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Банки придумали, как увеличить шансы клиентов вернуть украденные деньги
Банки придумали, как увеличить шансы клиентов вернуть украденные деньги
Ассоциация банков России (АБР) направила в Центральный банк законопроект, который увеличит шансы граждан вернуть деньги, похищенные мошенниками с банковского... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T09:06
2020-11-22T09:07
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ассоциация банков России (АБР) направила в Центральный банк законопроект, который увеличит шансы граждан вернуть деньги, похищенные мошенниками с банковского счета при помощи социальной инженерии, заявили РИА Новости в АБР.Согласно статистике ЦБ, за прошлый год банки вернули россиянам лишь каждый седьмой рубль, переведенный без их согласия. Низкий уровень компенсаций связан с тем, что многие клиенты добровольно выдают информацию мошенникам, которые используют методы социальной инженерии. А если клиент сам скомпрометировал данные карты или дистанционного банковского обслуживания, банк по закону имеет право не возвращать ему деньги.При этом подавляющее большинство мошеннических операций проводятся с использованием социальной инженерии. В настоящее время единственное, что может сделать пострадавший от "социнженера" – это обратиться в полицию и попытаться возбудить уголовное дело. Даже если потерпевшему это удается, все равно такое дело не имеет больших перспектив, указали в АБР.Для того чтобы жертва мошенника могла обратиться в суд в рамках гражданского или арбитражного судопроизводства, АБР предлагает передавать ему персональные данные злоумышленника. А чтобы у пострадавшего было достаточно времени для обращения в суд и наложения ареста на полученные мошенником средства законопроект устанавливает возможность заблокировать сомнительную операцию на 25 дней.Адвокат, руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов напомнил, что в настоящее время недостаточно правовых оснований для блокирования уже перечисленных клиентами средств на срок свыше пяти дней.
https://ria.ru/20201117/moshenniki-1585000292.html
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центральный банк рф (цб рф), экономика

Банки придумали, как увеличить шансы клиентов вернуть украденные деньги

09:06 22.11.2020 (обновлено: 09:07 22.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ассоциация банков России (АБР) направила в Центральный банк законопроект, который увеличит шансы граждан вернуть деньги, похищенные мошенниками с банковского счета при помощи социальной инженерии, заявили РИА Новости в АБР.
Согласно статистике ЦБ, за прошлый год банки вернули россиянам лишь каждый седьмой рубль, переведенный без их согласия. Низкий уровень компенсаций связан с тем, что многие клиенты добровольно выдают информацию мошенникам, которые используют методы социальной инженерии. А если клиент сам скомпрометировал данные карты или дистанционного банковского обслуживания, банк по закону имеет право не возвращать ему деньги.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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При этом подавляющее большинство мошеннических операций проводятся с использованием социальной инженерии. В настоящее время единственное, что может сделать пострадавший от "социнженера" – это обратиться в полицию и попытаться возбудить уголовное дело. Даже если потерпевшему это удается, все равно такое дело не имеет больших перспектив, указали в АБР.
"Более перспективным направлением видится обращение в суд в рамках гражданского или арбитражного судопроизводства. Одним из способов обеспечения иска является наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц (например, денежные средства на банковском счете)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту АБР.
Для того чтобы жертва мошенника могла обратиться в суд в рамках гражданского или арбитражного судопроизводства, АБР предлагает передавать ему персональные данные злоумышленника. А чтобы у пострадавшего было достаточно времени для обращения в суд и наложения ареста на полученные мошенником средства законопроект устанавливает возможность заблокировать сомнительную операцию на 25 дней.
Адвокат, руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов напомнил, что в настоящее время недостаточно правовых оснований для блокирования уже перечисленных клиентами средств на срок свыше пяти дней.
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