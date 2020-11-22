https://ria.ru/20201122/karabakh-1585745083.html

Российские самолеты доставят военных инженеров в Карабах

Российские самолеты доставят военных инженеров в Карабах

Самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России доставляют военных инженеров, технику и оборудование в зону проведения миротворческой операции в Нагорном... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T08:34

2020-11-22T08:34

2020-11-22T08:34

ситуация в нагорном карабахе

воздушно-космические силы россии

нагорный карабах

ил-76

в мире

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России доставляют военных инженеров, технику и оборудование в зону проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны России.Уточняется, что на аэродром Звартноц самолет доставил военных инженеров, бульдозер и большегрузный автомобиль повышенной проходимости для доставки в зону проведения миротворческой операции оборудования для обустройства наблюдательных постов."Инженерная техника будет использоваться российскими военнослужащими при расчистке дорог и объектов инфраструктуры в населенных пунктах, а также инженерного оборудования миротворческих наблюдательных постов. Российские миротворцы оказывают максимальное содействие местным властям в восстановлении мирной жизни", - добавляется в сообщении.Согласно сообщению, патрули российских миротворцев обеспечивают безопасную доставку продуктов и предметов первой необходимости в удаленные населенные пункты. Инженерные подразделения помогают восстанавливать дорожное движение, электро-, водо- и теплоснабжение социальных объектов и жилых домов.

https://ria.ru/20201111/karabakh-1584068722.html

нагорный карабах

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воздушно-космические силы россии, нагорный карабах, ил-76, в мире