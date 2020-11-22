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https://ria.ru/20201122/dogovor-1585803025.html
Косачев назвал условие для сохранения Договора по открытому небу
Косачев назвал условие для сохранения Договора по открытому небу
Шанс на сохранение Договора по открытому небу (ДОН) есть, но для этого все его участники, входящие в НАТО, доходны четко гарантировать, что не передадут... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T18:28
2020-11-22T18:28
выход сша из договора по открытому небу
россия
договор по открытому небу
совет федерации рф
нато
константин косачев
сша
в мире
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Шанс на сохранение Договора по открытому небу (ДОН) есть, но для этого все его участники, входящие в НАТО, доходны четко гарантировать, что не передадут информацию третьим странам, в данном случае США, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход США из Договора по открытому небу делает договор нежизнеспособным."На мой взгляд, шанс на сохранение договора сохранится только в том случае, когда его участники, входящие в НАТО, четко гарантируют свои обязательства по ДОН, связанные с запретом на передачу информации третьим странам, в данном случае - США", - заявил Косачев.По его словам, если этого не произойдёт, возникнет очевидный дисбаланс в пользу интересам США и в ущерб интересам России со всеми вытекающими из этого последствиями.
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выход сша из договора по открытому небу, россия, договор по открытому небу, совет федерации рф, нато, константин косачев, сша, в мире

Косачев назвал условие для сохранения Договора по открытому небу

18:28 22.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019 - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Шанс на сохранение Договора по открытому небу (ДОН) есть, но для этого все его участники, входящие в НАТО, доходны четко гарантировать, что не передадут информацию третьим странам, в данном случае США, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход США из Договора по открытому небу делает договор нежизнеспособным.
"На мой взгляд, шанс на сохранение договора сохранится только в том случае, когда его участники, входящие в НАТО, четко гарантируют свои обязательства по ДОН, связанные с запретом на передачу информации третьим странам, в данном случае - США", - заявил Косачев.
По его словам, если этого не произойдёт, возникнет очевидный дисбаланс в пользу интересам США и в ущерб интересам России со всеми вытекающими из этого последствиями.
Самолет наблюдения США OC-135B - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
Вчера, 17:07
США подтвердили выход из Договора по открытому небу
 
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