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Неожиданный поступок гостя заставил бармена выбежать из заведения
Неожиданный поступок гостя заставил бармена выбежать из заведения
Владелец бара в Огайо поделился в Facebook историей о необычайно щедром посетителе. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T23:46
2020-11-23T23:46
2020-11-23T23:47
огайо
сша
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Владелец бара в Огайо поделился в Facebook историей о необычайно щедром посетителе.Он рассказал, что в воскресенье его бар должен был закрыться на добровольный карантин из-за пандемии коронавируса. Буквально за несколько минут до этого в заведение зашел гость и заказал бокал пива.После этого он оплатил счет, сказал владельцу, чтобы тот поделился чаевыми с другими работниками бара, работавшими в ту же смену.Когда бармен посмотрел на чек, он увидел, что гость оставил три тысячи долларов на чай. Он выбежал вслед за гостем и спросил, не перепутал ли тот ничего. Тот ответил, что с чаевыми нет никакой ошибки и пообещал заглянуть в бар после карантина.
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огайо, сша
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
Владелец бара в Огайо
поделился в Facebook
историей о необычайно щедром посетителе.
Он рассказал, что в воскресенье его бар должен был закрыться на добровольный карантин из-за пандемии коронавируса. Буквально за несколько минут до этого в заведение зашел гость и заказал бокал пива.
После этого он оплатил счет, сказал владельцу, чтобы тот поделился чаевыми с другими работниками бара, работавшими в ту же смену.
Когда бармен посмотрел на чек, он увидел, что гость оставил три тысячи долларов на чай. Он выбежал вслед за гостем и спросил, не перепутал ли тот ничего. Тот ответил, что с чаевыми нет никакой ошибки и пообещал заглянуть в бар после карантина.