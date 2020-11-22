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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201122/posrednik-1585772355.html
Путин рассказал, как составлялось соглашение по Карабаху
Путин рассказал, как составлялось соглашение по Карабаху
Россия выполняла только роль посредника при заключении соглашения по Нагорному Карабаху и взяла на себя обязательства по мирному разведению сторон, заявил... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T13:46
2020-11-22T14:16
лачинский коридор
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
владимир путин
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноя - РИА Новости. Россия выполняла только роль посредника при заключении соглашения по Нагорному Карабаху и взяла на себя обязательства по мирному разведению сторон, заявил президент РФ Владимир Путин.Он подчеркнул, что авторами самого соглашения являются три стороны - РФ, Армения и Азербайджан.Путин добавил, что согласование документа было "сложным, энергозатратным процессом" для всех сторон. "По сути, мне пришлось взять на себя роль посредника, выслушивал их требования, претензии к тексту. Фактически, такая равноправная, равноценная трехсторонняя работа", - рассказал президент РФ.Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
лачинский коридор
азербайджан
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Российские миротворцы и МЧС доставляют воду и стройматериалы жителям НКР
Миротворческий контингент и силы МЧС России доставили в пострадавшие районы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) воду и строительные материалы. На кадрах, снятых в субботу, жители села Хнапат наполняют баки водой. В Степанакерте же местное население обеспечивают древесиной и другими видами гуманитарной помощи для ускорения восстановительных работ.
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лачинский коридор, азербайджан, армения, россия, нагорный карабах, владимир путин, в мире

Путин рассказал, как составлялось соглашение по Карабаху

13:46 22.11.2020 (обновлено: 14:16 22.11.2020)
 
© Sputnik / Арам НерсесянБлокпост российских миротворцев на автодороге в Лачинском коридоре
Блокпост российских миротворцев на автодороге в Лачинском коридоре - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноя - РИА Новости. Россия выполняла только роль посредника при заключении соглашения по Нагорному Карабаху и взяла на себя обязательства по мирному разведению сторон, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение сторон. Что мы сейчас и делаем", - заявил Путин в эфире телеканала "Россия 1".

Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
Он подчеркнул, что авторами самого соглашения являются три стороны - РФ, Армения и Азербайджан.

"Что касается самого текста, то мы делали это втроем - я, естественно, президент (Азербайджана Ильхам - ред.) Алиев и премьер (Армении Никол - ред.) Пашинян. По-другому было невозможно, потому что, по сути, это была договоренность между двумя сторонами", - уточнил президент РФ.

Путин добавил, что согласование документа было "сложным, энергозатратным процессом" для всех сторон. "По сути, мне пришлось взять на себя роль посредника, выслушивал их требования, претензии к тексту. Фактически, такая равноправная, равноценная трехсторонняя работа", - рассказал президент РФ.
Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеЛачинский коридорАзербайджанАрменияРоссияНагорный КарабахВладимир ПутинВ мире
 
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