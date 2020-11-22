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https://ria.ru/20201122/kitay-1585786338.html
Китай выдвинул предложения по мировому устройству после пандемии
Китай выдвинул предложения по мировому устройству после пандемии
Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в субботу на саммите "Группы двадцати" (G20), выдвинул предложения, касающиеся роли "Двадцатки" в международном порядке и РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T16:20
2020-11-22T17:25
россия-китай: главное
брикс
си цзиньпин
большая двадцатка
китай
оон
в мире
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МОСКВА, 22 ноя — Проект "Россия — Китай: Главное". Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в субботу на саммите "Группы двадцати" (G20), выдвинул предложения, касающиеся роли "Двадцатки" в международном порядке и мировом устройстве после окончания пандемии COVID-19.В ноябре этого года, когда лидеры стран G20 проводят 15-й саммит, перед миром встал еще более серьезный кризис, чем финансовый 2008 года. "На исходе нынешнего года человечество переживает серьезнейшую за прошедшее столетие пандемию, в результате которой погибло более миллиона человек. Мировая экономика пришла в упадок, влияние коронавирусной пандемии гораздо серьезнее последствий мирового финансового кризиса 2008 года", — отметил председатель КНР Си Цзиньпин.Речь Си Цзиньпин на 15-м саммите G20 была озаглавлена "Совместное противостояние пандемии, созидание общего будущего".Создание глобального заслонаЛидер Китая в своей речи особо отметил работу над вакцинами. Он подчеркнул, что Китай выполнит свои обязательства по оказанию поддержки и помощи развивающимся странам, сделав доступными для всего мира вакцины от COVID-19.Снижение барьеров для восстановления мировой экономикиВыявление роли цифровой экономикиСи Цзиньпин призвал содействовать здоровому росту цифровой экономики и совместному созданию среды для цифрового развития — открытой, справедливой, равноправной и недискриминационной. Следует преодолевать трудности, которые несет развитие цифровой экономики в области занятости, налогообложения, а также благополучия уязвимых групп населения, и преодолеть "цифровой разрыв".Реализация развития на более широком пространствеСи Цзиньпин отметил, что Китай, преодолевая собственные трудности, в полной мере выполняет Инициативу по приостановке выплат за счет обслуживания долга /DSSI/, выдвинутую G20, на общую сумму свыше 1,3 миллиарда долларов. Китай также предлагает в подходящее время созвать международную конференцию по сокращению потерь продовольствия.G20 должна сыграть более значимую роль в глобальном управленииКоронавирусная пандемия стала одним из крупнейших кризисов человечества, в борьбе с инфекцией проявились очевидные недостатки в глобальном управлении. На выступлении в ходе саммита "Группы двадцати" председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что в постэпидемическую эпоху G20 должна взять на себя более весомую ответственность за улучшение международного порядка и глобальное управление.Укрепление международной системы во главе с ООНГлобальная угроза и кризис требуют мощного глобального противодействия. На состоявшемся в сентябре этого года саммите по случаю 75-летия образования ООН председатель КНР Си Цзиньпин озвучил "три принципа защиты": защита международной системы во главе с ООН; защита международного порядка, в основе которого — международное право; защита ключевой роли ООН в международных делах. В выступлении на 21 ноября Си Цзиньпин вновь отметил: "Мы поддерживаем ООН в более эффективном достижении глобального консенсуса, мобилизации глобальных ресурсов и координации глобальных действий".Оптимизация структуры управления в условиях экономической глобализацииПредседатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость решительно защитить систему многосторонней торговли, которая основана на международных нормах и характеризуется прозрачностью, недискриминационным подходом, открытостью и инклюзивностью. "Мы должны выступать против одностороннего подхода и протекционизма, противостоять вызовам, возникающим в ходе экономической глобализации, в целях более открытого, инклюзивного, всеобъемлющего, сбалансированного и взаимовыгодного продвижения экономической глобализации".Стремление к здоровому развитию цифровой экономикиВ выступлении 21 ноября председатель КНР Си Цзиньпин отметил важность общих усилий во благо создания открытой, сбалансированной, справедливой и недискриминационной среды развития цифровой экономики. Он выразил готовность проведения широких обсуждений на эту тему, и предложил сформировать правила глобального цифрового управления на основе "Глобальной инициативы безопасности данных", выдвинутой Китаем в сентябре этого года.Увеличение потенции реагирования на глобальные вызовыПредседатель КНР Си Цзиньпин указал, что сегодня самые актуальные задачи — укрепление глобальной системы общественного здравоохранения, предотвращение и контроль над коронавирусной инфекцией и другими инфекционными заболеваниями. "Вместе с тем мы должны активизировать международное сотрудничество в сфере защиты окружающей среды во благо сохранения нашего общего дома", — отметил лидер Китая. Ранее, на 12-й встрече лидеров стран БРИКС 17 ноября, он подчеркнул: "Глобальное потепление не остановится из-за пандемии, так что в противостоянии климатическим изменениям нельзя расслабляться ни на минуту".
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брикс, си цзиньпин, большая двадцатка, китай, оон, в мире

Китай выдвинул предложения по мировому устройству после пандемии

16:20 22.11.2020 (обновлено: 17:25 22.11.2020)
 
