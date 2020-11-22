https://ria.ru/20201122/erdogan-1585783111.html

Глава МИД Франции назвал высказывания Эрдогана клеветническими

Глава МИД Франции назвал высказывания Эрдогана клеветническими

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что у Парижа и Анкары много разногласий, которые нужно обсуждать, но "клеветнические высказывания" президента Турции... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T15:54

2020-11-22T15:54

2020-11-22T15:54

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что у Парижа и Анкары много разногласий, которые нужно обсуждать, но "клеветнические высказывания" президента Турции Тайипа Эрдогана не способствуют диалогу.Ранее глава французского МИД заявлял, что в Париже ждут, что руководство Турции прекратит оскорбления, клевету и угрозы в отношении Франции.В конце октября президент Турции Тайип Эрдоган призывал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух стран. За несколько дней до этого после прозвучавших оскорблений со стороны Эрдогана, который заявил, что его французскому коллеге Эммануэлю Макрону, выдвинувшему идею "просвещенного ислама", нужно "лечить свою психику", Париж отозвал из Анкары своего посла для консультаций.

https://ria.ru/20201025/erdogan-1581440192.html

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франция

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эммануэль макрон, жан-ив ле дриан, мид франции‎, франция, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире