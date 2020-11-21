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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201121/turtsiya-1585643113.html
Турция отправляет военных в Азербайджан
Турция отправляет военных в Азербайджан
Турецкие военные в ближайшее время отправятся в Азербайджан, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T10:09
2020-11-21T10:49
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
реджеп тайип эрдоган
армения
турция
азербайджан
в мире
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АНКАРА, 21 ноя — РИА Новости. Турецкие военные в ближайшее время отправятся в Азербайджан, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.Парламент Турции 17 ноября одобрил указ президента Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан. Согласно документу, они смогут находиться там в течение года.На прошлой неделе Эрдоган заявил, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе и турецкие военные также будут участвовать в "совместной миротворческой миссии". В Москве отмечали, что Россия и Турция будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, но речи о совместных миротворческих силах не шло.Президент Владимир Путин, со своей стороны, заявил, что Баку и Анкара всегда говорили о возможности участия Турции в миротворческих операциях, однако Москве удалось убедить их в том, что не нужно создавать предпосылки для разрушения договоренностей по Нагорному Карабаху.Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными и телами погибших. Кроме того, Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы. Основу контингента составляют подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа — 1960 человек, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
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никол пашинян, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган, армения, турция, азербайджан, в мире

Турция отправляет военных в Азербайджан

10:09 21.11.2020 (обновлено: 10:49 21.11.2020)
 
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие военные на границе между Турцией и Сирией
Турецкие военные на границе между Турцией и Сирией - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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АНКАРА, 21 ноя — РИА Новости. Турецкие военные в ближайшее время отправятся в Азербайджан, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

"Сухопутные войска закончили подготовку", — приводит его слова агентство Anadolu.

Парламент Турции 17 ноября одобрил указ президента Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан. Согласно документу, они смогут находиться там в течение года.
На прошлой неделе Эрдоган заявил, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе и турецкие военные также будут участвовать в "совместной миротворческой миссии". В Москве отмечали, что Россия и Турция будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, но речи о совместных миротворческих силах не шло.
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Президент Владимир Путин, со своей стороны, заявил, что Баку и Анкара всегда говорили о возможности участия Турции в миротворческих операциях, однако Москве удалось убедить их в том, что не нужно создавать предпосылки для разрушения договоренностей по Нагорному Карабаху.
Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными и телами погибших. Кроме того, Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы. Основу контингента составляют подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа — 1960 человек, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
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10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевРеджеп Тайип ЭрдоганАрменияТурцияАзербайджанВ мире
 
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