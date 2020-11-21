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В Нур-Султане один человек погиб и более 30 пострадали при взрыве в кафе
В Нур-Султане один человек погиб и более 30 пострадали при взрыве в кафе
Один человек погиб и больше 30 пострадали в результате взрыва в кафе в столице Казахстана Нур-Султане, сообщила в субботу пресс-служба управления общественного... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T12:16
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нур-султан
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 21 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и больше 30 пострадали в результате взрыва в кафе в столице Казахстана Нур-Султане, сообщила в субботу пресс-служба управления общественного здравоохранения города.По данным департамента по ЧС столицы, днем в субботу поступило сообщение о взрыве газового баллона в коттедже, переоборудованном под кафе. В результате взрыва произошло обрушение кровли в кухонном помещении. Спасатели вынесли из здания 15 газовых баллонов. По предварительной информации, на месте происшествия погиб один человек.На месте происшествия дежурят три бригады скорой помощи, всего было задействовано 22 бригады службы "103".Аким (мэр) Нур-Султана Алтай Кульгинов поручил проверить объекты общепита на соблюдение пожарной безопасности после взрыва в кафе, где погиб один человек и пострадали больше 30.Он добавил, что на месте развернут оперативный штаб, создана горячая линия для оказания психологической и информационной поддержки."Поручил департаменту по ЧС и департаменту полиции проверить другие объекты общепита в городе на соблюдение правил пожарной безопасности", - написал Кульгинов.
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РИА Новости
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353
60
Спасатели разбирают завалы после взрыва в кафе Нур-Султана
В Нур-Султане один человек погиб и более 30 пострадали при взрыве в кафе. Сотрудники МЧС Казахстана разбирают завалы. Причина ЧП - взрыв газового баллона.
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нур-султан, казахстан, в мире

В Нур-Султане один человек погиб и более 30 пострадали при взрыве в кафе

12:16 21.11.2020 (обновлено: 18:40 21.11.2020)
 
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НУР-СУЛТАН, 21 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и больше 30 пострадали в результате взрыва в кафе в столице Казахстана Нур-Султане, сообщила в субботу пресс-служба управления общественного здравоохранения города.
По данным департамента по ЧС столицы, днем в субботу поступило сообщение о взрыве газового баллона в коттедже, переоборудованном под кафе. В результате взрыва произошло обрушение кровли в кухонном помещении. Спасатели вынесли из здания 15 газовых баллонов. По предварительной информации, на месте происшествия погиб один человек.
"В городские больницы доставлены 33 пострадавших с различными травмами и степенью тяжести. Все они ещё проходит дообследования и лечение. Вся медицинская помощь оказывается в полном объёме профильными специалистами, медицинским персоналом", - говорится в сообщении управления.
На месте происшествия дежурят три бригады скорой помощи, всего было задействовано 22 бригады службы "103".
© Фото : ДЧС Нур-СултанаНа месте взрыва газового баллона в кафе в Нур-Султане
На месте взрыва газового баллона в кафе в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Фото : ДЧС Нур-Султана
На месте взрыва газового баллона в кафе в Нур-Султане
Аким (мэр) Нур-Султана Алтай Кульгинов поручил проверить объекты общепита на соблюдение пожарной безопасности после взрыва в кафе, где погиб один человек и пострадали больше 30.

"Выражаю соболезнование семье и родным девушки, оказавшейся в момент взрыва газового баллона в помещении. Семье погибшей будет оказана помощь. Для расследования данного ЧП создана спецкомиссия", - написал Кульгинов на своей странице в Instagram.

Он добавил, что на месте развернут оперативный штаб, создана горячая линия для оказания психологической и информационной поддержки.
"Поручил департаменту по ЧС и департаменту полиции проверить другие объекты общепита в городе на соблюдение правил пожарной безопасности", - написал Кульгинов.
 
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