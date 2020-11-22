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Депутат прокомментировал идею создать международные "коды здоровья"
Депутат прокомментировал идею создать международные "коды здоровья"
Общество заинтересовано в появлении банка биометрических данных для эффективной работы правоохранителей, но должны быть механизмы контроля, чтобы использование... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T12:39
2020-11-22T12:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
си цзиньпин
госдума рф
геннадий онищенко
владимир колокольцев
общество
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Общество заинтересовано в появлении банка биометрических данных для эффективной работы правоохранителей, но должны быть механизмы контроля, чтобы использование этой информации было законным, считает замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак.В субботу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20, предложил создать единый международный механизм признаваемых повсеместно "кодов здоровья", основанный на данных тестов на коронавирус. Академик РАН, депутат ГД Геннадий Онищенко, комментируя РИА Новости данную инициативу, отметил, что этот вопрос&nbsp; требует серьезного изучения, так как предполагает сбор биологических данных о человеке - важнейшей компоненте биологической безопасности страны.При этом, по словам депутата, нужен и контроль деятельности правоохранительных органов, чтобы они не выходили за рамки закона.Ранее в СМИ сообщалось, что МВД РФ планирует создание к 2023 году банка биометрических данных россиян и иностранцев, который позволит распознавать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев озвучил идею создания подобной информационной системы в 2014 году. Отмечалось, что в перспективе система должна объединить ресурсы дактилоскопической и фоноскопической информации, лабораторий ДНК-анализа, комплексов биометрической идентификации личности и фиксации передвижения транспортных средств, а также систем проверки по оперативно-справочным, разыскным и криминалистическим учетам.
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коронавирус covid-19, россия, си цзиньпин, госдума рф, геннадий онищенко, владимир колокольцев, общество

Депутат прокомментировал идею создать международные "коды здоровья"

12:39 22.11.2020
 
© AP Photo / Kin CheungЛюди в защитных масках проходят мимо пункта обмена валют в Гонконге
Люди в защитных масках проходят мимо пункта обмена валют в Гонконге - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© AP Photo / Kin Cheung
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Общество заинтересовано в появлении банка биометрических данных для эффективной работы правоохранителей, но должны быть механизмы контроля, чтобы использование этой информации было законным, считает замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак.
В субботу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20, предложил создать единый международный механизм признаваемых повсеместно "кодов здоровья", основанный на данных тестов на коронавирус. Академик РАН, депутат ГД Геннадий Онищенко, комментируя РИА Новости данную инициативу, отметил, что этот вопрос  требует серьезного изучения, так как предполагает сбор биологических данных о человеке - важнейшей компоненте биологической безопасности страны.

"Если мы говорим о том, чтобы правоохранительная система функционировала эффективно, то мы должны быть заинтересованы в том, чтобы у нее был надежный инструментарий для этого. Честному, законопослушному человеку всегда только приятно, когда система работает эффективно, оперативно реагирует, к примеру, на пропажу ребенка, быстро его разыскивает и делает каждого из нас в общем то гордым за свою страну", - сказал Рыжак РИА Новости.

При этом, по словам депутата, нужен и контроль деятельности правоохранительных органов, чтобы они не выходили за рамки закона.

"Вот над этим нам, парламентариям, в первую очередь, вместе с гражданским обществом постоянно надо думать. А бояться и говорить - вот у них еще что-то там появилось… Да и слава богу, что появилось. Другое дело, это должно быть соразмерно обстановке, соответствовать нашим нормам конституционным и не нарушать законные права. А для этого мы должны вместе с вами выстраивать соответствующие механизмы противовеса, которые должны быть в каждом демократическом государстве, все должно быть в разумном балансе", - добавил Рыжак.

Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
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Ранее в СМИ сообщалось, что МВД РФ планирует создание к 2023 году банка биометрических данных россиян и иностранцев, который позволит распознавать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев озвучил идею создания подобной информационной системы в 2014 году. Отмечалось, что в перспективе система должна объединить ресурсы дактилоскопической и фоноскопической информации, лабораторий ДНК-анализа, комплексов биометрической идентификации личности и фиксации передвижения транспортных средств, а также систем проверки по оперативно-справочным, разыскным и криминалистическим учетам.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияСи ЦзиньпинГосдума РФГеннадий ОнищенкоВладимир КолокольцевОбщество
 
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