https://ria.ru/20201122/oteli-1585543828.html

Туристы рассказали, готовы ли они доплачивать за вид из окна номера

Туристы рассказали, готовы ли они доплачивать за вид из окна номера

Путешественники, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, готовы ли они платить больше за красивый вид из окна гостиничного номера, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T12:59

2020-11-22T12:59

2020-11-22T12:59

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Путешественники, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, готовы ли они платить больше за красивый вид из окна гостиничного номера, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1720 пользователей и выяснили, что почти все (92 процента) из них обращают внимание на пейзаж, а 72 проценты даже готовы тратить больше, чтобы подходить к окну и получать эстетическое удовольствие.Если номер с хорошим видом будет обустроен хуже, чем комната с окнами во двор, 54 процента респондентов сказали, что готовы пожертвовать комфортом. А вот панорамная веранда вместо красивого пейзажа, открывающегося из номера, устроит 60 процентов путешественников.Почти половина респондентов (48 процентов) отметили, что сталкивалась с неприятной ситуацией, когда при бронировании был выбран номер с видом, а в отеле заселяют в обычный.

https://ria.ru/20201119/astrakhan-1582636544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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