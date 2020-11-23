https://ria.ru/20201123/bar-1586003575.html

Неожиданный поступок гостя заставил бармена выбежать из заведения

Неожиданный поступок гостя заставил бармена выбежать из заведения

Владелец бара в Огайо поделился в Facebook историей о необычайно щедром посетителе. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T23:46

2020-11-23T23:46

2020-11-23T23:47

огайо

сша

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Владелец бара в Огайо поделился в Facebook историей о необычайно щедром посетителе.Он рассказал, что в воскресенье его бар должен был закрыться на добровольный карантин из-за пандемии коронавируса. Буквально за несколько минут до этого в заведение зашел гость и заказал бокал пива.После этого он оплатил счет, сказал владельцу, чтобы тот поделился чаевыми с другими работниками бара, работавшими в ту же смену.Когда бармен посмотрел на чек, он увидел, что гость оставил три тысячи долларов на чай. Он выбежал вслед за гостем и спросил, не перепутал ли тот ничего. Тот ответил, что с чаевыми нет никакой ошибки и пообещал заглянуть в бар после карантина.

https://ria.ru/20201101/kafe-1582357203.html

огайо

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огайо, сша