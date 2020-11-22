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В Петербурге задержали шесть человек после драки со стрельбой
В Петербурге задержали шесть человек после драки со стрельбой
Полицейские доставили в отдел шесть человек после конфликта со стрельбой в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T10:09
2020-11-22T10:09
2020-11-22T10:09
выборгский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Полицейские доставили в отдел шесть человек после конфликта со стрельбой в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, инцидент произошел вечером в субботу во дворе на проспекте Тореза. Как следует из записей камер наблюдения, опубликованных в соцсетях, произошла драка между двумя компаниями мужчин. После этого началась стрельба. Полицейские изъяли газовый и травматический пистолеты. В результате инцидента пострадавших нет.Составлены административные протоколы по 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/strelba-1578675706.html
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выборгский район, санкт-петербург, происшествия