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В Нур-Султане один человек погиб и более 30 пострадали при взрыве в кафе

В Нур-Султане один человек погиб и более 30 пострадали при взрыве в кафе

Один человек погиб и больше 30 пострадали в результате взрыва в кафе в столице Казахстана Нур-Султане, сообщила в субботу пресс-служба управления общественного... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T12:16

2020-11-21T12:16

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НУР-СУЛТАН, 21 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и больше 30 пострадали в результате взрыва в кафе в столице Казахстана Нур-Султане, сообщила в субботу пресс-служба управления общественного здравоохранения города.По данным департамента по ЧС столицы, днем в субботу поступило сообщение о взрыве газового баллона в коттедже, переоборудованном под кафе. В результате взрыва произошло обрушение кровли в кухонном помещении. Спасатели вынесли из здания 15 газовых баллонов. По предварительной информации, на месте происшествия погиб один человек.На месте происшествия дежурят три бригады скорой помощи, всего было задействовано 22 бригады службы "103".Аким (мэр) Нур-Султана Алтай Кульгинов поручил проверить объекты общепита на соблюдение пожарной безопасности после взрыва в кафе, где погиб один человек и пострадали больше 30.Он добавил, что на месте развернут оперативный штаб, создана горячая линия для оказания психологической и информационной поддержки."Поручил департаменту по ЧС и департаменту полиции проверить другие объекты общепита в городе на соблюдение правил пожарной безопасности", - написал Кульгинов.

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Спасатели разбирают завалы после взрыва в кафе Нур-Султана В Нур-Султане один человек погиб и более 30 пострадали при взрыве в кафе. Сотрудники МЧС Казахстана разбирают завалы. Причина ЧП - взрыв газового баллона. 2020-11-21T12:16 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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