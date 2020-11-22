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Глава МИД Франции назвал высказывания Эрдогана клеветническими
Глава МИД Франции назвал высказывания Эрдогана клеветническими
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что у Парижа и Анкары много разногласий, которые нужно обсуждать, но "клеветнические высказывания" президента Турции... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T15:54
2020-11-22T15:54
эммануэль макрон
жан-ив ле дриан
мид франции‎
франция
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что у Парижа и Анкары много разногласий, которые нужно обсуждать, но "клеветнические высказывания" президента Турции Тайипа Эрдогана не способствуют диалогу.Ранее глава французского МИД заявлял, что в Париже ждут, что руководство Турции прекратит оскорбления, клевету и угрозы в отношении Франции.В конце октября президент Турции Тайип Эрдоган призывал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух стран. За несколько дней до этого после прозвучавших оскорблений со стороны Эрдогана, который заявил, что его французскому коллеге Эммануэлю Макрону, выдвинувшему идею "просвещенного ислама", нужно "лечить свою психику", Париж отозвал из Анкары своего посла для консультаций.
https://ria.ru/20201025/erdogan-1581440192.html
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эммануэль макрон, жан-ив ле дриан, мид франции‎, франция, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Глава МИД Франции назвал высказывания Эрдогана клеветническими

15:54 22.11.2020
 
© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© AP Photo / Turkish Presidency
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что у Парижа и Анкары много разногласий, которые нужно обсуждать, но "клеветнические высказывания" президента Турции Тайипа Эрдогана не способствуют диалогу.

"У нас много разногласий, их нужно обсуждать одно за другим... Меж тем со стороны президента Эрдогана есть клеветнические высказывания, которые не способствуют обсуждению и диалогу", - сказал министр телеканалу LCI.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября, 13:32
Глава МИД Франции прокомментировал оскорбления Эрдогана в адрес Макрона
Ранее глава французского МИД заявлял, что в Париже ждут, что руководство Турции прекратит оскорбления, клевету и угрозы в отношении Франции.
В конце октября президент Турции Тайип Эрдоган призывал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух стран. За несколько дней до этого после прозвучавших оскорблений со стороны Эрдогана, который заявил, что его французскому коллеге Эммануэлю Макрону, выдвинувшему идею "просвещенного ислама", нужно "лечить свою психику", Париж отозвал из Анкары своего посла для консультаций.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября, 18:20
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Эммануэль МакронЖан-Ив Ле ДрианМИД Франции‎ФранцияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
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