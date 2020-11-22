https://ria.ru/20201122/efremov-1585767975.html

Опубликованы первые фотографии Михаила Ефремова из белгородского СИЗО

Опубликованы первые фотографии Михаила Ефремова из белгородского СИЗО

На сайте Белгородской и Старооскольской епархии появились фотографии актера Михаила Ефремова, который присутствовал на молебне митрополита Иоанна в храме... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T12:58

2020-11-22T12:58

2020-11-22T13:34

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

россия

николай чудотворец

михаил ефремов

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белгород

происшествия

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. На сайте Белгородской и Старооскольской епархии появились фотографии актера Михаила Ефремова, который присутствовал на молебне митрополита Иоанна в храме Святителя Николая Чудотворца, расположенном в СИЗО-3 регионального УФСИН.В этом СИЗО актер находится на карантине до того, как его распределят в колонию.На молебне также присутствовали заместитель начальника УФСИН России по Белгородской области Виталий Авдеев, помощник начальника УФСИН России по Белгородской области иерей Вадим Багнетов, начальник СИЗО-3 Белгорода Александр Калугин, протоиерей Иоанн Борчук, а также сотрудники исправительного учреждения и осужденные из хозяйственного отряда.ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня: артист через двойную сплошную выехал на встречку и врезался в фургон "Лада". За рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он позднее скончался в больнице.Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима, однако позднее Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 года. Защита Ефремова намерена обжаловать приговор в кассации.

https://ria.ru/20201119/efremov-1585303784.html

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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, николай чудотворец, михаил ефремов, белгородская область, белгород, происшествия