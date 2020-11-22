https://ria.ru/20201122/ogranicheniya-1585776342.html
В Южной Корее ужесточат ограничения из-за COVID-19
В Южной Корее ужесточат ограничения из-за COVID-19
Власти Южной Кореи со вторника, 24 ноября, повысят на одну ступень уровень социального дистанцирования - с существующего 1.5 до 2 – для столичного региона на... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T14:24
2020-11-22T14:24
2020-11-22T14:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
южная корея
сеул
в мире
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ТОКИО, 22 ноя – РИА Новости. Власти Южной Кореи со вторника, 24 ноября, повысят на одну ступень уровень социального дистанцирования - с существующего 1.5 до 2 – для столичного региона на фоне продолжающегося роста числа заражений коронавирусом, заявил в ходе пресс-конференции глава южнокорейского министерства здравоохранения Пак Нын Ху.По его словам, "сложившаяся ситуация является чрезвычайно сложной", поэтому было принято решение о дальнейшем ужесточении мер в целях попытки сдерживания эпидемии COVID-19 и введении второго уровня социального дистанцирования для Сеула и столичного региона сроком на две недели. Кроме этого, по словам Пак Нын Ху, треть всех госслужащих и сотрудников госкомпаний будут переведены на удаленную форму работы.С начала ноября власти Южной Кореи ввели дифференцированную систему дистанцирования из пяти уровней (1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 уровни). Таким образом, второй уровень в южнокорейской системе является третьим из пяти. При этом повышение уровня социального дистанцирования для столичного региона до 1.5 произошло лишь в конце этой недели.Уровень социального дистанцирования 2 предполагает запрет на проведение мероприятий с участием более ста человек, закрытие ночных клубов, введение ограничений на время работы крупных ресторанов, баров и спортивных объектов, запрет для небольших ресторанов и кафе на обслуживание в зале.Кроме этого, новые меры предполагают введение ограничений по числу учащихся, которые могут находиться в классе одновременно: для дошкольных учреждений, младших и средних школ - до одной трети от общего количества, а для старших школ – до двух третей.По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), в воскресенье суточный прирост заражений COVID-19 вновь пятый день подряд превысил отметку в 300 человек и составил 330 человек. При этом более 200 случаев заражений приходится именно на столичный регион. Общее число людей с подтвержденным коронавирусом выросло до 30 733. С начала эпидемии в стране скончались 505 человек, еще 87 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии.Несмотря на то, что с середины октября в большинстве регионов Южной Кореи действует самый низкий уровень социального дистанцирования, правительство страны выборочно сохраняет более жесткие меры относительно особо опасной деятельности в плане распространения коронавируса, например, запретило продажу товаров от двери до двери. С вступлением в силу 13 октября ряда поправок к закону "О борьбе с инфекционными заболеваниями" стала действовать система штрафов для людей, которые не носят маски в общественных местах и транспорте. Нарушение влечет за собой штраф до 100 тысяч вон (примерно 90 долларов).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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коронавирус covid-19, южная корея, сеул, в мире
ТОКИО, 22 ноя – РИА Новости.
Власти Южной Кореи
со вторника, 24 ноября, повысят на одну ступень уровень социального дистанцирования - с существующего 1.5 до 2 – для столичного региона на фоне продолжающегося роста числа заражений коронавирусом, заявил в ходе пресс-конференции глава южнокорейского министерства здравоохранения Пак Нын Ху.
По его словам, "сложившаяся ситуация является чрезвычайно сложной", поэтому было принято решение о дальнейшем ужесточении мер в целях попытки сдерживания эпидемии COVID-19 и введении второго уровня социального дистанцирования для Сеула
и столичного региона сроком на две недели. Кроме этого, по словам Пак Нын Ху, треть всех госслужащих и сотрудников госкомпаний будут переведены на удаленную форму работы.
С начала ноября власти Южной Кореи ввели дифференцированную систему дистанцирования из пяти уровней (1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 уровни). Таким образом, второй уровень в южнокорейской системе является третьим из пяти. При этом повышение уровня социального дистанцирования для столичного региона до 1.5 произошло лишь в конце этой недели.
Уровень социального дистанцирования 2 предполагает запрет на проведение мероприятий с участием более ста человек, закрытие ночных клубов, введение ограничений на время работы крупных ресторанов, баров и спортивных объектов, запрет для небольших ресторанов и кафе на обслуживание в зале.
Кроме этого, новые меры предполагают введение ограничений по числу учащихся, которые могут находиться в классе одновременно: для дошкольных учреждений, младших и средних школ - до одной трети от общего количества, а для старших школ – до двух третей.
По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), в воскресенье суточный прирост заражений COVID-19 вновь пятый день подряд превысил отметку в 300 человек и составил 330 человек. При этом более 200 случаев заражений приходится именно на столичный регион. Общее число людей с подтвержденным коронавирусом выросло до 30 733. С начала эпидемии в стране скончались 505 человек, еще 87 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии.
Несмотря на то, что с середины октября в большинстве регионов Южной Кореи действует самый низкий уровень социального дистанцирования, правительство страны выборочно сохраняет более жесткие меры относительно особо опасной деятельности в плане распространения коронавируса, например, запретило продажу товаров от двери до двери. С вступлением в силу 13 октября ряда поправок к закону "О борьбе с инфекционными заболеваниями" стала действовать система штрафов для людей, которые не носят маски в общественных местах и транспорте. Нарушение влечет за собой штраф до 100 тысяч вон (примерно 90 долларов).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.