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Голландский журналист взломал онлайн-встречу глав Минобороны стран ЕС
Голландский журналист взломал онлайн-встречу глав Минобороны стран ЕС
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал усилить меры кибербезопасности, после того как в пятницу журналист смог присоединиться к виртуальному совещанию... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T14:32
2020-11-21T17:06
жозеп боррель
евросоюз
марк рютте
нидерланды
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал усилить меры кибербезопасности, после того как в пятницу журналист смог присоединиться к виртуальному совещанию глав Минобороны ЕС, сообщает бельгийская газета Le Soir.Виртуальная встреча глав Минобороны Евросоюза состоялась в пятницу. На ней обсуждали усиление коллективной евробезопасности и общие ориентиры в укреплении обороны ЕС на ближайшее будущее. Согласно телеканалу RTL Nieuws, журналист Даниэль Верлаан смог подключиться к виртуальной министерской встрече на сервисе Zoom, после того как обнаружил на фотографии, которую в Twitter разместила министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд, часть пароля для входа в видеоконференцию."Министры еще раз должны подумать о том, насколько необходимо быть осторожными", — цитирует бельгийское издание слова нидерландского премьера.Сообщается, что нидерландский министр обороны находилась на карантине и работала не в здании министерства, из-за чего, возможно, не были соблюдены все положенные меры безопасности.Журналист появился у министров обороны ЕС на экранах в разгар дискуссии, помахал им и, отвечая на вопрос главы евродипломатии Жозепа Борреля, сообщил, что он голландский журналист. Боррель указал ему на нарушение закона, на что журналист ответил: "Я сожалею, что прервал ваше совещание, и незамедлительно его покину". Сообщается, что из-за взлома пароля к онлайн-встрече совещание пришлось на некоторое время приостановить.
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жозеп боррель, евросоюз, марк рютте, нидерланды, в мире

Голландский журналист взломал онлайн-встречу глав Минобороны стран ЕС

14:32 21.11.2020 (обновлено: 17:06 21.11.2020)
 
© AP Photo / DPA/ Christoph SoederОтражение мужчины на фоне флага ЕС
Отражение мужчины на фоне флага ЕС - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© AP Photo / DPA/ Christoph Soeder
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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал усилить меры кибербезопасности, после того как в пятницу журналист смог присоединиться к виртуальному совещанию глав Минобороны ЕС, сообщает бельгийская газета Le Soir.
Виртуальная встреча глав Минобороны Евросоюза состоялась в пятницу. На ней обсуждали усиление коллективной евробезопасности и общие ориентиры в укреплении обороны ЕС на ближайшее будущее. Согласно телеканалу RTL Nieuws, журналист Даниэль Верлаан смог подключиться к виртуальной министерской встрече на сервисе Zoom, после того как обнаружил на фотографии, которую в Twitter разместила министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд, часть пароля для входа в видеоконференцию.
"Министры еще раз должны подумать о том, насколько необходимо быть осторожными", — цитирует бельгийское издание слова нидерландского премьера.
Сообщается, что нидерландский министр обороны находилась на карантине и работала не в здании министерства, из-за чего, возможно, не были соблюдены все положенные меры безопасности.
Журналист появился у министров обороны ЕС на экранах в разгар дискуссии, помахал им и, отвечая на вопрос главы евродипломатии Жозепа Борреля, сообщил, что он голландский журналист. Боррель указал ему на нарушение закона, на что журналист ответил: "Я сожалею, что прервал ваше совещание, и незамедлительно его покину". Сообщается, что из-за взлома пароля к онлайн-встрече совещание пришлось на некоторое время приостановить.
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