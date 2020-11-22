https://ria.ru/20201122/mirotvorets-1585761778.html

Миротворец рассказал об обстановке в Лачинском коридоре

Миротворец рассказал об обстановке в Лачинском коридоре

Обстановка на дороге между непризнанной Нагорного-Карабахской республикой и Арменией спокойная, заявил журналистам представитель миротворческой миссии. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T11:59

2020-11-22T11:59

2020-11-22T15:52

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585764911_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_2e62abfbc694dffba2409c102dfedc00.jpg

СТЕПАНАКЕРТ, 22 ноя — РИА Новости. Обстановка на дороге между непризнанной Нагорного-Карабахской республикой и Арменией спокойная, заявил журналистам представитель миротворческой миссии.Движение гражданских автомобилей по дороге, связывающей НКР и Армению, через так называемый Лачинский коридор началось в середине минувшей недели. Трасса была закрыта из-за боевых действий в регионе.Движение гражданских автомобилей по дороге, связывающей НКР и Армению через так называемый Лачинский коридор, началось в середине минувшей недели. Трасса была закрыта из-за боевых действий в регионе.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Миротворцы на блокпосту фиксируют въезд автомобилей в Степанакерт Лачинский коридор, соединяющий район Нагорного Карабаха с Арменией, находится под контролем российских миротворцев. На блокпосту у въезда в Степанакерт фиксируют все гражданские автомобили. 2020-11-22T11:59 true PT0M11S

Российские миротворцы и МЧС доставляют воду и стройматериалы жителям НКР Миротворческий контингент и силы МЧС России доставили в пострадавшие районы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) воду и строительные материалы. На кадрах, снятых в субботу, жители села Хнапат наполняют баки водой. В Степанакерте же местное население обеспечивают древесиной и другими видами гуманитарной помощи для ускорения восстановительных работ. 2020-11-22T11:59 true PT1M31S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире