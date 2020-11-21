https://ria.ru/20201121/turisty-1585506460.html

Эксперты рассказали, как часто туристы совершают спонтанные поездки

Эксперты рассказали, как часто туристы совершают спонтанные поездки

Эксперты рассказали, как часто туристы приобретают проездные документы в день отъезда, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T12:04

2020-11-21T12:04

2020-11-21T12:04

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Эксперты рассказали, как часто туристы приобретают проездные документы в день отъезда, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что в октябре 2020 года пользователи стали в полтора раза чаще, чем год назад, покупать билеты в день отправления в путешествие. Так, доля авиабилетов, приобретенных прямо накануне вылета, составила семь процентов от общего числа, тогда как в 2019 году этот показатель был только 4,8 процента. Проездные документы на поезд традиционно чаще покупают в день отправления, однако и их количество в 2020 году увеличилось с 9,4 до 15,2 процента. Чаще всего за несколько часов до отбытия пассажиры рассчитываются за путешествия в Москву и Санкт-Петербург. На самолете спонтанные поездки большое число туристов совершает также в Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Уфу и Сочи. В список популярных направлений, по которым покупают билеты на поезд день в день, входят Сочи, Краснодар, Нижний Новгород, Ярославль, Ростов-на-Дону, Тюмень, Брянск и Екатеринбург.

https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html

нижний новгород

москва

уфа

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сочи

тюмень

екатеринбург

ростов-на-дону

ярославль

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