Аксенов осудил Киев за "поросячий восторг" из-за водной блокады Крыма
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖитель Cимферополя набирает в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что регион преодолеет водную блокаду, устроенную украинскими властями, на полуострове полным ходом идет реализация комплексного федерального плана надежного водоснабжения.
"Так же, как в дни энергоблокады, вопрос обеспечения надежного водоснабжения Крыма держит под личным контролем наш президент. Полным ходом идет реализация мероприятий комплексного плана, разработанного правительством РФ. Нет никаких сомнений в том, что проблема вододефицита будет решена раз и навсегда, как были решены проблемы энергодефицита и транспортной доступности полуострова. И мы будем вспоминать о водной блокаде, как сегодня вспоминаем об энергоблокаде, – как об эпизоде нашей истории, как об испытании, которое мы вместе успешно преодолели", - написал Аксенов на своей странице в "ВКонтакте".
По его словам, украинские власти наступают на старые грабли, выражая "много поросячьего восторга и злорадства" по поводу ограничений водоснабжения в Крыму.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств поступит из федерального бюджета. Правительством подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
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Вопрос водоснабжения решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Белогорск и Евпаторию. Проблема решается за счет перехода на добычу воды из подземных источников, прорабатывается вопрос строительства опреснительной установки.