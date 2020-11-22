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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201122/karabakh-1585765771.html
В Карабахе увеличат группировку МЧС
В Карабахе увеличат группировку МЧС
Группировка МЧС России в Нагорном Карабахе будет увеличена на 75 специалистов, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T12:40
2020-11-22T13:57
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Группировка МЧС России в Нагорном Карабахе будет увеличена на 75 специалистов, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.Ранее руководитель департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьев сообщил, что планируется увеличить группировку в Карабахе, в регион будут направлены психологи.Отмечается, что группировка формируется из сотрудников Ногинского, Уральского, Тульского, Донского, Невского, Волжского СЦ, отряда "Лидер" и Рузского ЦОПУ, специалистов центрального аппарата и ведомственных психологов. Отправка запланирована на ближайшие дни.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201122/karabakh-1585745083.html
нагорный карабах
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МЧС формирует отряд для отправки в Нагорный Карабах
В Ногинском спасательном центре состоялся смотр личного состава и техники, готовых к усилению уже находящейся в Нагорном Карабахе группировки МЧС России. На данный момент к убытию из Ногинского спасательного центра готовы 75 специалистов и 13 единиц техники высокой проходимости. Продолжается прибытие дополнительных сил и средств.
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никол пашинян, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), азербайджан, армения, в мире

В Карабахе увеличат группировку МЧС

12:40 22.11.2020 (обновлено: 13:57 22.11.2020)
 
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Группировка МЧС России в Нагорном Карабахе будет увеличена на 75 специалистов, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.
Ранее руководитель департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьев сообщил, что планируется увеличить группировку в Карабахе, в регион будут направлены психологи.
"В Ногинском спасательном центре состоялся смотр личного состава и техники, готовых к усилению уже находящейся в Нагорном Карабахе группировки МЧС России. На данный момент к убытию из Ногинского спасательного центра готовы 75 специалистов и 13 единиц техники высокой проходимости. Продолжается прибытие дополнительных сил и средств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что группировка формируется из сотрудников Ногинского, Уральского, Тульского, Донского, Невского, Волжского СЦ, отряда "Лидер" и Рузского ЦОПУ, специалистов центрального аппарата и ведомственных психологов. Отправка запланирована на ближайшие дни.
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"Группировка оснащена необходимой техникой и оборудованием, а также средствами обеспечения комфортного проживания российских спасателей. Весь убывающий личный состав проходит тестирование на отсутствие CОVID-19", - добавляется в сообщении.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянНагорный КарабахМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АзербайджанАрменияВ мире
 
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