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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201122/karabakh-1585785534.html
Путин высказался о принадлежности Нагорного Карабаха
Путин высказался о принадлежности Нагорного Карабаха
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" прокомментировал вопрос о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T16:14
2020-11-22T17:02
ситуация в нагорном карабахе
россия
одкб
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" прокомментировал вопрос о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха."Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Это означало, что, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики", — сказал российский лидер.Он подчеркнул, что условия членства в ОДКБ не обязывали Россию ввязываться в конфликт."Договор ОДКБ предусматривает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территории страны — участницы этого договора. На территорию Армянской республики никто не покушался, и это не давало нам никакого права принять прямое участие в боевых действиях", — пояснил президент.При этом Москва полностью выполняла обязательства в рамках военно-технического сотрудничества с Ереваном, добавил он."Уверяю вас, Армения не чувствовала себя брошенной, забытой. И Россия сделала все, чтобы этого не было", — резюмировал глава государства.Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В соответствии с ним стороны останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201121/karabakh-1585692637.html
https://ria.ru/20201121/karabakh-1585710824.html
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россия, одкб, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Путин высказался о принадлежности Нагорного Карабаха

16:14 22.11.2020 (обновлено: 17:02 22.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" прокомментировал вопрос о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
"Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Это означало, что, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики", — сказал российский лидер.
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Он подчеркнул, что условия членства в ОДКБ не обязывали Россию ввязываться в конфликт.
"Договор ОДКБ предусматривает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территории страны — участницы этого договора. На территорию Армянской республики никто не покушался, и это не давало нам никакого права принять прямое участие в боевых действиях", — пояснил президент.
При этом Москва полностью выполняла обязательства в рамках военно-технического сотрудничества с Ереваном, добавил он.
"Уверяю вас, Армения не чувствовала себя брошенной, забытой. И Россия сделала все, чтобы этого не было", — резюмировал глава государства.
Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В соответствии с ним стороны останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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