https://ria.ru/20201123/bayden-1585988049.html
Глава Евросовета пригласил Байдена на спецвстречу глав ЕС в 2021 году
Глава Евросовета пригласил Байдена на спецвстречу глав ЕС в 2021 году
Глава Евросовета Шарль Мишель в разговоре с Джо Байденом в понедельник пригласил его принять участие в специальной встрече с главами государств и правительств... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T20:39
2020-11-23T20:39
2020-11-23T20:39
евросовет
шарль мишель
урсула фон дер ляйен
джо байден
сша
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в разговоре с Джо Байденом в понедельник пригласил его принять участие в специальной встрече с главами государств и правительств ЕС в 2021 году.Он добавил, что США и ЕС должны сотрудничать по борьбе с коронавирусом, изменением климата, вопросам безопасности.Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что обсудила с Джо Байденом по телефону будущие отношения ЕС и США.
https://ria.ru/20201110/vybory-1583805983.html
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евросовет, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, джо байден, сша, в мире