https://ria.ru/20201122/karabakh-1585785534.html

Путин высказался о принадлежности Нагорного Карабаха

Путин высказался о принадлежности Нагорного Карабаха

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" прокомментировал вопрос о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T16:14

2020-11-22T16:14

2020-11-22T17:02

ситуация в нагорном карабахе

россия

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" прокомментировал вопрос о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха."Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Это означало, что, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики", — сказал российский лидер.Он подчеркнул, что условия членства в ОДКБ не обязывали Россию ввязываться в конфликт."Договор ОДКБ предусматривает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территории страны — участницы этого договора. На территорию Армянской республики никто не покушался, и это не давало нам никакого права принять прямое участие в боевых действиях", — пояснил президент.При этом Москва полностью выполняла обязательства в рамках военно-технического сотрудничества с Ереваном, добавил он."Уверяю вас, Армения не чувствовала себя брошенной, забытой. И Россия сделала все, чтобы этого не было", — резюмировал глава государства.Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В соответствии с ним стороны останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201121/karabakh-1585692637.html

https://ria.ru/20201121/karabakh-1585710824.html

россия

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, одкб, владимир путин, азербайджан, армения, в мире