https://ria.ru/20201122/vaktsiny-1585808567.html

Лидеры G20 обязались справедливо распределить вакцины от COVID-19

Лидеры G20 обязались справедливо распределить вакцины от COVID-19

Лидеры стран "Группы двадцати" (G20) обязались содействовать справедливому распространению вакцин, лекарств и тестов от COVID-19 по всему миру, чтобы более... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T19:19

2020-11-22T19:19

2020-11-22T19:39

аргентина

евросоюз

япония

сша

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

большая двадцатка

в мире

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ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. Лидеры стран "Группы двадцати" (G20) обязались содействовать справедливому распространению вакцин, лекарств и тестов от COVID-19 по всему миру, чтобы более бедные страны не остались в стороне от этого процесса, говорится в Эр-Риядской декларации, выпущенной в воскресенье по итогам виртуального саммита G20.Они отметили, что признают роль широкой иммунизации как "глобального общественного блага".Двухдневный саммит завершился в воскресенье принятием итоговой Эр-Риядской декларации, после чего Саудовская Аравия передала право председательства в "двадцатке" Италии."Группа двадцати" с 1999 года является неформальным объединением крупнейших экономически развитых и развивающихся стран, в нее входят 19 государств (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония), а также Евросоюз.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аргентина, евросоюз, япония, сша, коронавирус covid-19, большая двадцатка, в мире