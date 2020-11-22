Путин озвучил позицию России по принадлежности Нагорного Карабаха
20:55 22.11.2020 (обновлено: 20:59 22.11.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец обеспечивает контроль за безопасностью передвижения автотранспорта на дороге Степанакерт - Шуша
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" объяснил позицию Москвы по принадлежности Нагорного Карабаха.
"С точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики", — сказал он.
Путин также добавил, что Россия не обязана ввязываться в конфликт.
"Договор ОДКБ предусматривает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территории страны — участницы этого договора", — напомнил он.
Таким образом, подчеркнул президент, Москва не должна была вовлекаться в прямое участие в боевых столкновениях, так как на территорию Армении никто не нападал.
"Уверяю вас, Армения не чувствовала себя брошенной, забытой. И Россия сделала все, чтобы этого не было", — заключил он.
Конфликт в Карабахе
Конфликт в регионе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В 1992-1994 годах Азербайджан в ходе вооруженного противостояния потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими районами.
В конце сентября Минобороны Азербайджана заявило, что армия Армении обстреляла населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Ереван, в свою очередь, объявил, что Баку начал наступление, а Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам".
Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, ряд районов перешли под контроль Азербайджана, стороны провели обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.
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