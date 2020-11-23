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Сразу 17 депутатов гордумы Хабаровска покинули ЛДПР, сообщил источник
Сразу 17 депутатов гордумы Хабаровска покинули ЛДПР, сообщил источник
Сразу 17 депутатов городской думы Хабаровска, в том числе председатель палаты, покинули ЛДПР в понедельник, сообщил РИА Новости источник в парламенте. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T07:09
2020-11-23T09:10
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лдпр
хабаровск
политика
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ХАБАРОВСК, 23 ноя — РИА Новости. Сразу 17 депутатов городской думы Хабаровска, в том числе председатель палаты, покинули ЛДПР в понедельник, сообщил РИА Новости источник в парламенте.По его словам, эти депутаты будут оставаться беспартийными.В июле ЛДПР покинул депутат хабаровской гордумы Александр Каян. В середине октября его коллегу Игоря Соколова исключили из партии. На данный момент в гордуме Хабаровска интересы ЛДПР представляют 15 депутатов из 35.
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игорь соколов, лдпр, хабаровск, политика

Сразу 17 депутатов гордумы Хабаровска покинули ЛДПР, сообщил источник

07:09 23.11.2020 (обновлено: 09:10 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГорода России. Хабаровск
Города России. Хабаровск - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Игорь Онучин
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ХАБАРОВСК, 23 ноя — РИА Новости. Сразу 17 депутатов городской думы Хабаровска, в том числе председатель палаты, покинули ЛДПР в понедельник, сообщил РИА Новости источник в парламенте.

"Вышли из партии ЛДПР 17 депутатов во главе с председателем, подтверждаю, решение принято сегодня. Это личное решение. Основной момент почему — внутренние убеждения, несогласие с действиями регионального отделения фракции, с их политикой", — сказал собеседник агентства.

По его словам, эти депутаты будут оставаться беспартийными.
В июле ЛДПР покинул депутат хабаровской гордумы Александр Каян. В середине октября его коллегу Игоря Соколова исключили из партии. На данный момент в гордуме Хабаровска интересы ЛДПР представляют 15 депутатов из 35.
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