https://ria.ru/20201122/strelba-1585752748.html

В Петербурге задержали шесть человек после драки со стрельбой

В Петербурге задержали шесть человек после драки со стрельбой

Полицейские доставили в отдел шесть человек после конфликта со стрельбой в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T10:09

2020-11-22T10:09

2020-11-22T10:09

выборгский район

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Полицейские доставили в отдел шесть человек после конфликта со стрельбой в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, инцидент произошел вечером в субботу во дворе на проспекте Тореза. Как следует из записей камер наблюдения, опубликованных в соцсетях, произошла драка между двумя компаниями мужчин. После этого началась стрельба. Полицейские изъяли газовый и травматический пистолеты. В результате инцидента пострадавших нет.Составлены административные протоколы по 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/strelba-1578675706.html

выборгский район

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборгский район, санкт-петербург, происшествия