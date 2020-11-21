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Суд в США удовлетворил ходатайство России по делу ЮКОСа
Суд в США удовлетворил ходатайство России по делу ЮКОСа
Суд в Вашингтоне еще на два года приостановил рассмотрение иска акционеров бывшей нефтяной компании ЮКОС к России, сославшись на разбирательство, которое... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T09:17
2020-11-21T09:47
юкос
гаага
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в мире
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ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд в Вашингтоне еще на два года приостановил рассмотрение иска акционеров бывшей нефтяной компании ЮКОС к России, сославшись на разбирательство, которое продолжается в суде Гааги. Об этом говорится в постановлении судьи Берил Хауэлл.Разбирательство отложили до 18 ноября 2022 года либо до того момента, когда закончится рассмотрение российской кассационной жалобы в Нидерландах.Четыре года назад суд уже приостанавливал разбирательство по той же причине, но тогда этого требовали истцы в лице бывших акционеров ЮКОСа. Теперь стороны поменялись ролями: истцы требуют дело рассмотреть, а ответчик в лице России настаивает, что его следует отложить. Тем не менее судья в 30-страничном решении заявила, что с точки зрения интересов правосудия целесообразно удовлетворить ходатайство России.Иск в американский суд подали более шести лет назад компании Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum. Они требовали от России возмещения в 50 миллионов долларов в рамках решения Гаагского суда.Разбирательство в Гааге началось в 2005 году. Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum утверждали, что Россия нарушила их права как иностранных инвесторов, и ссылались на Договор к Энергетической хартии. Сумма иска составляла 114 миллиардов долларов.В 2014 году Гаагский арбитраж частично удовлетворил этот иск, присудив акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов. Это позволило истцам запустить процедуру взыскания с России средств и ареста государственного имущества в разных странах — помимо США, в Великобритании, Германии, Индии, Франции и Бельгии.Российская сторона обжаловала вердикт арбитража в Окружном суде Гааги, и в 2016 году тот удовлетворил эту жалобу. Но в феврале этого года Апелляционный суд вновь встал на сторону акционеров, а сумма компенсации выросла до 57 миллиардов долларов. Кассационная жалоба России на это решение сейчас рассматривается в Верховном суде Нидерландов.
https://ria.ru/20201029/yukos-1582029145.html
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юкос, гаага, вашингтон (город), в мире

Суд в США удовлетворил ходатайство России по делу ЮКОСа

09:17 21.11.2020 (обновлено: 09:47 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкНК "ЮКОС"
НК ЮКОС - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд в Вашингтоне еще на два года приостановил рассмотрение иска акционеров бывшей нефтяной компании ЮКОС к России, сославшись на разбирательство, которое продолжается в суде Гааги. Об этом говорится в постановлении судьи Берил Хауэлл.
Разбирательство отложили до 18 ноября 2022 года либо до того момента, когда закончится рассмотрение российской кассационной жалобы в Нидерландах.
Четыре года назад суд уже приостанавливал разбирательство по той же причине, но тогда этого требовали истцы в лице бывших акционеров ЮКОСа. Теперь стороны поменялись ролями: истцы требуют дело рассмотреть, а ответчик в лице России настаивает, что его следует отложить. Тем не менее судья в 30-страничном решении заявила, что с точки зрения интересов правосудия целесообразно удовлетворить ходатайство России.
Иск в американский суд подали более шести лет назад компании Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum. Они требовали от России возмещения в 50 миллионов долларов в рамках решения Гаагского суда.
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 09:40
Россия попросила приостановить исполнение решений суда по делу ЮКОСа
Разбирательство в Гааге началось в 2005 году. Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum утверждали, что Россия нарушила их права как иностранных инвесторов, и ссылались на Договор к Энергетической хартии. Сумма иска составляла 114 миллиардов долларов.
В 2014 году Гаагский арбитраж частично удовлетворил этот иск, присудив акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов. Это позволило истцам запустить процедуру взыскания с России средств и ареста государственного имущества в разных странах — помимо США, в Великобритании, Германии, Индии, Франции и Бельгии.
Российская сторона обжаловала вердикт арбитража в Окружном суде Гааги, и в 2016 году тот удовлетворил эту жалобу. Но в феврале этого года Апелляционный суд вновь встал на сторону акционеров, а сумма компенсации выросла до 57 миллиардов долларов. Кассационная жалоба России на это решение сейчас рассматривается в Верховном суде Нидерландов.
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ЮКОСГаагаВашингтон (город)В мире
 
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