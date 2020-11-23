Акции AstraZeneca упали почти на 2% после данных об эффективности вакцины
13:09 23.11.2020 (обновлено: 13:12 23.11.2020)
© AP Photo / Natacha PisarenkoРабота над вакциной компании AstraZeneca
© AP Photo / Natacha Pisarenko
ЛОНДОН, 23 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Цена акций британской фармацевтической компании AstraZeneca в понедельник утром снижается почти на 2% на Лондонской фондовой бирже, несмотря на сообщения об эффективности ее вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
На 9.37 (12.37 мск) бумаги снижались на 1,96%.
Ранее в понедельник AstraZeneca сообщила, что промежуточный анализ клинических испытаний вакцины, разрабатываемой совместно с учеными из Оксфорда, показал среднюю эффективность на уровне 70%. По данным фармкомпании, участники получали два разных варианта дозировки вакцины, один из них показал эффективность на уровне 90%, другой - на уровне 62%. Компания сообщила, что промежуточный анализ показал, что вакцина является эффективной в предотвращении COVID-19.
По мнению аналитиков, рынок ожидал более высоких оценок по эффективности вакцины от AstraZeneca. Как отметила аналитик по инвестициям и рынкам британской инвесткомпании Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер, падение акций связано с тем, что результаты испытаний AstraZeneca показали среднюю эффективность 70% по сравнению с данными конкурентов.
Ранее фармкомпании Pfizer и Moderna заявили, что их вакцины показали эффективность на уровне 95% и 94,5% соответственно.
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