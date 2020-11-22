https://ria.ru/20201122/mirotvorets-1585761778.html
Миротворец рассказал об обстановке в Лачинском коридоре
Миротворец рассказал об обстановке в Лачинском коридоре
Обстановка на дороге между непризнанной Нагорного-Карабахской республикой и Арменией спокойная, заявил журналистам представитель миротворческой миссии. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T11:59
2020-11-22T11:59
2020-11-22T15:52
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 22 ноя — РИА Новости. Обстановка на дороге между непризнанной Нагорного-Карабахской республикой и Арменией спокойная, заявил журналистам представитель миротворческой миссии.Движение гражданских автомобилей по дороге, связывающей НКР и Армению, через так называемый Лачинский коридор началось в середине минувшей недели. Трасса была закрыта из-за боевых действий в регионе.Движение гражданских автомобилей по дороге, связывающей НКР и Армению через так называемый Лачинский коридор, началось в середине минувшей недели. Трасса была закрыта из-за боевых действий в регионе.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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РИА Новости
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Миротворцы на блокпосту фиксируют въезд автомобилей в Степанакерт
Лачинский коридор, соединяющий район Нагорного Карабаха с Арменией, находится под контролем российских миротворцев. На блокпосту у въезда в Степанакерт фиксируют все гражданские автомобили.
2020-11-22T11:59
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Российские миротворцы и МЧС доставляют воду и стройматериалы жителям НКР
Миротворческий контингент и силы МЧС России доставили в пострадавшие районы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) воду и строительные материалы. На кадрах, снятых в субботу, жители села Хнапат наполняют баки водой. В Степанакерте же местное население обеспечивают древесиной и другими видами гуманитарной помощи для ускорения восстановительных работ.
2020-11-22T11:59
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире