https://ria.ru/20201122/karabakh-1585805681.html

Глава МИД Франции рассказал о гуманитарной помощи населению Карабаха

Глава МИД Франции рассказал о гуманитарной помощи населению Карабаха

МИД Франции рассказал о предоставлении гуманитарной помощи армянскому населению, пострадавшему в результате конфликта в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T18:57

2020-11-22T18:57

2020-11-22T18:57

ситуация в нагорном карабахе

эммануэль макрон

жан-ив ле дриан

нагорный карабах

мид франции‎

франция

азербайджан

армения

в мире

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ПАРИЖ, 22 ноя – РИА Новости. МИД Франции рассказал о предоставлении гуманитарной помощи армянскому населению, пострадавшему в результате конфликта в Нагорном Карабахе."По просьбе президента республики (Эммануэля Макрона) и министра Европы и иностранных дел (Жан-Ива Ле Дриана) Франция предпринимает систематизированные усилия по оказанию помощи армянскому населению, пострадавшему в результате конфликта в Нагорном Карабахе", - говорится в коммюнике представителя французского МИД.После того, как Франция направила в Армению миссию хирургов и медико-хирургическое оборудование, было организовано несколько гуманитарных рейсов. Первый грузовой рейс прибыл в Ереван в воскресенье, он доставил оборудование для оказания неотложной медицинской помощи, в частности мобильный медпункт, позволяющий оказывать помощь 500 пациентам, а также одеяла и гигиенические комплекты, предназначенные для распределения среди пострадавших от конфликта, отметили во французском ведомстве."Второй самолет уже запланирован на 27 ноября. Его груз будет состоять из государственных средств, пожертвований, собранных ассоциациями солидарности с Арменией, в частности, Фондом Азнавура и Всеармянским благотворительным союзом, гуманитарных грузов, предоставленных гуманитарными организациями и фондами", - отмечается в коммюнике.Второе направление помощи, которое намерена оказать Франция, будет касаться укрепления сотрудничества между больницами двух стран. "Этому будет способствовать финансовая поддержка министерства Европы и иностранных дел. Во Франции уже мобилизована государственная помощь из больниц Парижа, Марселя и хосписов Лиона", - говорится в коммюнике.Наконец, третье направление касается поддержки проектов, развернутых в Армении гуманитарными организациями или учреждениями ООН. "Франция окажет прямую финансовую поддержку этим структурам, работающим на местах", - говорится в коммюнике.Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201121/karabakh-1585655381.html

https://ria.ru/20201122/karabakh-1585751391.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html

нагорный карабах

франция

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, жан-ив ле дриан, нагорный карабах, мид франции‎, франция, азербайджан, армения, в мире