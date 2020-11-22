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Трутнев поручил оказать помощь пострадавшим от непогоды жителям Приморья

Трутнев поручил оказать помощь пострадавшим от непогоды жителям Приморья

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил федеральным ведомствам и главам регионов принять необходимые меры по восстановлению подачи тепла... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T13:06

2020-11-22T13:06

2020-11-22T13:06

россия

юрий трутнев

владивосток

приморский край

общество

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил федеральным ведомствам и главам регионов принять необходимые меры по восстановлению подачи тепла и электричества в дома Приморского края, а также оказать помощь пострадавшим гражданам.В Приморье, где с ночи четверга шел снег с дождем, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке с вечера среды поднялся сильный ветер, в четверг шел дождь, ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Также остановлены паромы, частично нарушено движение автобусов, машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились.

россия

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий трутнев, владивосток, приморский край, общество