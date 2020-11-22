Трутнев поручил оказать помощь пострадавшим от непогоды жителям Приморья
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил федеральным ведомствам и главам регионов принять необходимые меры по восстановлению подачи тепла и электричества в дома Приморского края, а также оказать помощь пострадавшим гражданам.
"В связи с прохождением комплекса опасных метеорологических явлений на территории Приморского края ... Юрий Трутнев дал поручение Минвостокразвития Россия, МЧС России, Минэнерго России, Минстрою России, Минтрансу России, Минфину России, Минздраву России, Минтруду России совместно с главой региона принять необходимые меры по восстановлению электроснабжения и теплоснабжения, оказанию помощи пострадавшим гражданам, а также внести в правительство РФ предложения по оказанию финансовой помощи краевому бюджету" - говорится в сообщении пресс-службы аппарата полпреда.
В Приморье, где с ночи четверга шел снег с дождем, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке с вечера среды поднялся сильный ветер, в четверг шел дождь, ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Также остановлены паромы, частично нарушено движение автобусов, машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились.