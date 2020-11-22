https://ria.ru/20201122/kitay-1585786338.html

Китай выдвинул предложения по мировому устройству после пандемии

Китай выдвинул предложения по мировому устройству после пандемии

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в субботу на саммите "Группы двадцати" (G20), выдвинул предложения, касающиеся роли "Двадцатки" в международном порядке и РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T16:20

2020-11-22T16:20

2020-11-22T17:25

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МОСКВА, 22 ноя — Проект "Россия — Китай: Главное". Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в субботу на саммите "Группы двадцати" (G20), выдвинул предложения, касающиеся роли "Двадцатки" в международном порядке и мировом устройстве после окончания пандемии COVID-19.В ноябре этого года, когда лидеры стран G20 проводят 15-й саммит, перед миром встал еще более серьезный кризис, чем финансовый 2008 года. "На исходе нынешнего года человечество переживает серьезнейшую за прошедшее столетие пандемию, в результате которой погибло более миллиона человек. Мировая экономика пришла в упадок, влияние коронавирусной пандемии гораздо серьезнее последствий мирового финансового кризиса 2008 года", — отметил председатель КНР Си Цзиньпин.Речь Си Цзиньпин на 15-м саммите G20 была озаглавлена "Совместное противостояние пандемии, созидание общего будущего".Создание глобального заслонаЛидер Китая в своей речи особо отметил работу над вакцинами. Он подчеркнул, что Китай выполнит свои обязательства по оказанию поддержки и помощи развивающимся странам, сделав доступными для всего мира вакцины от COVID-19.Снижение барьеров для восстановления мировой экономикиВыявление роли цифровой экономикиСи Цзиньпин призвал содействовать здоровому росту цифровой экономики и совместному созданию среды для цифрового развития — открытой, справедливой, равноправной и недискриминационной. Следует преодолевать трудности, которые несет развитие цифровой экономики в области занятости, налогообложения, а также благополучия уязвимых групп населения, и преодолеть "цифровой разрыв".Реализация развития на более широком пространствеСи Цзиньпин отметил, что Китай, преодолевая собственные трудности, в полной мере выполняет Инициативу по приостановке выплат за счет обслуживания долга /DSSI/, выдвинутую G20, на общую сумму свыше 1,3 миллиарда долларов. Китай также предлагает в подходящее время созвать международную конференцию по сокращению потерь продовольствия.G20 должна сыграть более значимую роль в глобальном управленииКоронавирусная пандемия стала одним из крупнейших кризисов человечества, в борьбе с инфекцией проявились очевидные недостатки в глобальном управлении. На выступлении в ходе саммита "Группы двадцати" председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что в постэпидемическую эпоху G20 должна взять на себя более весомую ответственность за улучшение международного порядка и глобальное управление.Укрепление международной системы во главе с ООНГлобальная угроза и кризис требуют мощного глобального противодействия. На состоявшемся в сентябре этого года саммите по случаю 75-летия образования ООН председатель КНР Си Цзиньпин озвучил "три принципа защиты": защита международной системы во главе с ООН; защита международного порядка, в основе которого — международное право; защита ключевой роли ООН в международных делах. В выступлении на 21 ноября Си Цзиньпин вновь отметил: "Мы поддерживаем ООН в более эффективном достижении глобального консенсуса, мобилизации глобальных ресурсов и координации глобальных действий".Оптимизация структуры управления в условиях экономической глобализацииПредседатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость решительно защитить систему многосторонней торговли, которая основана на международных нормах и характеризуется прозрачностью, недискриминационным подходом, открытостью и инклюзивностью. "Мы должны выступать против одностороннего подхода и протекционизма, противостоять вызовам, возникающим в ходе экономической глобализации, в целях более открытого, инклюзивного, всеобъемлющего, сбалансированного и взаимовыгодного продвижения экономической глобализации".Стремление к здоровому развитию цифровой экономикиВ выступлении 21 ноября председатель КНР Си Цзиньпин отметил важность общих усилий во благо создания открытой, сбалансированной, справедливой и недискриминационной среды развития цифровой экономики. Он выразил готовность проведения широких обсуждений на эту тему, и предложил сформировать правила глобального цифрового управления на основе "Глобальной инициативы безопасности данных", выдвинутой Китаем в сентябре этого года.Увеличение потенции реагирования на глобальные вызовыПредседатель КНР Си Цзиньпин указал, что сегодня самые актуальные задачи — укрепление глобальной системы общественного здравоохранения, предотвращение и контроль над коронавирусной инфекцией и другими инфекционными заболеваниями. "Вместе с тем мы должны активизировать международное сотрудничество в сфере защиты окружающей среды во благо сохранения нашего общего дома", — отметил лидер Китая. Ранее, на 12-й встрече лидеров стран БРИКС 17 ноября, он подчеркнул: "Глобальное потепление не остановится из-за пандемии, так что в противостоянии климатическим изменениям нельзя расслабляться ни на минуту".

https://ria.ru/20201121/vaktsina-1585650367.html

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https://ria.ru/20201118/vaktsinami-1585183671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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