Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201122/mirotvorets-1585761778.html
Миротворец рассказал об обстановке в Лачинском коридоре
Миротворец рассказал об обстановке в Лачинском коридоре
Обстановка на дороге между непризнанной Нагорного-Карабахской республикой и Арменией спокойная, заявил журналистам представитель миротворческой миссии. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T11:59
2020-11-22T15:52
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585764911_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_2e62abfbc694dffba2409c102dfedc00.jpg
СТЕПАНАКЕРТ, 22 ноя — РИА Новости. Обстановка на дороге между непризнанной Нагорного-Карабахской республикой и Арменией спокойная, заявил журналистам представитель миротворческой миссии.Движение гражданских автомобилей по дороге, связывающей НКР и Армению, через так называемый Лачинский коридор началось в середине минувшей недели. Трасса была закрыта из-за боевых действий в регионе.Движение гражданских автомобилей по дороге, связывающей НКР и Армению через так называемый Лачинский коридор, началось в середине минувшей недели. Трасса была закрыта из-за боевых действий в регионе.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Миротворцы на блокпосту фиксируют въезд автомобилей в Степанакерт
Лачинский коридор, соединяющий район Нагорного Карабаха с Арменией, находится под контролем российских миротворцев. На блокпосту у въезда в Степанакерт фиксируют все гражданские автомобили.
2020-11-22T11:59
true
PT0M11S
Российские миротворцы и МЧС доставляют воду и стройматериалы жителям НКР
Миротворческий контингент и силы МЧС России доставили в пострадавшие районы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) воду и строительные материалы. На кадрах, снятых в субботу, жители села Хнапат наполняют баки водой. В Степанакерте же местное население обеспечивают древесиной и другими видами гуманитарной помощи для ускорения восстановительных работ.
2020-11-22T11:59
true
PT1M31S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585764911_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_35907cf32a71a8ac69599e22de5fe71a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Миротворец рассказал об обстановке в Лачинском коридоре

11:59 22.11.2020 (обновлено: 15:52 22.11.2020)
 
Читать ria.ru в
СТЕПАНАКЕРТ, 22 ноя — РИА Новости. Обстановка на дороге между непризнанной Нагорного-Карабахской республикой и Арменией спокойная, заявил журналистам представитель миротворческой миссии.
Движение гражданских автомобилей по дороге, связывающей НКР и Армению, через так называемый Лачинский коридор началось в середине минувшей недели. Трасса была закрыта из-за боевых действий в регионе.
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент

"Все спокойно, люди перевозят семью, детей, возвращаются с вещами, могут чувствовать себя в безопасности", — сказал представитель миротворческой миссии.

Движение гражданских автомобилей по дороге, связывающей НКР и Армению через так называемый Лачинский коридор, началось в середине минувшей недели. Трасса была закрыта из-за боевых действий в регионе.

"Движение на участке дороги Ереван — Степанакерт значительно увеличилось по сравнению с первыми днями. Наша задача заключается в обеспечении безопасности на данном участке дороги и ведении учета прибывающих машин", — сказал представитель миротворческой миссии.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:52Основатель "Царьграда" создал движение для контроля за выборами в Госдуму
17:41В Госдуме раскритиковали выход США из Договора по открытому небу
17:41Силуанов рассказал, в каких случаях налоговая выходит на проверку
17:39Маас осудил противников COVID-ограничений
17:29Источник: театр Джигарханяна попросит назначить худруком Сергея Газарова
17:16Мосгорздрав может проверить данные о заражении пациента внутри больницы
17:07В Белом доме объяснили выход США из Договора по открытому небу
17:05В Минске возобновили работу закрытые из-за протестов станции метро
17:03Силовики пресекли акцию протеста на востоке Минска
16:59В Астрахани при пожаре в многоквартирном доме погиб ребенок
16:52МВД Белоруссии заявило о снижении числа протестующих
16:50В США выявили 177 тысяч новых случаев коронавируса
16:48Журналистам впервые показали комнату отдыха в резиденции Путина
16:42В Минздраве перечислили ранние симптомы рака легких
16:39Пожарные локализовали возгорание на складе в московской промзоне
16:39Космонавт развеял популярный миф о питании в невесомости
16:33СМИ: ссора петербуржцев в родительском чате закончилась массовой дракой
16:33В Минске восстановили работу мобильного интернета
16:26МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств на протестах в Минске
16:24Раскрыта тайна игрушки на столе у Путина во время саммита АТЭС
Лента новостейМолния