https://ria.ru/20201122/dogovor-1585803025.html

Косачев назвал условие для сохранения Договора по открытому небу

Косачев назвал условие для сохранения Договора по открытому небу

Шанс на сохранение Договора по открытому небу (ДОН) есть, но для этого все его участники, входящие в НАТО, доходны четко гарантировать, что не передадут... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T18:28

2020-11-22T18:28

2020-11-22T18:28

выход сша из договора по открытому небу

россия

договор по открытому небу

совет федерации рф

нато

константин косачев

сша

в мире

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Шанс на сохранение Договора по открытому небу (ДОН) есть, но для этого все его участники, входящие в НАТО, доходны четко гарантировать, что не передадут информацию третьим странам, в данном случае США, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход США из Договора по открытому небу делает договор нежизнеспособным."На мой взгляд, шанс на сохранение договора сохранится только в том случае, когда его участники, входящие в НАТО, четко гарантируют свои обязательства по ДОН, связанные с запретом на передачу информации третьим странам, в данном случае - США", - заявил Косачев.По его словам, если этого не произойдёт, возникнет очевидный дисбаланс в пользу интересам США и в ущерб интересам России со всеми вытекающими из этого последствиями.

https://ria.ru/20201122/dogovor-1585793656.html

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выход сша из договора по открытому небу, россия, договор по открытому небу, совет федерации рф, нато, константин косачев, сша, в мире