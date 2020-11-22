Путин рассказал, как составлялось соглашение по Карабаху
13:46 22.11.2020 (обновлено: 14:16 22.11.2020)
© Sputnik / Арам НерсесянБлокпост российских миротворцев на автодороге в Лачинском коридоре
© Sputnik / Арам Нерсесян
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноя - РИА Новости. Россия выполняла только роль посредника при заключении соглашения по Нагорному Карабаху и взяла на себя обязательства по мирному разведению сторон, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение сторон. Что мы сейчас и делаем", - заявил Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Он подчеркнул, что авторами самого соглашения являются три стороны - РФ, Армения и Азербайджан.
"Что касается самого текста, то мы делали это втроем - я, естественно, президент (Азербайджана Ильхам - ред.) Алиев и премьер (Армении Никол - ред.) Пашинян. По-другому было невозможно, потому что, по сути, это была договоренность между двумя сторонами", - уточнил президент РФ.
Путин добавил, что согласование документа было "сложным, энергозатратным процессом" для всех сторон. "По сути, мне пришлось взять на себя роль посредника, выслушивал их требования, претензии к тексту. Фактически, такая равноправная, равноценная трехсторонняя работа", - рассказал президент РФ.
Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.