https://ria.ru/20201123/deputaty-1585839465.html
Сразу 17 депутатов гордумы Хабаровска покинули ЛДПР, сообщил источник
Сразу 17 депутатов гордумы Хабаровска покинули ЛДПР, сообщил источник
Сразу 17 депутатов городской думы Хабаровска, в том числе председатель палаты, покинули ЛДПР в понедельник, сообщил РИА Новости источник в парламенте. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T07:09
2020-11-23T07:09
2020-11-23T09:10
игорь соколов
лдпр
хабаровск
политика
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ХАБАРОВСК, 23 ноя — РИА Новости. Сразу 17 депутатов городской думы Хабаровска, в том числе председатель палаты, покинули ЛДПР в понедельник, сообщил РИА Новости источник в парламенте.По его словам, эти депутаты будут оставаться беспартийными.В июле ЛДПР покинул депутат хабаровской гордумы Александр Каян. В середине октября его коллегу Игоря Соколова исключили из партии. На данный момент в гордуме Хабаровска интересы ЛДПР представляют 15 депутатов из 35.
https://ria.ru/20201123/degtyarev-1585837170.html
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игорь соколов, лдпр, хабаровск, политика