Глава МИД Франции рассказал о гуманитарной помощи населению Карабаха
ПАРИЖ, 22 ноя – РИА Новости. МИД Франции рассказал о предоставлении гуманитарной помощи армянскому населению, пострадавшему в результате конфликта в Нагорном Карабахе.
"По просьбе президента республики (Эммануэля Макрона) и министра Европы и иностранных дел (Жан-Ива Ле Дриана) Франция предпринимает систематизированные усилия по оказанию помощи армянскому населению, пострадавшему в результате конфликта в Нагорном Карабахе", - говорится в коммюнике представителя французского МИД.
После того, как Франция направила в Армению миссию хирургов и медико-хирургическое оборудование, было организовано несколько гуманитарных рейсов. Первый грузовой рейс прибыл в Ереван в воскресенье, он доставил оборудование для оказания неотложной медицинской помощи, в частности мобильный медпункт, позволяющий оказывать помощь 500 пациентам, а также одеяла и гигиенические комплекты, предназначенные для распределения среди пострадавших от конфликта, отметили во французском ведомстве.
"Второй самолет уже запланирован на 27 ноября. Его груз будет состоять из государственных средств, пожертвований, собранных ассоциациями солидарности с Арменией, в частности, Фондом Азнавура и Всеармянским благотворительным союзом, гуманитарных грузов, предоставленных гуманитарными организациями и фондами", - отмечается в коммюнике.
Второе направление помощи, которое намерена оказать Франция, будет касаться укрепления сотрудничества между больницами двух стран. "Этому будет способствовать финансовая поддержка министерства Европы и иностранных дел. Во Франции уже мобилизована государственная помощь из больниц Парижа, Марселя и хосписов Лиона", - говорится в коммюнике.
Наконец, третье направление касается поддержки проектов, развернутых в Армении гуманитарными организациями или учреждениями ООН. "Франция окажет прямую финансовую поддержку этим структурам, работающим на местах", - говорится в коммюнике.
Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.