https://ria.ru/20201122/kiberderevnya-1585736264.html

Создатели раскрыли секреты ролика о российской кибердеревне на Марсе

Создатели раскрыли секреты ролика о российской кибердеревне на Марсе

Авторы ролика о российской деревне с роботами на Марсе рассказали в беседе с телеканалом "360" о создании видео, которое набирает популярность на YouTube. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T01:07

2020-11-22T01:07

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Авторы ролика о российской деревне с роботами на Марсе рассказали в беседе с телеканалом "360" о создании видео, которое набирает популярность на YouTube.За три дня ролик, снятый в селе Кисьва Рязанской области, набрал более двух миллионов просмотров. По сюжету главный герой рассказывает о своем хозяйстве в российской кибердеревне на Марсе. При этом в кадре фермер окружен роботами.Фермер Каролина Грановская отметила, что всех роботов сыграли работники фермы, в дальнейшем их образы изменили с помощью компьютерной графики.Автор и режиссер короткометражки Сергей Васильев подчеркнул, что ролик не является рекламой. По его словам, в нем показана продукция фермы в знак благодарности за возможность поснимать предприятие.В ролике содержится большое количество отсылок к российской действительности, например к деятельности "Роскосмоса". Так, QR-код на корове ведет на страницу Дмитрия Рогозина в Twitter. В одном из мест деревни висит плакат с лицом Рогозина и призывом "Сделаем Красную планету зеленой". Помимо того, в середине видеозаписи заметен прислонившийся к сараю робот, напоминающий по своему виду робота-космонавта Федора.

https://ria.ru/20201121/kiberderevnya-1585670141.html

https://ria.ru/20201110/pesni-1583863550.html

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россия, марс, youtube, роскосмос, дмитрий рогозин, рязанская область, twitter, технологии, общество