В Карабахе увеличат группировку МЧС
12:40 22.11.2020 (обновлено: 13:57 22.11.2020)
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Группировка МЧС России в Нагорном Карабахе будет увеличена на 75 специалистов, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.
Ранее руководитель департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьев сообщил, что планируется увеличить группировку в Карабахе, в регион будут направлены психологи.
"В Ногинском спасательном центре состоялся смотр личного состава и техники, готовых к усилению уже находящейся в Нагорном Карабахе группировки МЧС России. На данный момент к убытию из Ногинского спасательного центра готовы 75 специалистов и 13 единиц техники высокой проходимости. Продолжается прибытие дополнительных сил и средств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что группировка формируется из сотрудников Ногинского, Уральского, Тульского, Донского, Невского, Волжского СЦ, отряда "Лидер" и Рузского ЦОПУ, специалистов центрального аппарата и ведомственных психологов. Отправка запланирована на ближайшие дни.
"Группировка оснащена необходимой техникой и оборудованием, а также средствами обеспечения комфортного проживания российских спасателей. Весь убывающий личный состав проходит тестирование на отсутствие CОVID-19", - добавляется в сообщении.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.