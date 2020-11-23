https://ria.ru/20201123/agdam-1585738156.html

"Вернули свое": репортаж из Агдамского района, переданного Азербайджану

"Вернули свое": репортаж из Агдамского района, переданного Азербайджану

Бывшие территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики поэтапно возвращаются Азербайджану. На днях Баку взял под контроль Агдамский район, с 1993-го... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T08:00

2020-11-23T08:00

2020-11-23T08:09

ситуация в нагорном карабахе

карабах

нагорный карабах

азербайджан

армения

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СТЕПАНАКЕРТ, 23 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Бывшие территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики поэтапно возвращаются Азербайджану. На днях Баку взял под контроль Агдамский район, с 1993-го считавшийся предместьем арцахского города Аскеран. За две войны жители этих мест хлебнули горя. Эти земли обезлюдели. Но теперь, по заявлениям азербайджанских властей, сюда начнут прибывать те, кто бежал от войны еще в 90-х.Город-призракНа выезде из Степанакерта — окопанный бронетранспортер. Рядом у небольшого костерка греются миротворцы. Погода в Нагорном Карабахе заметно портится, холодает. Впрочем, по словам местных жителей, снег здесь выпадает редко.Автобус с журналистами встроился в армейскую колонну и направляется на север — в Агдамский район. Согласно трехсторонним договоренностям, заключенным между Москвой, Баку и Ереваном, эти территории спустя 27 лет возвращают Азербайджану.Российским военным предстоит согласовать с коллегами с той стороны предстоящую процедуру и обсудить наболевшие вопросы. Журналисты не скрывают любопытства: наконец-то увидим азербайджанских солдат. До этого Баку по какой-то причине не очень жаловал представителей российских СМИ и не позволял работать на передовой.Проезжаем небольшой город Аскеран. В километре от окраины — последний пост миротворцев. Дальше территория Азербайджана. Равнины вокруг изрыты траншеями, одиночными стрелковыми ячейками, капонирами. Как свежими, так и заросшими травой. В первую карабахскую войну тут были кровопролитные бои. В июне 1993-го арцахские вооруженные силы начали наступление на местный административный центр Агдам. Город с населением 28 тысяч человек окружили, обстреливали артиллерией. Двадцать третьего июля Агдам пал. В нем мало что уцелело.Агдам и сегодня — город-призрак. Сплошные руины. Развалины заросли чертополохом и куманикой. Это азербайджанский Дрезден. Прошло почти три десятилетия, а жизнь сюда так и не вернулась. Земля, за которую было пролито столько крови, фактически оказалась никому не нужна. В районе проживало всего несколько сотен армян. И всех их вывезли за сутки до появления азербайджанских военных.Уцелевшая мечетьКолонна тормозит около единственного уцелевшего здания Агдама — центральной мечети. На двух минаретах — флаги Азербайджана. Это заранее оговоренное место встречи миротворцев и азербайджанских военных.У дороги — два бронеавтомобиля Kirpi турецкого производства. Напротив — российские "Тигры". Напряжения в воздухе не чувствуется. Миротворцы и азербайджанские военные общаются вполне по-товарищески. Рядовые — поголовно в масках. Вооружены автоматами Калашникова с коллиматорными прицелами местного производства. Расцветка камуфляжа — интернациональный "мультикам", который используется в том числе и российским спецназом.Полковник говорит по-русски совершенно свободно. Он учился в Львовском высшем военно-политическом училище и начинал службу еще в Советском Союзе. Многие его сослуживцы тоже помнят времена СССР, когда никто и подумать не мог, что армяне и азербайджанцы будут убивать друг друга за клочок земли площадью в три раза меньше Брянской области. Но солдаты уверены: они воевали за правое дело."Мы вернули то, что всегда принадлежало нам, — подчеркивает один из них. — Я не испытываю никакой ненависти к армянскому народу. Но в 90-х войну начали не мы. Я убежден: сегодня мы восстановили справедливость. Некогда потерянные районы Азербайджана вновь наши".Первый намазАзербайджанские военные расстилают у входа в мечеть ковер. Вскоре показывается мулла. Аккуратно ступая, он поднимается по полуразрушенной лестнице на минарет. Спустя несколько минут звучит — впервые за 27 лет — мелодичный азан, мусульманский призыв к молитве. Военные и гражданские по очереди снимают обувь, встают на ковер и совершают намаз.В это время военные продолжают что-то выяснять, прямо на улице склонившись над картой района. Спустя полчаса жмут друг другу руки, обнимаются и расходятся по своим колоннам. Россияне одинаково корректно и дружелюбно держатся со всеми — единственно верная линия поведения армии страны-миротворца."Строго в соответствии с достигнутыми трехсторонними соглашениями Агдамский район переходит сегодня под контроль Азербайджана, — объясняет начальник штаба российского миротворческого контингента генерал-майор Андрей Волков. — Задача наших военных — обеспечить безопасность гражданского населения, проконтролировать вывод армянских подразделений. Пока неясно, когда тут появятся власти Азербайджанской Республики. Наши коллеги принимают все необходимые меры, проводят разминирование дорог. Мы следим за тем, чтобы ни один волос не упал с головы армян, которые не смогли отсюда выехать. Отношения с азербайджанской стороной сложились ровные, никаких конфликтов. И самое главное: мы следим за разведением сторон, чтобы не было никаких провокаций".Своя правда в этой завершившейся наконец войне есть и у азербайджанцев, и у армян. Сказать, что кто-то "хороший", а кто-то "плохой", невозможно. Однако Россия опять, как это не раз было в истории, доказала, что не начинает вооруженные конфликты, а заканчивает их. И очевидно одно: пока в Нагорном Карабахе на миротворческих постах развевается российский триколор, азербайджанские и армянские солдаты не поднимут друг против друга оружие.

https://ria.ru/20201117/stepanakert-1584882984.html

https://ria.ru/20201119/lachinskiy-koridor-1585213399.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карабах, нагорный карабах, азербайджан, армения