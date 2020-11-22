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Создатели раскрыли секреты ролика о российской кибердеревне на Марсе
Создатели раскрыли секреты ролика о российской кибердеревне на Марсе
Авторы ролика о российской деревне с роботами на Марсе рассказали в беседе с телеканалом "360" о создании видео, которое набирает популярность на YouTube. РИА Новости, 22.11.2020
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Авторы ролика о российской деревне с роботами на Марсе рассказали в беседе с телеканалом "360" о создании видео, которое набирает популярность на YouTube.За три дня ролик, снятый в селе Кисьва Рязанской области, набрал более двух миллионов просмотров. По сюжету главный герой рассказывает о своем хозяйстве в российской кибердеревне на Марсе. При этом в кадре фермер окружен роботами.Фермер Каролина Грановская отметила, что всех роботов сыграли работники фермы, в дальнейшем их образы изменили с помощью компьютерной графики.Автор и режиссер короткометражки Сергей Васильев подчеркнул, что ролик не является рекламой. По его словам, в нем показана продукция фермы в знак благодарности за возможность поснимать предприятие.В ролике содержится большое количество отсылок к российской действительности, например к деятельности "Роскосмоса". Так, QR-код на корове ведет на страницу Дмитрия Рогозина в Twitter. В одном из мест деревни висит плакат с лицом Рогозина и призывом "Сделаем Красную планету зеленой". Помимо того, в середине видеозаписи заметен прислонившийся к сараю робот, напоминающий по своему виду робота-космонавта Федора.
https://ria.ru/20201121/kiberderevnya-1585670141.html
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россия, марс, youtube, роскосмос, дмитрий рогозин, рязанская область, twitter, технологии, общество

Создатели раскрыли секреты ролика о российской кибердеревне на Марсе

01:07 22.11.2020
 
© Экоферма СЫТНЫЕ САДЫ/YoutubeСкриншот видео от экофермы "Сытные сады"
Скриншот видео от экофермы Сытные сады - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© Экоферма СЫТНЫЕ САДЫ/Youtube
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Авторы ролика о российской деревне с роботами на Марсе рассказали в беседе с телеканалом "360" о создании видео, которое набирает популярность на YouTube.
За три дня ролик, снятый в селе Кисьва Рязанской области, набрал более двух миллионов просмотров. По сюжету главный герой рассказывает о своем хозяйстве в российской кибердеревне на Марсе. При этом в кадре фермер окружен роботами.
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Рогозин прокомментировал ролик о российской кибердеревне на Марсе
Фермер Каролина Грановская отметила, что всех роботов сыграли работники фермы, в дальнейшем их образы изменили с помощью компьютерной графики.
"Мы не ожидали, что будет такая реакция, и что получится все так здорово", — призналась собеседница.
Автор и режиссер короткометражки Сергей Васильев подчеркнул, что ролик не является рекламой. По его словам, в нем показана продукция фермы в знак благодарности за возможность поснимать предприятие.
"Мы вдохновлялись рассказом ребят о том, как все у них устроено. Дальше мы заменили ломающиеся тракторы марсианским шаттлом, и получилось то, что получилось", — отметил Васильев.
В ролике содержится большое количество отсылок к российской действительности, например к деятельности "Роскосмоса". Так, QR-код на корове ведет на страницу Дмитрия Рогозина в Twitter. В одном из мест деревни висит плакат с лицом Рогозина и призывом "Сделаем Красную планету зеленой". Помимо того, в середине видеозаписи заметен прислонившийся к сараю робот, напоминающий по своему виду робота-космонавта Федора.
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