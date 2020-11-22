https://ria.ru/20201122/voda-1585753119.html

Аксенов осудил Киев за "поросячий восторг" из-за водной блокады Крыма

Аксенов осудил Киев за "поросячий восторг" из-за водной блокады Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что регион преодолеет водную блокаду, устроенную украинскими властями, на полуострове полным ходом идет реализация... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T10:13

2020-11-22T10:13

2020-11-22T10:13

днепр (город)

сергей аксенов (политик)

михаил мишустин

белогорск

республика крым

евпатория

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что регион преодолеет водную блокаду, устроенную украинскими властями, на полуострове полным ходом идет реализация комплексного федерального плана надежного водоснабжения.По его словам, украинские власти наступают на старые грабли, выражая "много поросячьего восторга и злорадства" по поводу ограничений водоснабжения в Крыму.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств поступит из федерального бюджета. Правительством подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.Вопрос водоснабжения решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Белогорск и Евпаторию. Проблема решается за счет перехода на добычу воды из подземных источников, прорабатывается вопрос строительства опреснительной установки.

https://ria.ru/20201119/krym-1585396197.html

днепр (город)

белогорск

республика крым

евпатория

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днепр (город), сергей аксенов (политик), михаил мишустин, белогорск, республика крым, евпатория, общество