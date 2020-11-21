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Эксперты рассказали, как часто туристы совершают спонтанные поездки
Эксперты рассказали, как часто туристы совершают спонтанные поездки
Эксперты рассказали, как часто туристы приобретают проездные документы в день отъезда, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T12:04
2020-11-21T12:04
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Эксперты рассказали, как часто туристы приобретают проездные документы в день отъезда, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что в октябре 2020 года пользователи стали в полтора раза чаще, чем год назад, покупать билеты в день отправления в путешествие. Так, доля авиабилетов, приобретенных прямо накануне вылета, составила семь процентов от общего числа, тогда как в 2019 году этот показатель был только 4,8 процента. Проездные документы на поезд традиционно чаще покупают в день отправления, однако и их количество в 2020 году увеличилось с 9,4 до 15,2 процента. Чаще всего за несколько часов до отбытия пассажиры рассчитываются за путешествия в Москву и Санкт-Петербург. На самолете спонтанные поездки большое число туристов совершает также в Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Уфу и Сочи. В список популярных направлений, по которым покупают билеты на поезд день в день, входят Сочи, Краснодар, Нижний Новгород, Ярославль, Ростов-на-Дону, Тюмень, Брянск и Екатеринбург.
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туризм, туристы, поезда, самолеты, новости - туризм, нижний новгород, москва, уфа, краснодар, сочи, тюмень, екатеринбург, ростов-на-дону, ярославль, санкт-петербург

Эксперты рассказали, как часто туристы совершают спонтанные поездки

12:04 21.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПлакат с надписью "Внимание! Наденьте маску!" в международном аэропорту "Толмачёво" в Новосибирске
Плакат с надписью Внимание! Наденьте маску! в международном аэропорту Толмачёво в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Эксперты рассказали, как часто туристы приобретают проездные документы в день отъезда, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что в октябре 2020 года пользователи стали в полтора раза чаще, чем год назад, покупать билеты в день отправления в путешествие.
Так, доля авиабилетов, приобретенных прямо накануне вылета, составила семь процентов от общего числа, тогда как в 2019 году этот показатель был только 4,8 процента. Проездные документы на поезд традиционно чаще покупают в день отправления, однако и их количество в 2020 году увеличилось с 9,4 до 15,2 процента.
Чаще всего за несколько часов до отбытия пассажиры рассчитываются за путешествия в Москву и Санкт-Петербург.
На самолете спонтанные поездки большое число туристов совершает также в Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Уфу и Сочи.
В список популярных направлений, по которым покупают билеты на поезд день в день, входят Сочи, Краснодар, Нижний Новгород, Ярославль, Ростов-на-Дону, Тюмень, Брянск и Екатеринбург.
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