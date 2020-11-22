https://ria.ru/20201122/putin-karabakh-1585812981.html

Путин озвучил позицию России по принадлежности Нагорного Карабаха

Путин озвучил позицию России по принадлежности Нагорного Карабаха

Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" объяснил позицию Москвы по принадлежности Нагорного Карабаха. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T20:55

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2020-11-22T20:59

минобороны азербайджана

одкб

владимир путин

нагорно-карабахская республика

москва

армения

в мире

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" объяснил позицию Москвы по принадлежности Нагорного Карабаха.Глава государства отметил, что Армения не признает суверенитет НКР.Путин также добавил, что Россия не обязана ввязываться в конфликт."Договор ОДКБ предусматривает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территории страны — участницы этого договора", — напомнил он.Таким образом, подчеркнул президент, Москва не должна была вовлекаться в прямое участие в боевых столкновениях, так как на территорию Армении никто не нападал."Уверяю вас, Армения не чувствовала себя брошенной, забытой. И Россия сделала все, чтобы этого не было", — заключил он.Конфликт в КарабахеКонфликт в регионе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В 1992-1994 годах Азербайджан в ходе вооруженного противостояния потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими районами.В конце сентября Минобороны Азербайджана заявило, что армия Армении обстреляла населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Ереван, в свою очередь, объявил, что Баку начал наступление, а Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, ряд районов перешли под контроль Азербайджана, стороны провели обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201122/bezdeystvie-1585762868.html

https://ria.ru/20201121/naemniki-1585687852.html

нагорно-карабахская республика

москва

армения

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минобороны азербайджана, одкб, владимир путин, нагорно-карабахская республика, москва, армения, в мире