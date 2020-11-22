https://ria.ru/20201122/karabakh-1585765771.html

В Карабахе увеличат группировку МЧС

В Карабахе увеличат группировку МЧС

Группировка МЧС России в Нагорном Карабахе будет увеличена на 75 специалистов, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T12:40

2020-11-22T12:40

2020-11-22T13:57

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

азербайджан

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в мире

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Группировка МЧС России в Нагорном Карабахе будет увеличена на 75 специалистов, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.Ранее руководитель департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьев сообщил, что планируется увеличить группировку в Карабахе, в регион будут направлены психологи.Отмечается, что группировка формируется из сотрудников Ногинского, Уральского, Тульского, Донского, Невского, Волжского СЦ, отряда "Лидер" и Рузского ЦОПУ, специалистов центрального аппарата и ведомственных психологов. Отправка запланирована на ближайшие дни.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201122/karabakh-1585745083.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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МЧС формирует отряд для отправки в Нагорный Карабах В Ногинском спасательном центре состоялся смотр личного состава и техники, готовых к усилению уже находящейся в Нагорном Карабахе группировки МЧС России. На данный момент к убытию из Ногинского спасательного центра готовы 75 специалистов и 13 единиц техники высокой проходимости. Продолжается прибытие дополнительных сил и средств. 2020-11-22T12:40 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), азербайджан, армения, в мире