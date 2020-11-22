https://ria.ru/20201122/pogoda-1585758548.html

На европейскую часть России надвигается "тяжелая погода"

На европейскую часть России надвигается "тяжелая погода"

Жителей центра европейской территории страны на следующей неделе ждет очень нестабильная и "тяжелая" погода, рассказала "Российской газете" заведующая... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T11:27

2020-11-22T11:27

2020-11-22T13:38

людмила паршина

погода

гидрометцентр

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585593555_0:52:3072:1780_1400x0_80_0_0_0142f7b6ebace7365d90abac09efabc5.jpg

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Жителей центра европейской территории страны на следующей неделе ждет очень нестабильная и "тяжелая" погода, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.С понедельника ожидается потепление до плюс трех-четырех градусов, однако значения могут быть и выше.Из-за изменений температуры на дорогах может образовываться гололедица.Во второй половине воскресенья начнется снегопад, он продолжится и в понедельник. Синоптик также предупредила, что на улице будет серо и мрачно. Теплая погода, как она отметила, "не прибавит оптимизма".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила паршина, погода, гидрометцентр, общество