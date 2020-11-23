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Глава Евросовета пригласил Байдена на спецвстречу глав ЕС в 2021 году
Глава Евросовета пригласил Байдена на спецвстречу глав ЕС в 2021 году
Глава Евросовета Шарль Мишель в разговоре с Джо Байденом в понедельник пригласил его принять участие в специальной встрече с главами государств и правительств... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T20:39
2020-11-23T20:39
евросовет
шарль мишель
урсула фон дер ляйен
джо байден
сша
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БРЮССЕЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в разговоре с Джо Байденом в понедельник пригласил его принять участие в специальной встрече с главами государств и правительств ЕС в 2021 году.Он добавил, что США и ЕС должны сотрудничать по борьбе с коронавирусом, изменением климата, вопросам безопасности.Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что обсудила с Джо Байденом по телефону будущие отношения ЕС и США.
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евросовет, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, джо байден, сша, в мире

Глава Евросовета пригласил Байдена на спецвстречу глав ЕС в 2021 году

20:39 23.11.2020
 
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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БРЮССЕЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в разговоре с Джо Байденом в понедельник пригласил его принять участие в специальной встрече с главами государств и правительств ЕС в 2021 году.

"Только что поговорил с избранным президентом Джо Байденом и пригласил его на специальную встречу глав ЕС в Брюссель в следующем году", - написал Мишель в Twitter.

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Он добавил, что США и ЕС должны сотрудничать по борьбе с коронавирусом, изменением климата, вопросам безопасности.
Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что обсудила с Джо Байденом по телефону будущие отношения ЕС и США.
 
ЕвросоветШарль МишельУрсула фон дер ЛяйенДжо БайденСШАВ мире
 
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