https://ria.ru/20201122/dengi-1585747231.html
Банки придумали, как увеличить шансы клиентов вернуть украденные деньги
Банки придумали, как увеличить шансы клиентов вернуть украденные деньги
Ассоциация банков России (АБР) направила в Центральный банк законопроект, который увеличит шансы граждан вернуть деньги, похищенные мошенниками с банковского... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T09:06
2020-11-22T09:06
2020-11-22T09:07
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155954/94/1559549477_0:389:2057:1546_1400x0_80_0_0_120763f9763801cf6b4b89ff74ac425b.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ассоциация банков России (АБР) направила в Центральный банк законопроект, который увеличит шансы граждан вернуть деньги, похищенные мошенниками с банковского счета при помощи социальной инженерии, заявили РИА Новости в АБР.Согласно статистике ЦБ, за прошлый год банки вернули россиянам лишь каждый седьмой рубль, переведенный без их согласия. Низкий уровень компенсаций связан с тем, что многие клиенты добровольно выдают информацию мошенникам, которые используют методы социальной инженерии. А если клиент сам скомпрометировал данные карты или дистанционного банковского обслуживания, банк по закону имеет право не возвращать ему деньги.При этом подавляющее большинство мошеннических операций проводятся с использованием социальной инженерии. В настоящее время единственное, что может сделать пострадавший от "социнженера" – это обратиться в полицию и попытаться возбудить уголовное дело. Даже если потерпевшему это удается, все равно такое дело не имеет больших перспектив, указали в АБР.Для того чтобы жертва мошенника могла обратиться в суд в рамках гражданского или арбитражного судопроизводства, АБР предлагает передавать ему персональные данные злоумышленника. А чтобы у пострадавшего было достаточно времени для обращения в суд и наложения ареста на полученные мошенником средства законопроект устанавливает возможность заблокировать сомнительную операцию на 25 дней.Адвокат, руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов напомнил, что в настоящее время недостаточно правовых оснований для блокирования уже перечисленных клиентами средств на срок свыше пяти дней.
https://ria.ru/20201117/moshenniki-1585000292.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201116/moshenniki-1584779519.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155954/94/1559549477_219:369:1788:1546_1400x0_80_0_0_28b59136c758efac803ad65fd873a397.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ассоциация банков России (АБР) направила в Центральный банк законопроект, который увеличит шансы граждан вернуть деньги, похищенные мошенниками с банковского счета при помощи социальной инженерии, заявили РИА Новости в АБР.
Согласно статистике ЦБ
, за прошлый год банки вернули россиянам лишь каждый седьмой рубль, переведенный без их согласия. Низкий уровень компенсаций связан с тем, что многие клиенты добровольно выдают информацию мошенникам, которые используют методы социальной инженерии. А если клиент сам скомпрометировал данные карты или дистанционного банковского обслуживания, банк по закону имеет право не возвращать ему деньги.
При этом подавляющее большинство мошеннических операций проводятся с использованием социальной инженерии. В настоящее время единственное, что может сделать пострадавший от "социнженера" – это обратиться в полицию и попытаться возбудить уголовное дело. Даже если потерпевшему это удается, все равно такое дело не имеет больших перспектив, указали в АБР.
"Более перспективным направлением видится обращение в суд в рамках гражданского или арбитражного судопроизводства. Одним из способов обеспечения иска является наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц (например, денежные средства на банковском счете)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту АБР.
Для того чтобы жертва мошенника могла обратиться в суд в рамках гражданского или арбитражного судопроизводства, АБР предлагает передавать ему персональные данные злоумышленника. А чтобы у пострадавшего было достаточно времени для обращения в суд и наложения ареста на полученные мошенником средства законопроект устанавливает возможность заблокировать сомнительную операцию на 25 дней.
Адвокат, руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов напомнил, что в настоящее время недостаточно правовых оснований для блокирования уже перечисленных клиентами средств на срок свыше пяти дней.