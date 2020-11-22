https://ria.ru/20201122/kody-1585765593.html

Депутат прокомментировал идею создать международные "коды здоровья"

Депутат прокомментировал идею создать международные "коды здоровья"

Общество заинтересовано в появлении банка биометрических данных для эффективной работы правоохранителей, но должны быть механизмы контроля, чтобы использование... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T12:39

2020-11-22T12:39

2020-11-22T12:39

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

си цзиньпин

госдума рф

геннадий онищенко

владимир колокольцев

общество

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Общество заинтересовано в появлении банка биометрических данных для эффективной работы правоохранителей, но должны быть механизмы контроля, чтобы использование этой информации было законным, считает замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак.В субботу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20, предложил создать единый международный механизм признаваемых повсеместно "кодов здоровья", основанный на данных тестов на коронавирус. Академик РАН, депутат ГД Геннадий Онищенко, комментируя РИА Новости данную инициативу, отметил, что этот вопрос требует серьезного изучения, так как предполагает сбор биологических данных о человеке - важнейшей компоненте биологической безопасности страны.При этом, по словам депутата, нужен и контроль деятельности правоохранительных органов, чтобы они не выходили за рамки закона.Ранее в СМИ сообщалось, что МВД РФ планирует создание к 2023 году банка биометрических данных россиян и иностранцев, который позволит распознавать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев озвучил идею создания подобной информационной системы в 2014 году. Отмечалось, что в перспективе система должна объединить ресурсы дактилоскопической и фоноскопической информации, лабораторий ДНК-анализа, комплексов биометрической идентификации личности и фиксации передвижения транспортных средств, а также систем проверки по оперативно-справочным, разыскным и криминалистическим учетам.

https://ria.ru/20201121/onischenko-1585731861.html

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коронавирус covid-19, россия, си цзиньпин, госдума рф, геннадий онищенко, владимир колокольцев, общество