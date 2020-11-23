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https://ria.ru/20201123/astrazeneca-1585891284.html
Акции AstraZeneca упали почти на 2% после данных об эффективности вакцины
Акции AstraZeneca упали почти на 2% после данных об эффективности вакцины
Цена акций британской фармацевтической компании AstraZeneca в понедельник утром снижается почти на 2% на Лондонской фондовой бирже, несмотря на сообщения об... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T13:09
2020-11-23T13:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
лондонская фондовая биржа
astrazeneca
оксфорд
экономика
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ЛОНДОН, 23 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Цена акций британской фармацевтической компании AstraZeneca в понедельник утром снижается почти на 2% на Лондонской фондовой бирже, несмотря на сообщения об эффективности ее вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.На 9.37 (12.37 мск) бумаги снижались на 1,96%.Ранее в понедельник AstraZeneca сообщила, что промежуточный анализ клинических испытаний вакцины, разрабатываемой совместно с учеными из Оксфорда, показал среднюю эффективность на уровне 70%. По данным фармкомпании, участники получали два разных варианта дозировки вакцины, один из них показал эффективность на уровне 90%, другой - на уровне 62%. Компания сообщила, что промежуточный анализ показал, что вакцина является эффективной в предотвращении COVID-19.По мнению аналитиков, рынок ожидал более высоких оценок по эффективности вакцины от AstraZeneca. Как отметила аналитик по инвестициям и рынкам британской инвесткомпании Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер, падение акций связано с тем, что результаты испытаний AstraZeneca показали среднюю эффективность 70% по сравнению с данными конкурентов.Ранее фармкомпании Pfizer и Moderna заявили, что их вакцины показали эффективность на уровне 95% и 94,5% соответственно.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лондонская фондовая биржа, astrazeneca , оксфорд, экономика

Акции AstraZeneca упали почти на 2% после данных об эффективности вакцины

13:09 23.11.2020 (обновлено: 13:12 23.11.2020)
 
© AP Photo / Natacha PisarenkoРабота над вакциной компании AstraZeneca
Работа над вакциной компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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ЛОНДОН, 23 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Цена акций британской фармацевтической компании AstraZeneca в понедельник утром снижается почти на 2% на Лондонской фондовой бирже, несмотря на сообщения об эффективности ее вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
На 9.37 (12.37 мск) бумаги снижались на 1,96%.
Ранее в понедельник AstraZeneca сообщила, что промежуточный анализ клинических испытаний вакцины, разрабатываемой совместно с учеными из Оксфорда, показал среднюю эффективность на уровне 70%. По данным фармкомпании, участники получали два разных варианта дозировки вакцины, один из них показал эффективность на уровне 90%, другой - на уровне 62%. Компания сообщила, что промежуточный анализ показал, что вакцина является эффективной в предотвращении COVID-19.
По мнению аналитиков, рынок ожидал более высоких оценок по эффективности вакцины от AstraZeneca. Как отметила аналитик по инвестициям и рынкам британской инвесткомпании Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер, падение акций связано с тем, что результаты испытаний AstraZeneca показали среднюю эффективность 70% по сравнению с данными конкурентов.
Ранее фармкомпании Pfizer и Moderna заявили, что их вакцины показали эффективность на уровне 95% и 94,5% соответственно.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Лондонская фондовая биржаAstraZenecaОксфордЭкономика
 
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