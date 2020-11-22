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Путин рассказал, как составлялось соглашение по Карабаху

Путин рассказал, как составлялось соглашение по Карабаху

Россия выполняла только роль посредника при заключении соглашения по Нагорному Карабаху и взяла на себя обязательства по мирному разведению сторон, заявил... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T13:46

2020-11-22T13:46

2020-11-22T14:16

лачинский коридор

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

владимир путин

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноя - РИА Новости. Россия выполняла только роль посредника при заключении соглашения по Нагорному Карабаху и взяла на себя обязательства по мирному разведению сторон, заявил президент РФ Владимир Путин.Он подчеркнул, что авторами самого соглашения являются три стороны - РФ, Армения и Азербайджан.Путин добавил, что согласование документа было "сложным, энергозатратным процессом" для всех сторон. "По сути, мне пришлось взять на себя роль посредника, выслушивал их требования, претензии к тексту. Фактически, такая равноправная, равноценная трехсторонняя работа", - рассказал президент РФ.Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

лачинский коридор

азербайджан

армения

россия

нагорный карабах

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Российские миротворцы и МЧС доставляют воду и стройматериалы жителям НКР Миротворческий контингент и силы МЧС России доставили в пострадавшие районы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) воду и строительные материалы. На кадрах, снятых в субботу, жители села Хнапат наполняют баки водой. В Степанакерте же местное население обеспечивают древесиной и другими видами гуманитарной помощи для ускорения восстановительных работ. 2020-11-22T13:46 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лачинский коридор, азербайджан, армения, россия, нагорный карабах, владимир путин, в мире