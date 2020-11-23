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Неожиданный поступок гостя заставил бармена выбежать из заведения
Неожиданный поступок гостя заставил бармена выбежать из заведения
Владелец бара в Огайо поделился в Facebook историей о необычайно щедром посетителе. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T23:46
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огайо
сша
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Владелец бара в Огайо поделился в Facebook историей о необычайно щедром посетителе.Он рассказал, что в воскресенье его бар должен был закрыться на добровольный карантин из-за пандемии коронавируса. Буквально за несколько минут до этого в заведение зашел гость и заказал бокал пива.После этого он оплатил счет, сказал владельцу, чтобы тот поделился чаевыми с другими работниками бара, работавшими в ту же смену.Когда бармен посмотрел на чек, он увидел, что гость оставил три тысячи долларов на чай. Он выбежал вслед за гостем и спросил, не перепутал ли тот ничего. Тот ответил, что с чаевыми нет никакой ошибки и пообещал заглянуть в бар после карантина.
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огайо, сша

Неожиданный поступок гостя заставил бармена выбежать из заведения

23:46 23.11.2020 (обновлено: 23:47 23.11.2020)
 
© Depositphotos / bogdan.hodaБармен наливает пиво в кружку
Бармен наливает пиво в кружку - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Depositphotos / bogdan.hoda
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Владелец бара в Огайо поделился в Facebook историей о необычайно щедром посетителе.
Он рассказал, что в воскресенье его бар должен был закрыться на добровольный карантин из-за пандемии коронавируса. Буквально за несколько минут до этого в заведение зашел гость и заказал бокал пива.
Бурундук - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
1 ноября, 00:32Туризм
Ресторанный критик в США открыла кафе для бурундука, он принес чаевые
После этого он оплатил счет, сказал владельцу, чтобы тот поделился чаевыми с другими работниками бара, работавшими в ту же смену.
Когда бармен посмотрел на чек, он увидел, что гость оставил три тысячи долларов на чай. Он выбежал вслед за гостем и спросил, не перепутал ли тот ничего. Тот ответил, что с чаевыми нет никакой ошибки и пообещал заглянуть в бар после карантина.
 
ОгайоСША
 
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