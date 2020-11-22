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Туристы рассказали, готовы ли они доплачивать за вид из окна номера
Туристы рассказали, готовы ли они доплачивать за вид из окна номера
Путешественники, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, готовы ли они платить больше за красивый вид из окна гостиничного номера, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T12:59
2020-11-22T12:59
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Путешественники, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, готовы ли они платить больше за красивый вид из окна гостиничного номера, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1720 пользователей и выяснили, что почти все (92 процента) из них обращают внимание на пейзаж, а 72 проценты даже готовы тратить больше, чтобы подходить к окну и получать эстетическое удовольствие.Если номер с хорошим видом будет обустроен хуже, чем комната с окнами во двор, 54 процента респондентов сказали, что готовы пожертвовать комфортом. А вот панорамная веранда вместо красивого пейзажа, открывающегося из номера, устроит 60 процентов путешественников.Почти половина респондентов (48 процентов) отметили, что сталкивалась с неприятной ситуацией, когда при бронировании был выбран номер с видом, а в отеле заселяют в обычный.
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туристы, отдых, туризм, гостиницы, отели, новости - туризм

Туристы рассказали, готовы ли они доплачивать за вид из окна номера

12:59 22.11.2020
 
© РИА Новости / Олеся ПеченкинаСингапур. Вид с отеля Marina Bay Sands
Сингапур. Вид с отеля Marina Bay Sands - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Олеся Печенкина
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Путешественники, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, готовы ли они платить больше за красивый вид из окна гостиничного номера, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1720 пользователей и выяснили, что почти все (92 процента) из них обращают внимание на пейзаж, а 72 проценты даже готовы тратить больше, чтобы подходить к окну и получать эстетическое удовольствие.
Если номер с хорошим видом будет обустроен хуже, чем комната с окнами во двор, 54 процента респондентов сказали, что готовы пожертвовать комфортом. А вот панорамная веранда вместо красивого пейзажа, открывающегося из номера, устроит 60 процентов путешественников.
Почти половина респондентов (48 процентов) отметили, что сталкивалась с неприятной ситуацией, когда при бронировании был выбран номер с видом, а в отеле заселяют в обычный.
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