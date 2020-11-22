https://ria.ru/20201122/dengi-1585747231.html

Банки придумали, как увеличить шансы клиентов вернуть украденные деньги

Банки придумали, как увеличить шансы клиентов вернуть украденные деньги

Ассоциация банков России (АБР) направила в Центральный банк законопроект, который увеличит шансы граждан вернуть деньги, похищенные мошенниками с банковского... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T09:06

2020-11-22T09:06

2020-11-22T09:07

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ассоциация банков России (АБР) направила в Центральный банк законопроект, который увеличит шансы граждан вернуть деньги, похищенные мошенниками с банковского счета при помощи социальной инженерии, заявили РИА Новости в АБР.Согласно статистике ЦБ, за прошлый год банки вернули россиянам лишь каждый седьмой рубль, переведенный без их согласия. Низкий уровень компенсаций связан с тем, что многие клиенты добровольно выдают информацию мошенникам, которые используют методы социальной инженерии. А если клиент сам скомпрометировал данные карты или дистанционного банковского обслуживания, банк по закону имеет право не возвращать ему деньги.При этом подавляющее большинство мошеннических операций проводятся с использованием социальной инженерии. В настоящее время единственное, что может сделать пострадавший от "социнженера" – это обратиться в полицию и попытаться возбудить уголовное дело. Даже если потерпевшему это удается, все равно такое дело не имеет больших перспектив, указали в АБР.Для того чтобы жертва мошенника могла обратиться в суд в рамках гражданского или арбитражного судопроизводства, АБР предлагает передавать ему персональные данные злоумышленника. А чтобы у пострадавшего было достаточно времени для обращения в суд и наложения ареста на полученные мошенником средства законопроект устанавливает возможность заблокировать сомнительную операцию на 25 дней.Адвокат, руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов напомнил, что в настоящее время недостаточно правовых оснований для блокирования уже перечисленных клиентами средств на срок свыше пяти дней.

https://ria.ru/20201117/moshenniki-1585000292.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/moshenniki-1584779519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), экономика