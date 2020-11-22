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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201122/mutatsii-1585741619.html
Биолог предупредила о двух опасных свойствах мутировавшего коронавируса
Биолог предупредила о двух опасных свойствах мутировавшего коронавируса
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала в эфире на YouTube о готовящейся к публикации в Дании научной работе об РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T07:16
2020-11-22T07:16
распространение нового коронавируса
анча баранова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вадим покровский
анна попова
здоровье
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала в эфире на YouTube о готовящейся к публикации в Дании научной работе об изменениях коронавируса в организме зараженных им норок.Исследователи пришли к выводу, что новый штамм вируса, взятый из животных, отличается от изначального на четыре мутации, из-за чего он приобрел новые свойства.По ее мнению, "самая плохая вещь" в новой мутации — это результат эксперимента с нейтрализующими сыворотками, взятыми у людей, переболевших оригинальной формой коронавируса в начале пандемии. Ученые отметили, что в большинстве случаев антитела из этих сывороток не могут нейтрализовать мутировавший вирус.Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 4 ноября заявила, что все норки в стране должны быть уничтожены, так как могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. Этот вирус представляет опасность, поскольку снижает выработку антител, следовательно, создающиеся вакцины могут оказаться неэффективными против него. Спустя неделю датские власти извинились за неправомерное требование умертвить всех норок из-за COVID-19 до принятия соответствующего закона, однако не отказались от идеи, что норок нужно пустить под нож ради спасения человечества.Мутация коронавируса в СибириГлавный санитарный врач России Анна Попова ранее рассказала о единичных мутациях коронавирусной инфекции в Сибири. При этом в пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что своего варианта коронавируса в Сибирском регионе нет. Как пояснила Попова, обнаруженные в Сибирском регионе мутации не усиливают возбудитель и не оказывают влияния на эпидемиологические аспекты."Принципиального значения нет"Вирусы постоянно мутируют с различной скоростью, однако ученые пока не выявили взаимосвязи с тяжестью его проявлений или способности к распространению. Так в эфире радиостанции "Говорит Москва" высказался академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.Специалист считает, что, скорее всего, "принципиального значения эта мутация не имеет".При этом фиксация таких изменений важна для эпидемиологов, так как помогает им определить, как произошло заражение, а также откуда пришел вирус.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585358160.html
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анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вадим покровский, анна попова, здоровье, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дания, общество

Биолог предупредила о двух опасных свойствах мутировавшего коронавируса

07:16 22.11.2020
 
© KAUST/Nanographics 3D-модель коронавируса
3D-модель коронавируса - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© KAUST/Nanographics
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала в эфире на YouTube о готовящейся к публикации в Дании научной работе об изменениях коронавируса в организме зараженных им норок.
Исследователи пришли к выводу, что новый штамм вируса, взятый из животных, отличается от изначального на четыре мутации, из-за чего он приобрел новые свойства.
"Штамм с этими мутациями способен выделять больше вируса. <…> К чему это может привести, если такой вирус начнет в популяции человека гулять? Будет больше так называемых "суперраспространителей", — предположила Баранова.
По ее мнению, "самая плохая вещь" в новой мутации — это результат эксперимента с нейтрализующими сыворотками, взятыми у людей, переболевших оригинальной формой коронавируса в начале пандемии. Ученые отметили, что в большинстве случаев антитела из этих сывороток не могут нейтрализовать мутировавший вирус.
"Это значит, что иммунитет, приобретенный на оригинальный вирус, не защищает от вируса "норочьего". Не у всех людей, у некоторых все равно высаживание происходило, просто титр немножко снижался", — подчеркнула профессор.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 4 ноября заявила, что все норки в стране должны быть уничтожены, так как могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. Этот вирус представляет опасность, поскольку снижает выработку антител, следовательно, создающиеся вакцины могут оказаться неэффективными против него. Спустя неделю датские власти извинились за неправомерное требование умертвить всех норок из-за COVID-19 до принятия соответствующего закона, однако не отказались от идеи, что норок нужно пустить под нож ради спасения человечества.
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Мутация коронавируса в Сибири

Главный санитарный врач России Анна Попова ранее рассказала о единичных мутациях коронавирусной инфекции в Сибири.
При этом в пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что своего варианта коронавируса в Сибирском регионе нет.
Как пояснила Попова, обнаруженные в Сибирском регионе мутации не усиливают возбудитель и не оказывают влияния на эпидемиологические аспекты.
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"Принципиального значения нет"

Вирусы постоянно мутируют с различной скоростью, однако ученые пока не выявили взаимосвязи с тяжестью его проявлений или способности к распространению. Так в эфире радиостанции "Говорит Москва" высказался академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
Специалист считает, что, скорее всего, "принципиального значения эта мутация не имеет".
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При этом фиксация таких изменений важна для эпидемиологов, так как помогает им определить, как произошло заражение, а также откуда пришел вирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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