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https://ria.ru/20201122/efremov-1585767975.html
Опубликованы первые фотографии Михаила Ефремова из белгородского СИЗО
Опубликованы первые фотографии Михаила Ефремова из белгородского СИЗО
На сайте Белгородской и Старооскольской епархии появились фотографии актера Михаила Ефремова, который присутствовал на молебне митрополита Иоанна в храме... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T12:58
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
николай чудотворец
михаил ефремов
белгородская область
белгород
происшествия
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. На сайте Белгородской и Старооскольской епархии появились фотографии актера Михаила Ефремова, который присутствовал на молебне митрополита Иоанна в храме Святителя Николая Чудотворца, расположенном в СИЗО-3 регионального УФСИН.В этом СИЗО актер находится на карантине до того, как его распределят в колонию.На молебне также присутствовали заместитель начальника УФСИН России по Белгородской области Виталий Авдеев, помощник начальника УФСИН России по Белгородской области иерей Вадим Багнетов, начальник СИЗО-3 Белгорода Александр Калугин, протоиерей Иоанн Борчук, а также сотрудники исправительного учреждения и осужденные из хозяйственного отряда.ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня: артист через двойную сплошную выехал на встречку и врезался в фургон "Лада". За рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он позднее скончался в больнице.Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима, однако позднее Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 года. Защита Ефремова намерена обжаловать приговор в кассации.
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, николай чудотворец, михаил ефремов, белгородская область, белгород, происшествия

Опубликованы первые фотографии Михаила Ефремова из белгородского СИЗО

12:58 22.11.2020 (обновлено: 13:34 22.11.2020)
 
© Фото : Белгородская и Старооскольская епархияМихаил Ефремов и Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в СИЗО-3 г. Белгорода
Михаил Ефремов и Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в СИЗО-3 г. Белгорода - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© Фото : Белгородская и Старооскольская епархия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. На сайте Белгородской и Старооскольской епархии появились фотографии актера Михаила Ефремова, который присутствовал на молебне митрополита Иоанна в храме Святителя Николая Чудотворца, расположенном в СИЗО-3 регионального УФСИН.
В этом СИЗО актер находится на карантине до того, как его распределят в колонию.
На молебне также присутствовали заместитель начальника УФСИН России по Белгородской области Виталий Авдеев, помощник начальника УФСИН России по Белгородской области иерей Вадим Багнетов, начальник СИЗО-3 Белгорода Александр Калугин, протоиерей Иоанн Борчук, а также сотрудники исправительного учреждения и осужденные из хозяйственного отряда.
© Фото : Белгородская и Старооскольская епархияМихаил Ефремов и митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в СИЗО-3 Белгорода
Михаил Ефремов и Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в СИЗО-3 г. Белгорода - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© Фото : Белгородская и Старооскольская епархия
Михаил Ефремов и митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в СИЗО-3 Белгорода
ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня: артист через двойную сплошную выехал на встречку и врезался в фургон "Лада". За рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он позднее скончался в больнице.
Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима, однако позднее Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 года. Защита Ефремова намерена обжаловать приговор в кассации.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияНиколай ЧудотворецМихаил ЕфремовБелгородская областьБелгородПроисшествия
 
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