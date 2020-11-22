Лидеры G20 обязались справедливо распределить вакцины от COVID-19
19:19 22.11.2020 (обновлено: 19:39 22.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита "Группы двадцати" в режиме видеоконференции
ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. Лидеры стран "Группы двадцати" (G20) обязались содействовать справедливому распространению вакцин, лекарств и тестов от COVID-19 по всему миру, чтобы более бедные страны не остались в стороне от этого процесса, говорится в Эр-Риядской декларации, выпущенной в воскресенье по итогам виртуального саммита G20.
"Мы мобилизовали ресурсы для удовлетворения насущных финансовых потребностей в области глобального здравоохранения для поддержки исследований, разработки, производства и распространения безопасных и эффективных средств диагностики, лечения и вакцин от COVID-19. Мы не пожалеем усилий, чтобы обеспечить к ним доступный и равноправный доступ для всех людей в соответствии с принципами членов "двадцатки" стимулировать инновации", - заявили лидеры в декларации G20 по итогам двухдневного саммита, во второй раз за его историю прошедшего в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса.
Они отметили, что признают роль широкой иммунизации как "глобального общественного блага".
Двухдневный саммит завершился в воскресенье принятием итоговой Эр-Риядской декларации, после чего Саудовская Аравия передала право председательства в "двадцатке" Италии.
"Группа двадцати" с 1999 года является неформальным объединением крупнейших экономически развитых и развивающихся стран, в нее входят 19 государств (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония), а также Евросоюз.
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