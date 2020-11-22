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В Одесской области протестующие перекрыли дорогу из-за карантина
В Одесской области протестующие перекрыли дорогу из-за карантина
Протестующие предприниматели перекрыли движение по дороге в Одесской области, выступая против "карантина выходного дня", введенного украинским правительством,... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T14:55
2020-11-22T14:55
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КИЕВ, 22 ноя – РИА Новости. Протестующие предприниматели перекрыли движение по дороге в Одесской области, выступая против "карантина выходного дня", введенного украинским правительством, сообщило в воскресенье издание "Суспільне" ("Общественное").В пятницу городской совет Одессы ввел "карантин выходного дня" спустя неделю после соответствующего решения кабинета министров Украины."Предприниматели промтоварного рынка "7-й километр" перекрыли Овидиопольскую дорогу под Одессой. Люди протестуют против "карантина выходного дня". Участники акции требуют отставку президента Украины, кабинета министров Украины и Верховной Рады", - сообщает издание со ссылкой на собственного корреспондента.Глава всеукраинского профсоюза предпринимателей "Единство" Ольга Костенко заявила, что категорически выступает против локдаунов, и объявила бессрочную голодовку, чтобы "отстоять право на труд".На Украине ввели "карантин выходного дня" с 14 по 30 ноября. На выходных разрешается работать продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, СТО, почте и банкам. Власти ряда городов отказались выполнять условия карантина. Сразу вводить ограничения не стали и власти Одессы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил местным властям, что они не имеют полномочий самовольно принимать решение о несоблюдении карантина.
https://ria.ru/20201113/karantin-1584555827.html
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верховная рада украины, одесская область, одесса, украина, в мире

В Одесской области протестующие перекрыли дорогу из-за карантина

14:55 22.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКарантин в связи с коронавирусом
Карантин в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 ноя – РИА Новости. Протестующие предприниматели перекрыли движение по дороге в Одесской области, выступая против "карантина выходного дня", введенного украинским правительством, сообщило в воскресенье издание "Суспільне" ("Общественное").
В пятницу городской совет Одессы ввел "карантин выходного дня" спустя неделю после соответствующего решения кабинета министров Украины.
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"Предприниматели промтоварного рынка "7-й километр" перекрыли Овидиопольскую дорогу под Одессой. Люди протестуют против "карантина выходного дня". Участники акции требуют отставку президента Украины, кабинета министров Украины и Верховной Рады", - сообщает издание со ссылкой на собственного корреспондента.
Глава всеукраинского профсоюза предпринимателей "Единство" Ольга Костенко заявила, что категорически выступает против локдаунов, и объявила бессрочную голодовку, чтобы "отстоять право на труд".
На Украине ввели "карантин выходного дня" с 14 по 30 ноября. На выходных разрешается работать продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, СТО, почте и банкам. Власти ряда городов отказались выполнять условия карантина. Сразу вводить ограничения не стали и власти Одессы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил местным властям, что они не имеют полномочий самовольно принимать решение о несоблюдении карантина.
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