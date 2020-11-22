https://ria.ru/20201122/karabakh-1585745083.html
Российские самолеты доставят военных инженеров в Карабах
Российские самолеты доставят военных инженеров в Карабах
Самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России доставляют военных инженеров, технику и оборудование в зону проведения миротворческой операции в Нагорном... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T08:34
2020-11-22T08:34
2020-11-22T08:34
ситуация в нагорном карабахе
воздушно-космические силы россии
нагорный карабах
ил-76
в мире
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России доставляют военных инженеров, технику и оборудование в зону проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны России.Уточняется, что на аэродром Звартноц самолет доставил военных инженеров, бульдозер и большегрузный автомобиль повышенной проходимости для доставки в зону проведения миротворческой операции оборудования для обустройства наблюдательных постов."Инженерная техника будет использоваться российскими военнослужащими при расчистке дорог и объектов инфраструктуры в населенных пунктах, а также инженерного оборудования миротворческих наблюдательных постов. Российские миротворцы оказывают максимальное содействие местным властям в восстановлении мирной жизни", - добавляется в сообщении.Согласно сообщению, патрули российских миротворцев обеспечивают безопасную доставку продуктов и предметов первой необходимости в удаленные населенные пункты. Инженерные подразделения помогают восстанавливать дорожное движение, электро-, водо- и теплоснабжение социальных объектов и жилых домов.
https://ria.ru/20201111/karabakh-1584068722.html
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воздушно-космические силы россии, нагорный карабах, ил-76, в мире
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Самолеты военно-транспортной авиации Ил-76
ВКС России доставляют военных инженеров, технику и оборудование в зону проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе
, сообщает Минобороны России.
"Самолет Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России вылетел из подмосковного аэродрома Чкаловский для доставки группы военнослужащих инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации, а также инженерной техники и оборудования для оказания помощи в расчистке дорог общего пользования и объектов социальной инфраструктуры в районах проведения миротворческой операции", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на аэродром Звартноц самолет доставил военных инженеров, бульдозер и большегрузный автомобиль повышенной проходимости для доставки в зону проведения миротворческой операции оборудования для обустройства наблюдательных постов.
"Инженерная техника будет использоваться российскими военнослужащими при расчистке дорог и объектов инфраструктуры в населенных пунктах, а также инженерного оборудования миротворческих наблюдательных постов. Российские миротворцы оказывают максимальное содействие местным властям в восстановлении мирной жизни", - добавляется в сообщении.
Согласно сообщению, патрули российских миротворцев обеспечивают безопасную доставку продуктов и предметов первой необходимости в удаленные населенные пункты. Инженерные подразделения помогают восстанавливать дорожное движение, электро-, водо- и теплоснабжение социальных объектов и жилых домов.