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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201122/armeniya-1585734136.html
Армения выделит помощь жителям Карабаха в отошедших Азербайджану районах
Армения выделит помощь жителям Карабаха в отошедших Азербайджану районах
Правительство Армении предоставит около 600 долларов жителям населенных пунктов Азербайджана, перешедших под контроль Азербайджана, сообщается в официальном... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T00:02
2020-11-22T00:02
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
баку
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Правительство Армении предоставит около 600 долларов жителям населенных пунктов Азербайджана, перешедших под контроль Азербайджана, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.Финансовым содействием смогут воспользоваться лица, которые до 27 сентября как минимум три месяца проживали в указанных населенных пунктах. "Программа будет реализована за счет средств, переданных правительству Армении фондом "Айстан", - отметили в кабмине.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
баку
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире

Армения выделит помощь жителям Карабаха в отошедших Азербайджану районах

00:02 22.11.2020
 
© Sputnik / Арам НерсесянАвтомобили на автодороге в Лачинском коридоре
Автомобили на автодороге в Лачинском коридоре - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Правительство Армении предоставит около 600 долларов жителям населенных пунктов Азербайджана, перешедших под контроль Азербайджана, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.

"Граждане, зарегистрированные в населенных пунктах, перешедших под контроль Азербайджана, получат единовременную помощь в 300 тысяч драмов (около 600 долларов)", - говорится в сообщении.

Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
Финансовым содействием смогут воспользоваться лица, которые до 27 сентября как минимум три месяца проживали в указанных населенных пунктах. "Программа будет реализована за счет средств, переданных правительству Армении фондом "Айстан", - отметили в кабмине.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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