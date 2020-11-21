https://ria.ru/20201121/yukos-1585638347.html
Суд в США удовлетворил ходатайство России по делу ЮКОСа
Суд в США удовлетворил ходатайство России по делу ЮКОСа
Суд в Вашингтоне еще на два года приостановил рассмотрение иска акционеров бывшей нефтяной компании ЮКОС к России, сославшись на разбирательство, которое... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T09:17
2020-11-21T09:17
2020-11-21T09:47
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ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд в Вашингтоне еще на два года приостановил рассмотрение иска акционеров бывшей нефтяной компании ЮКОС к России, сославшись на разбирательство, которое продолжается в суде Гааги. Об этом говорится в постановлении судьи Берил Хауэлл.Разбирательство отложили до 18 ноября 2022 года либо до того момента, когда закончится рассмотрение российской кассационной жалобы в Нидерландах.Четыре года назад суд уже приостанавливал разбирательство по той же причине, но тогда этого требовали истцы в лице бывших акционеров ЮКОСа. Теперь стороны поменялись ролями: истцы требуют дело рассмотреть, а ответчик в лице России настаивает, что его следует отложить. Тем не менее судья в 30-страничном решении заявила, что с точки зрения интересов правосудия целесообразно удовлетворить ходатайство России.Иск в американский суд подали более шести лет назад компании Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum. Они требовали от России возмещения в 50 миллионов долларов в рамках решения Гаагского суда.Разбирательство в Гааге началось в 2005 году. Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum утверждали, что Россия нарушила их права как иностранных инвесторов, и ссылались на Договор к Энергетической хартии. Сумма иска составляла 114 миллиардов долларов.В 2014 году Гаагский арбитраж частично удовлетворил этот иск, присудив акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов. Это позволило истцам запустить процедуру взыскания с России средств и ареста государственного имущества в разных странах — помимо США, в Великобритании, Германии, Индии, Франции и Бельгии.Российская сторона обжаловала вердикт арбитража в Окружном суде Гааги, и в 2016 году тот удовлетворил эту жалобу. Но в феврале этого года Апелляционный суд вновь встал на сторону акционеров, а сумма компенсации выросла до 57 миллиардов долларов. Кассационная жалоба России на это решение сейчас рассматривается в Верховном суде Нидерландов.
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https://ria.ru/20200603/1572378251.html
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юкос, гаага, вашингтон (город), в мире
ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский.
Суд в Вашингтоне
еще на два года приостановил рассмотрение иска акционеров бывшей нефтяной компании ЮКОС к России, сославшись на разбирательство, которое продолжается в суде Гааги
. Об этом говорится в постановлении
судьи Берил Хауэлл.
Разбирательство отложили до 18 ноября 2022 года либо до того момента, когда закончится рассмотрение российской кассационной жалобы в Нидерландах.
Четыре года назад суд уже приостанавливал разбирательство по той же причине, но тогда этого требовали истцы в лице бывших акционеров ЮКОСа
. Теперь стороны поменялись ролями: истцы требуют дело рассмотреть, а ответчик в лице России настаивает, что его следует отложить. Тем не менее судья в 30-страничном решении заявила, что с точки зрения интересов правосудия целесообразно удовлетворить ходатайство России.
Иск в американский суд подали более шести лет назад компании Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum. Они требовали от России возмещения в 50 миллионов долларов в рамках решения Гаагского суда.
Разбирательство в Гааге началось в 2005 году. Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum утверждали, что Россия нарушила их права как иностранных инвесторов, и ссылались на Договор к Энергетической хартии. Сумма иска составляла 114 миллиардов долларов.
В 2014 году Гаагский арбитраж частично удовлетворил этот иск, присудив акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов. Это позволило истцам запустить процедуру взыскания с России средств и ареста государственного имущества в разных странах — помимо США, в Великобритании, Германии
, Индии, Франции и Бельгии.
Российская сторона обжаловала вердикт арбитража в Окружном суде Гааги, и в 2016 году тот удовлетворил эту жалобу. Но в феврале этого года Апелляционный суд вновь встал на сторону акционеров, а сумма компенсации выросла до 57 миллиардов долларов. Кассационная жалоба России на это решение сейчас рассматривается в Верховном суде Нидерландов.