Армения выделит помощь жителям Карабаха в отошедших Азербайджану районах
© Sputnik / Арам НерсесянАвтомобили на автодороге в Лачинском коридоре
© Sputnik / Арам Нерсесян
ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Правительство Армении предоставит около 600 долларов жителям населенных пунктов Азербайджана, перешедших под контроль Азербайджана, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.
"Граждане, зарегистрированные в населенных пунктах, перешедших под контроль Азербайджана, получат единовременную помощь в 300 тысяч драмов (около 600 долларов)", - говорится в сообщении.
Финансовым содействием смогут воспользоваться лица, которые до 27 сентября как минимум три месяца проживали в указанных населенных пунктах. "Программа будет реализована за счет средств, переданных правительству Армении фондом "Айстан", - отметили в кабмине.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.