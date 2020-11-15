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Шоубиз
https://ria.ru/20201115/khrustalev-1584722457.html
Дмитрий Хрусталев рассказал о своем диагнозе
Дмитрий Хрусталев рассказал о своем диагнозе
Телеведущий Дмитрий Хрусталев в своем Instagram рассказал, что ему стало плохо в такси по дороге из Санкт-Петербурга в Репино, он потерял сознание. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T17:06
2020-11-15T18:31
шоубиз
дмитрий хрусталев
иван ургант
репино
сестрорецк
санкт-петербург
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Хрусталев в своем Instagram рассказал, что ему стало плохо в такси по дороге из Санкт-Петербурга в Репино, он потерял сознание. Врачи быстро привели его в сознание. Предварительный диагноз Хрусталева — "лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления".Телеведущий отметил, что ему и медикам предстоит выяснить причины произошедшего. Он подчеркнул, что в погоне за молодостью и совершенством" артисты переутомляют свой организм, сидя на диетах, а также имея ненормированный график. Ближайшие несколько недель соведущий Ивана Урганта посвятит своему здоровью и пройдет тщательное обследование. Хрусталев также отметил, что самое неприятное уже позади. Он чувствует себя хорошо, а врачи даже согласились отпустить его домой к семье.Телеведущий также поблагодарил всех, кто переживал за него и поддерживал его родных.Вчера стало известно, что соведущий шоу "Вечерний Ургант" Дмитрий Хрусталев попал в больницу № 40 в Сестрорецке. Портал "СтарХит" сообщил, что ведущий не мог самостоятельно дышать. Позднее информацию о госпитализации мужчины подтвердил его коллега — Иван Ургант, однако он не уточнил причин.
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дмитрий хрусталев, иван ургант, репино, сестрорецк, санкт-петербург

Дмитрий Хрусталев рассказал о своем диагнозе

17:06 15.11.2020 (обновлено: 18:31 15.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр НатрускинТелеведущий Дмитрий Хрусталев
Телеведущий Дмитрий Хрусталев - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Хрусталев в своем Instagram рассказал, что ему стало плохо в такси по дороге из Санкт-Петербурга в Репино, он потерял сознание.
"А очнулся уже через несколько часов в больнице, куда привез меня водитель, за что ему огромное спасибо!" — написал Хрусталев.
Врачи быстро привели его в сознание. Предварительный диагноз Хрусталева — "лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления".
Телеведущий отметил, что ему и медикам предстоит выяснить причины произошедшего. Он подчеркнул, что в погоне за молодостью и совершенством" артисты переутомляют свой организм, сидя на диетах, а также имея ненормированный график.
"Однако не очень приятно осознавать, что мое увлечение вышло из-под контроля и перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания!", — написал Хрусталев.
Ближайшие несколько недель соведущий Ивана Урганта посвятит своему здоровью и пройдет тщательное обследование. Хрусталев также отметил, что самое неприятное уже позади. Он чувствует себя хорошо, а врачи даже согласились отпустить его домой к семье.
Телеведущий также поблагодарил всех, кто переживал за него и поддерживал его родных.
Вчера стало известно, что соведущий шоу "Вечерний Ургант" Дмитрий Хрусталев попал в больницу № 40 в Сестрорецке. Портал "СтарХит" сообщил, что ведущий не мог самостоятельно дышать. Позднее информацию о госпитализации мужчины подтвердил его коллега — Иван Ургант, однако он не уточнил причин.
Телеведущий Дмитрий Хрусталев - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
Вчера, 19:42Шоубиз
СМИ раскрыли подробности госпитализации Хрусталева
 
ШоубизДмитрий ХрусталевИван УргантРепиноСестрорецкСанкт-Петербург
 
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