https://ria.ru/20201123/bayden-1585988049.html

Глава Евросовета пригласил Байдена на спецвстречу глав ЕС в 2021 году

Глава Евросовета пригласил Байдена на спецвстречу глав ЕС в 2021 году

Глава Евросовета Шарль Мишель в разговоре с Джо Байденом в понедельник пригласил его принять участие в специальной встрече с главами государств и правительств... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T20:39

2020-11-23T20:39

2020-11-23T20:39

евросовет

шарль мишель

урсула фон дер ляйен

джо байден

сша

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в разговоре с Джо Байденом в понедельник пригласил его принять участие в специальной встрече с главами государств и правительств ЕС в 2021 году.Он добавил, что США и ЕС должны сотрудничать по борьбе с коронавирусом, изменением климата, вопросам безопасности.Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что обсудила с Джо Байденом по телефону будущие отношения ЕС и США.

https://ria.ru/20201110/vybory-1583805983.html

сша

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евросовет, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, джо байден, сша, в мире