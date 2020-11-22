Косачев назвал условие для сохранения Договора по открытому небу
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Шанс на сохранение Договора по открытому небу (ДОН) есть, но для этого все его участники, входящие в НАТО, доходны четко гарантировать, что не передадут информацию третьим странам, в данном случае США, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход США из Договора по открытому небу делает договор нежизнеспособным.
"На мой взгляд, шанс на сохранение договора сохранится только в том случае, когда его участники, входящие в НАТО, четко гарантируют свои обязательства по ДОН, связанные с запретом на передачу информации третьим странам, в данном случае - США", - заявил Косачев.
По его словам, если этого не произойдёт, возникнет очевидный дисбаланс в пользу интересам США и в ущерб интересам России со всеми вытекающими из этого последствиями.