо, а врачи даже согласились отпустить его домой к семье.
Телеведущий также поблагодарил всех, кто переживал за него и поддерживал его родных.
Вчера стало известно, что соведущий шоу "Вечерний Ургант" Дмитрий Хрусталев попал в больницу № 40 в Сестрорецке. Портал "СтарХит" сообщил, что ведущий не мог самостоятельно дышать. Позднее информацию о госпитализации мужчины подтвердил его коллега — Иван Ургант, однако он не уточнил причин.