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На европейскую часть России надвигается "тяжелая погода"
На европейскую часть России надвигается "тяжелая погода"
Жителей центра европейской территории страны на следующей неделе ждет очень нестабильная и "тяжелая" погода, рассказала "Российской газете" заведующая... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T11:27
2020-11-22T13:38
людмила паршина
погода
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Жителей центра европейской территории страны на следующей неделе ждет очень нестабильная и "тяжелая" погода, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.С понедельника ожидается потепление до плюс трех-четырех градусов, однако значения могут быть и выше.Из-за изменений температуры на дорогах может образовываться гололедица.Во второй половине воскресенья начнется снегопад, он продолжится и в понедельник. Синоптик также предупредила, что на улице будет серо и мрачно. Теплая погода, как она отметила, "не прибавит оптимизма".
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людмила паршина, погода, гидрометцентр, общество

На европейскую часть России надвигается "тяжелая погода"

11:27 22.11.2020 (обновлено: 13:38 22.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрохожие на Новинском бульваре в Москве
Прохожие на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Жителей центра европейской территории страны на следующей неделе ждет очень нестабильная и "тяжелая" погода, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
С понедельника ожидается потепление до плюс трех-четырех градусов, однако значения могут быть и выше.
"А вот по ночам будет подмораживать. В ночь на четверг в столичном регионе даже до минус шести градусов", — пояснила Паршина.
Из-за изменений температуры на дорогах может образовываться гололедица.
Во второй половине воскресенья начнется снегопад, он продолжится и в понедельник. Синоптик также предупредила, что на улице будет серо и мрачно. Теплая погода, как она отметила, "не прибавит оптимизма".
Зимний пейзаж: Москва готовится к снежным выходным
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Снег пошел в Москве в пятницу около полудня. Сначала он был небольшим, но к вечеру усилился.

Прохожие возле ГУМа в Москве
1 из 12

Снег пошел в Москве в пятницу около полудня. Сначала он был небольшим, но к вечеру усилился.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По прогнозу синоптиков, снегопад продолжится до субботы

Прохожие на одной из улиц в Москве
2 из 12

По прогнозу синоптиков, снегопад продолжится до субботы

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Завтра утром мы уже проснемся при другом пейзаже вполне зимнем, все будет кругом бело, снег таять не будет", — сообщили в столичном метеобюро.

Прохожие на Красной площади в Москве
3 из 12

"Завтра утром мы уже проснемся при другом пейзаже вполне зимнем, все будет кругом бело, снег таять не будет", — сообщили в столичном метеобюро.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В выходные образуется снежный покров высотой от четырех до восьми сантиметров.

Прохожие на одной из улиц в Москве
4 из 12

В выходные образуется снежный покров высотой от четырех до восьми сантиметров.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На следующей неделе слой белого "покрывала" будет медленно нарастать.

Сотрудники туристической полиции на одной из улиц в Москве
5 из 12

На следующей неделе слой белого "покрывала" будет медленно нарастать.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Температура воздуха в Москве и по области будет минусовой.

Прохожие на Красной площади в Москве
6 из 12

Температура воздуха в Москве и по области будет минусовой.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Городские службы начали обрабатывать площади, мосты, набережные и дворы от гололеда.

Мужчина убирает снег у Могилы Неизвестного Солдата у стен Московского Кремля
7 из 12

Городские службы начали обрабатывать площади, мосты, набережные и дворы от гололеда.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Особое внимание уделяют очистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы.

Прохожие во время снегопада на Красной площади в Москве
8 из 12

Особое внимание уделяют очистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Горожанам советуют быть внимательнее на улице, а водителям — предельно аккуратными на дороге.

Прохожие на одной из улиц в Москве
9 из 12

Горожанам советуют быть внимательнее на улице, а водителям — предельно аккуратными на дороге.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Рабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади.

Рабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади в Москве
10 из 12

Рабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Прохожие на Красной площади.

Прохожие на Красной площади в Москве
11 из 12

Прохожие на Красной площади.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Уборочная машина на Васильевском спуске.

Уборочная машина на Васильевском спуске в Москве
12 из 12

Уборочная машина на Васильевском спуске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 12

Снег пошел в Москве в пятницу около полудня. Сначала он был небольшим, но к вечеру усилился.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 12

По прогнозу синоптиков, снегопад продолжится до субботы

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 12

"Завтра утром мы уже проснемся при другом пейзаже вполне зимнем, все будет кругом бело, снег таять не будет", — сообщили в столичном метеобюро.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 12

В выходные образуется снежный покров высотой от четырех до восьми сантиметров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 12

На следующей неделе слой белого "покрывала" будет медленно нарастать.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 12

Температура воздуха в Москве и по области будет минусовой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 12

Городские службы начали обрабатывать площади, мосты, набережные и дворы от гололеда.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 12

Особое внимание уделяют очистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 12

Горожанам советуют быть внимательнее на улице, а водителям — предельно аккуратными на дороге.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 12

Рабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Прохожие на Красной площади.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 12

Уборочная машина на Васильевском спуске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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