Глава МИД Франции назвал высказывания Эрдогана клеветническими
© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
© AP Photo / Turkish Presidency
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что у Парижа и Анкары много разногласий, которые нужно обсуждать, но "клеветнические высказывания" президента Турции Тайипа Эрдогана не способствуют диалогу.
"У нас много разногласий, их нужно обсуждать одно за другим... Меж тем со стороны президента Эрдогана есть клеветнические высказывания, которые не способствуют обсуждению и диалогу", - сказал министр телеканалу LCI.
Ранее глава французского МИД заявлял, что в Париже ждут, что руководство Турции прекратит оскорбления, клевету и угрозы в отношении Франции.
В конце октября президент Турции Тайип Эрдоган призывал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух стран. За несколько дней до этого после прозвучавших оскорблений со стороны Эрдогана, который заявил, что его французскому коллеге Эммануэлю Макрону, выдвинувшему идею "просвещенного ислама", нужно "лечить свою психику", Париж отозвал из Анкары своего посла для консультаций.
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