© AP Photo / Ng Han GuanЛюди с флагами Китая в провинции Хубэй
Люди с флагами Китая в провинции Хубэй - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© AP Photo / Ng Han Guan
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МОСКВА, 22 ноя — Проект "Россия — Китай: Главное". Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в субботу на саммите "Группы двадцати" (G20), выдвинул предложения, касающиеся роли "Двадцатки" в международном порядке и мировом устройстве после окончания пандемии COVID-19.
В ноябре этого года, когда лидеры стран G20 проводят 15-й саммит, перед миром встал еще более серьезный кризис, чем финансовый 2008 года. "На исходе нынешнего года человечество переживает серьезнейшую за прошедшее столетие пандемию, в результате которой погибло более миллиона человек. Мировая экономика пришла в упадок, влияние коронавирусной пандемии гораздо серьезнее последствий мирового финансового кризиса 2008 года", — отметил председатель КНР Си Цзиньпин.
Речь Си Цзиньпин на 15-м саммите G20 была озаглавлена "Совместное противостояние пандемии, созидание общего будущего".

Создание глобального заслона

Лидер Китая в своей речи особо отметил работу над вакцинами. Он подчеркнул, что Китай выполнит свои обязательства по оказанию поддержки и помощи развивающимся странам, сделав доступными для всего мира вакцины от COVID-19.
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Снижение барьеров для восстановления мировой экономики

"Необходимо снизить тарифы и барьеры, а также изучить возможность либерализации торговли базовыми товарами медицинского назначения. Нам необходимо и дальше согласовывать политику и стандарты, а также создавать "экспресс-коридоры" для содействия упорядоченному перемещению людей", — отметил Си Цзиньпин. Он также призвал продвигать формирование единой системы "Кода здоровья" путем общепризнанного двумерного кода.

Выявление роли цифровой экономики

Си Цзиньпин призвал содействовать здоровому росту цифровой экономики и совместному созданию среды для цифрового развития — открытой, справедливой, равноправной и недискриминационной. Следует преодолевать трудности, которые несет развитие цифровой экономики в области занятости, налогообложения, а также благополучия уязвимых групп населения, и преодолеть "цифровой разрыв".

Реализация развития на более широком пространстве

Си Цзиньпин отметил, что Китай, преодолевая собственные трудности, в полной мере выполняет Инициативу по приостановке выплат за счет обслуживания долга /DSSI/, выдвинутую G20, на общую сумму свыше 1,3 миллиарда долларов. Китай также предлагает в подходящее время созвать международную конференцию по сокращению потерь продовольствия.
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G20 должна сыграть более значимую роль в глобальном управлении

Коронавирусная пандемия стала одним из крупнейших кризисов человечества, в борьбе с инфекцией проявились очевидные недостатки в глобальном управлении. На выступлении в ходе саммита "Группы двадцати" председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что в постэпидемическую эпоху G20 должна взять на себя более весомую ответственность за улучшение международного порядка и глобальное управление.

Укрепление международной системы во главе с ООН

Глобальная угроза и кризис требуют мощного глобального противодействия. На состоявшемся в сентябре этого года саммите по случаю 75-летия образования ООН председатель КНР Си Цзиньпин озвучил "три принципа защиты": защита международной системы во главе с ООН; защита международного порядка, в основе которого — международное право; защита ключевой роли ООН в международных делах. В выступлении на 21 ноября Си Цзиньпин вновь отметил: "Мы поддерживаем ООН в более эффективном достижении глобального консенсуса, мобилизации глобальных ресурсов и координации глобальных действий".

Оптимизация структуры управления в условиях экономической глобализации

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость решительно защитить систему многосторонней торговли, которая основана на международных нормах и характеризуется прозрачностью, недискриминационным подходом, открытостью и инклюзивностью. "Мы должны выступать против одностороннего подхода и протекционизма, противостоять вызовам, возникающим в ходе экономической глобализации, в целях более открытого, инклюзивного, всеобъемлющего, сбалансированного и взаимовыгодного продвижения экономической глобализации".
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Стремление к здоровому развитию цифровой экономики

В выступлении 21 ноября председатель КНР Си Цзиньпин отметил важность общих усилий во благо создания открытой, сбалансированной, справедливой и недискриминационной среды развития цифровой экономики. Он выразил готовность проведения широких обсуждений на эту тему, и предложил сформировать правила глобального цифрового управления на основе "Глобальной инициативы безопасности данных", выдвинутой Китаем в сентябре этого года.

Увеличение потенции реагирования на глобальные вызовы

Председатель КНР Си Цзиньпин указал, что сегодня самые актуальные задачи — укрепление глобальной системы общественного здравоохранения, предотвращение и контроль над коронавирусной инфекцией и другими инфекционными заболеваниями. "Вместе с тем мы должны активизировать международное сотрудничество в сфере защиты окружающей среды во благо сохранения нашего общего дома", — отметил лидер Китая. Ранее, на 12-й встрече лидеров стран БРИКС 17 ноября, он подчеркнул: "Глобальное потепление не остановится из-за пандемии, так что в противостоянии климатическим изменениям нельзя расслабляться ни на минуту".
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