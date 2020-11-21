Голландский журналист взломал онлайн-встречу глав Минобороны стран ЕС
14:32 21.11.2020 (обновлено: 17:06 21.11.2020)
© AP Photo / DPA/ Christoph SoederОтражение мужчины на фоне флага ЕС
© AP Photo / DPA/ Christoph Soeder
БРЮССЕЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал усилить меры кибербезопасности, после того как в пятницу журналист смог присоединиться к виртуальному совещанию глав Минобороны ЕС, сообщает бельгийская газета Le Soir.
Виртуальная встреча глав Минобороны Евросоюза состоялась в пятницу. На ней обсуждали усиление коллективной евробезопасности и общие ориентиры в укреплении обороны ЕС на ближайшее будущее. Согласно телеканалу RTL Nieuws, журналист Даниэль Верлаан смог подключиться к виртуальной министерской встрече на сервисе Zoom, после того как обнаружил на фотографии, которую в Twitter разместила министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд, часть пароля для входа в видеоконференцию.
That @danielverlaan hack of the EU defence ministers' meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt— Michiel van Hulten (@mvanhulten) November 20, 2020
"Министры еще раз должны подумать о том, насколько необходимо быть осторожными", — цитирует бельгийское издание слова нидерландского премьера.
Сообщается, что нидерландский министр обороны находилась на карантине и работала не в здании министерства, из-за чего, возможно, не были соблюдены все положенные меры безопасности.
Журналист появился у министров обороны ЕС на экранах в разгар дискуссии, помахал им и, отвечая на вопрос главы евродипломатии Жозепа Борреля, сообщил, что он голландский журналист. Боррель указал ему на нарушение закона, на что журналист ответил: "Я сожалею, что прервал ваше совещание, и незамедлительно его покину". Сообщается, что из-за взлома пароля к онлайн-встрече совещание пришлось на некоторое время приостановить.
22 октября, 21:15Так просто? Хакер разгадал пароль Трампа в Twitter