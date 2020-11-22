Путин высказался о принадлежности Нагорного Карабаха
16:14 22.11.2020 (обновлено: 17:02 22.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" прокомментировал вопрос о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
"Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Это означало, что, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики", — сказал российский лидер.
Он подчеркнул, что условия членства в ОДКБ не обязывали Россию ввязываться в конфликт.
"Договор ОДКБ предусматривает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территории страны — участницы этого договора. На территорию Армянской республики никто не покушался, и это не давало нам никакого права принять прямое участие в боевых действиях", — пояснил президент.
"Уверяю вас, Армения не чувствовала себя брошенной, забытой. И Россия сделала все, чтобы этого не было", — резюмировал глава государства.
Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В соответствии с ним стороны останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.