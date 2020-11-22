https://ria.ru/20201122/armeniya-1585734136.html

Армения выделит помощь жителям Карабаха в отошедших Азербайджану районах

Армения выделит помощь жителям Карабаха в отошедших Азербайджану районах

Правительство Армении предоставит около 600 долларов жителям населенных пунктов Азербайджана, перешедших под контроль Азербайджана, сообщается в официальном... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T00:02

2020-11-22T00:02

2020-11-22T00:02

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585720526_0:159:3078:1890_1400x0_80_0_0_58d4db020fd715de1c179e8b5ecc39dc.jpg

ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Правительство Армении предоставит около 600 долларов жителям населенных пунктов Азербайджана, перешедших под контроль Азербайджана, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.Финансовым содействием смогут воспользоваться лица, которые до 27 сентября как минимум три месяца проживали в указанных населенных пунктах. "Программа будет реализована за счет средств, переданных правительству Армении фондом "Айстан", - отметили в кабмине.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

баку

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире